ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: uravnotežite potrebo po neodvisnosti z vrednostjo povezovanja

Odkrijte, kako vam lahko današnji planetarni vplivi pomagajo najti ravnovesje med izražanjem sebe in ohranjanjem notranjega miru.
FOTO: Mladen Živković, Getty Images
FOTO: Mladen Živković, Getty Images
Delo UI
 1. 2. 2026 | 18:00
2:56
A+A-

Jutri, 2. februarja 2026, nas nebo obdaja s svetlobo in energijo, ki nas vabi k introspekciji in premišljenemu delovanju. Lunin položaj v znamenju Leva prinaša ustvarjalnost, samosvojost in vodstvo v ospredje. To je čas, ko lahko zasijemo v svoji edinstvenosti in pokažemo svetu svojo notranjo luč. Luna v Levu nas spodbuja, da izrazimo svojo kreativnost in samozavest. Vendar pa nas opozicija Lune z Merkurjem v Vodnarju lahko pripelje do komunikacijskih izzivov, zato ta aspekt lahko povzroči nesporazume ali čustvene odzive, ki zameglijo racionalno razmišljanje. Zato je priporočljivo, da se pred pomembnimi pogovori zaustavimo in premislimo, da bi zagotovili, da naše besede resnično odražajo naše prave namene.

Pomembni planetarni prehodi jutri prinašajo še dodatne barve v naš dan: Sonce je v konjunkciji z Marsom v Vodnarju, kar nas napolnjuje z odločnostjo in željo po akciji. Ta energija je lahko zelo opolnomočajoča, vendar je pomembno, da jo usmerimo konstruktivno, da se izognemo impulzivnosti. Merkur je v kvadratu z Uranom, kar lahko prinese nepričakovane novice ali nenadne spremembe v perspektivi, zato nam bosta prilagodljivost in odprtost za spremembe pomagali pluti skozi morebitna presenečenja. Tudi Venera je v kvadratu z Uranom, kar lahko prinese napetosti v odnose zaradi želje po svobodi ali novostih. To je čas, ko je treba uravnotežiti potrebo po neodvisnosti z vrednostjo povezovanja.

Preživite čas z ljubljenimi osebami

Ponedeljek je dan, ki mu vlada Luna, kar poudarja čustva, intuicijo in negovalne lastnosti. Z Luno v Levu in njeno opozicijo z Merkurjem je jutri še posebej pomembno, da uskladimo naše čustvene izraze z našimi mislimi. Ustvarjalne dejavnosti ali preživljanje časa z ljubljenimi osebami nam lahko ponudijo izpolnjujoč izhod za to energijo.

Jutrišnje nebesne konfiguracije nas spodbujajo, da:

  • Vadimo premišljeno komunikacijo. Bodimo pozorni na čustvene tokove, ki lahko vplivajo na pogovore, ter si prizadevajmo za jasnost in razumevanje.
  • Modro usmerjamo svojo odločnost. Uporabimo proaktivno energijo Sonca v konjunkciji z Marsom za začetek projektov ali reševanje izzivov, vendar ostanimo pozorni na perspektive drugih.
  • Sprejmemo prilagodljivost. Z Merkurjem in Venero v izzivalnih aspektih z Uranom bo ključna prilagodljivost pri soočanju z nepričakovanimi dogodki.

S tem ko se uskladimo s temi kozmičnimi vplivi, lahko navigiramo skozi jutrišnji dan z milino in namenom, spodbujajoč osebno rast in harmonične interakcije.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
