ASTRO

Zvezdni odsev: To prinaša vesolje na petek trinajsti

Ta položaj nas vabi, da se zazremo vase, premislimo o svojih ambicijah ...
FOTO: Jelena Stanojkovic Getty Images
FOTO: Jelena Stanojkovic Getty Images
 12. 2. 2026 | 18:00
 12. 2. 2026 | 18:02
2:26
Petek, 13. februar 2026, prinaša s seboj poseben kozmični ples, ki nas spodbuja k introspekciji in premišljenim dejanjem. Luna, ki se nahaja v svoji padajoči fazi, potuje skozi disciplinirano znamenje Kozoroga. Ta položaj nas vabi, da se zazremo vase, premislimo o svojih ambicijah ter se osvobodimo zastarelih ciljev, ki nam več ne služijo.

Lunin prehod skozi Kozoroga jutri tvori harmonične sekstile z Merkurjem in Venero. Lunin sekstil z Merkurjem, planetom komunikacije, nam podari okrepljene komunikacijske sposobnosti in mentalno agilnost. To je idealen čas za poglobljene pogovore, učenje in izmenjavo mnenj. Obenem pa Lunin sekstil z Venero, planetom ljubezni in lepote, prinaša val ustvarjalnosti in čustvene harmonije, ki bogati naše odnose in umetniške podvige.

Pomemben planetarni prehod se zgodi jutri, ko Saturn vstopi v znamenje Ovna. Ta prehod označuje začetek novega cikla, osredotočenega na osebno odgovornost in iniciativo. Saturnov vpliv v Ovnu nas izziva, da prevzamemo odgovornost za svoja dejanja in se samozavestno postavimo zase, a z zrelostjo in premišljenostjo.

Petek je dan, ki ga vlada Venera, planet ljubezni in lepote. Energije tega dne so še posebej ugodne za negovanje odnosov in ustvarjalne dejavnosti. Lunin sekstil z Venero dodatno poudarja to vplivno energijo, nas spodbuja k iskanju harmonije in izražanju naklonjenosti. Naj bo to skozi prijazno besedo, topel objem ali umetniški izraz – jutri je dan, da se ljubezen in lepota prepletata v naših dejanjih.

Jutrišnji dan ponuja edinstveno kombinacijo introspekcije in proaktivne energije. S premišljevanjem o svojih ciljih, sodelovanjem v smiselnih pogovorih in sprejemanjem osebne odgovornosti lahko s prefinjenostjo in namenom krmarimo skozi kozmične vplive dneva. Naj vam petkov dan prinese jasnost misli, harmonijo v odnosih in moč, da z zrelostjo stopite na pot svojih novih ciljev.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Om-journal, Lunarly, Ascentastrology.

