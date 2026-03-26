ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: ustvarjalni bomo in optimistični

Previdno v petek zvečer, izkusimo lahko intenzivna čustva ali močnejše konflikte.
Petek, dan, ki mu vlada Venera, dodatno poudarja ljubezen in ustvarjalnost. FOTO: Draco-zlat/Getty Images
Delo UI
 26. 3. 2026 | 18:00
Jutrišnji petek, 27. marec, nam prinaša bogato paleto kozmičnih energij, ki nas bodo vodile skozi notranje popotovanje. Luna, ki je trenutno v svoji rastoči fazi, začenja dan v negovalnem znamenju raka, kar poudarja čustveno globino in introspekcijo. V dopoldanskih urah pa se Luna premakne v živahno znamenje leva, kar nas usmeri k izražanju sebe in ustvarjalnosti. Vpliv Lune skozi dan bo močno zaznamovan z njenimi aspekti do drugih planetov. V zgodnjih jutranjih urah se Luna znajde v kvadratu z Venero, kar lahko povzroči napetosti v odnosih in nas opomni, da uravnovesimo svoje čustvene potrebe s potrebami drugih. Ta energija nas spodbuja k razmisleku o naših čustvenih povezavah in kako lahko bolje komuniciramo svoje občutke.

Kasneje se Luna sreča z Jupitrom v konjunkciji, kar prinaša val optimizma in velikodušnosti. To je čas, ko se lahko odpiramo novim priložnostim za rast in širjenje obzorij. Popoldne pa Luna tvori trigon z Marsom, kar nas napolni s pogumom in iniciativo, zato je to idealno za odločilne korake in uresničevanje načrtov. Poleg tega Luna tvori trigon z Neptunom, kar krepi našo intuicijo in ustvarjalnost. To je odličen trenutek za povezovanje z našimi sanjami in duhovnimi vpogledi. Proti večeru Luna tvori še trigon s Saturnom, kar prinaša čustveno stabilnost in občutek odgovornosti, kar nam pomaga pri uresničevanju dolgoročnih ciljev. Vendar pa se Luna zvečer znajde tudi v opoziciji s Plutonom, kar lahko sproži intenzivna čustva ali močnejše konflikte. Ta aspekt nas spodbuja k soočenju in preobrazbi globoko zakoreninjenih vzorcev, kar je lahko izziv, a hkrati priložnost za globoko osebno rast.

Petek, dan, ki mu vlada Venera, dodatno poudarja ljubezen in ustvarjalnost. Venera se jutri nahaja v ognjenem znamenju ovna, kar vnaša strast in odločnost v naše ljubezenske in ustvarjalne zadeve. Ta energija nas spodbuja k drznejšim korakom pri izražanju naklonjenosti in zasledovanju umetniških podvigov. Na koncu dneva se Sonce v ovnu uskladi z Luno v trigonu, kar harmonizira naše zavestne namere z našimi čustvenimi potrebami. Ta aspekt nam prinaša občutek notranje usklajenosti in miru.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Zodiac-astrology-horoscopes, Astrosofa.

zvezdeplanetihoroskopastrologijanapoved
19:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
RDEČI ALARM

Uresničuje se najhujše: veter na Gorenjskem prevrnil celo tovornjak (FOTO)

Za sever Slovenije je zaradi močnega vetra razglašen rdeči alarm.
26. 3. 2026 | 19:06
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
STRAŠNO BITJE

Tri metre visoki kosmatež straši sprehajalce

Bigfoot se je vrnil. Deset ljudi je v Ohiu videlo rdečkasto rjavo bitje, od katerega se je vil neprijeten vonj.
26. 3. 2026 | 19:00
18:30
Lifestyle  |  Stil
VEČ DEJAVNIKOV

Ne dlani in stopala, na velikost penisa vpliva to

Tudi razvoj genitalij v veliki meri zapisan v dednem materialu.
26. 3. 2026 | 18:30
18:25
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEZEN

Slovenski nogometaš bo dahnil usodni »da«: »Poroka bo trajala tri dni«

Luka Majcen in Lana Biželj se bosta v kratkem poročila v Indiji.
26. 3. 2026 | 18:25
18:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUDE POŠKODBE

Usoden zdrs v Logatcu, motorist končal s hudimi poškodbami

Motorist je zaradi hitrosti izgubil nadzor.
26. 3. 2026 | 18:11
18:00
Lifestyle  |  Stil
ZGODOVINA

Pet znakov, da nosite breme družinske karme

Morda so na vaših ramenih posledice dejanj prednikov.
26. 3. 2026 | 18:00

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Mednarodna konferenca o demenci: ASK 2026 »Demenca danes: izzivi in rešitve!«

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Gorivo iz odpadkov, ki lahko ogreje domove?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Ko zavarovanje poteče, večina naredi isto napako. Tudi vi?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Zakaj je prav zdaj pametno razmišljati o zanesljivem ogrevanju

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
