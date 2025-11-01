  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO NAPOVED

Zvezdni odsev: v tem času je naša empatija okrepljena, ustvarjalnost pa dosega vrhunec

2. november 2025: dan za introspekcijo, akcijo in globoke povezave.
Fotografija je simbolična. FOTO: Jlco - Julia Amaral, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Jlco - Julia Amaral, Getty Images
Delo UI
 1. 11. 2025 | 18:00
3:30
A+A-

Jutri, 2. novembra 2025, se pod nebesnim svodom odvija čudovita kozmična simfonija, ki nas vodi čez dan, poln introspekcije, akcije in bogatih odnosov. Nebeška telesa nam ponujajo paleto energij, ki jih lahko modro izkoristimo za osebno rast in povezovanje z drugimi.

Luna jutri začne svojo pot v sočutnem in intuitivnem znamenju Rib. Ta položaj nas spodbuja h globlji povezavi z našim notranjim svetom in kolektivno nezavednim. V tem času je naša empatija okrepljena, ustvarjalnost pa dosega vrhunec. Jutranje ure prinašajo harmoničen trigon Lune z Jupitrom, kar povečuje občutke optimizma in velikodušnosti. Ta aspekt nas spodbuja k širšemu razmišljanju in želji po globljih povezavah z drugimi.

Kmalu zatem Luna tvori konjunkcijo s Saturnom, kar v naš dan vnese resnejši ton. Ta aspekt nas spodbuja k razmisleku o naših odgovornostih in čustvenih mejah. V dopoldanskem času trigon Lune z Marsom prinaša val energije in motivacije, ki je idealen za začetek novih projektov ali telesnih aktivnosti. Kmalu zatem konjunkcija z Neptunom krepi našo domišljijo, vendar lahko tudi zamegli meje med resničnostjo in iluzijo.

Sredi dopoldneva Luna preide v znamenje Ovna, kar spremeni čustveno vzdušje v smeri bolj odločnega in samostojnega delovanja. Ta ognjena energija nas spodbuja k prevzemanju pobude in začetku novih poti. Sekstil Lune z Uranom dodatno spodbuja željo po vznemirjenju in inovacijah, kar nas žene k pretrganju rutine.

Ohranimo zmernost in realističen pogled

Popoldne sekstil Lune s Plutonom vabi h globokim čustvenim transformacijam, kar nam ponuja priložnost, da se soočimo in osvobodimo podzavestnih vzorcev. Kasneje trigon Lune z Merkurjem olajša jasno komunikacijo in izražanje naših notranjih misli.

Poleg luninih gibanj je jutri pomemben tudi kvadrat med Venero in Jupitrom. Ta aspekt lahko vodi do pretiravanja ali nerealnih pričakovanj v odnosih. Pomembno je, da ohranimo zmernost in realističen pogled, da se izognemo morebitnim razočaranjem.

Nedelja je tradicionalno pod vplivom Sonca, ki simbolizira vitalnost, samoizražanje in zavest. Sonce se trenutno nahaja v znamenju Škorpijona, kar nas spodbuja k poglobitvi v našo psiho in iskanju transformacije in resnice. Ta poravnava nas spodbuja, da sprejmemo svojo avtentičnost in opustimo maske, ki nam več ne služijo.

Jutri je torej dan za prepletanje introspekcije in akcije. Začnite dan z meditacijo ali pisanjem dnevnika, da izkoristite energijo Rib. Ko Luna preide v Ovna, to jasnost usmerite v odločna dejanja, začnite nove projekte ali postavite osebne cilje. Bodite previdni pri kvadratu Venere in Jupitra, tako da v družabnih stikih in užitkih ohranite zmernost. Sprejmite transformativno energijo Sonca v Škorpijonu in se soočite z morebitnimi strahovi ali dvomi.

Skladno s temi kozmičnimi ritmi lahko jutrišnje energije izkoristite z milino in namenom, kar bo spodbudilo osebno rast in pomenljive povezave.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Več iz teme

astro napoved dnevaZvezdni odsevdružabni stikilunaSonceplanetprihodnostvesolje
ZADNJE NOVICE
19:05
Novice  |  Slovenija
(NE)VARNO V SLOVENIJI

Pismo policista o katastrofalnih razmerah odmeva! Imamo odgovor vrha policije, tudi glede PU Novo mesto

Zavračamo navedbe iz pisma, pravijo na policiji in dodajajo, da je visoka raven varnosti v Sloveniji dokaz izjemne profesionalnosti, predanosti in požrtvovalnosti vseh zaposlenih v policiji in policijskih vodij.
1. 11. 2025 | 19:05
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
ZASAVSKI AVION NA ZAJLO

Na stičišču treh občin obstaja in deluje še zadnja zračna gondola

Nekdaj so bile cicke praktično transportno sredstvo za ljudi in tovor čez Savo.
Roman Turnšek1. 11. 2025 | 19:00
18:41
Novice  |  Slovenija
TAM VEČ SLOVENCEV

Zunanje ministrstvo z resnim sporočilom: odsvetujejo vsa potovanja v Tanzanijo

V Tanzaniji so v sredo izbruhnili protesti in nemiri. Oblasti so prekinile internetne povezave in uvedle policijsko uro.
1. 11. 2025 | 18:41
18:03
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Črno korito? Nič več madežev, če sledite temu preprostemu triku

Skrivnost sijočega črnega korita? Redna nega, sušenje in kapljica kokosovega olja. Urša Erman razkriva preprost trik iz našega podkasta.
1. 11. 2025 | 18:03
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
ŠPORT

Naše izvrstne nogometašice pogledujejo v Brazilijo

Ženska reprezentanca bo kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 začela v najvišjem kakovostnem razredu.
1. 11. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Zvezdni odsev: v tem času je naša empatija okrepljena, ustvarjalnost pa dosega vrhunec

2. november 2025: dan za introspekcijo, akcijo in globoke povezave.
1. 11. 2025 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki