ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: v zgodnjih jutranjih urah Luna tvori harmoničen trigon z Marsom

Dan za čustveno stabilnost in praktične korake.
Simbolična slika FOTO: M-gucci Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: M-gucci Getty Images/istockphoto
Delo UI
 29. 12. 2025 | 18:00
2:52
Ko se bomo prebudili v torek, 30. decembra 2025, nas bo nebo obdajalo s prepletom energij, ki nas bodo vodile skozi notranje potovanje. Luna, ki je naša čustvena vodnica, se nahaja v zanesljivem znamenju Bika, kjer osvetljuje 78 odstotkov svoje površine v fazi rastočega ščipa. Ta lunina pozicija nas spodbuja k iskanju stabilnosti in udobja ter nas prizemljuje v otipljivem in znanem. V zgodnjih jutranjih urah Luna tvori harmoničen trigon z Marsom, kar nas bo napolnilo s pogumom in proaktivnim duhom. Ta aspekt usklajuje naše instinkte z našimi dejanji, kar spodbuja iskreno čustveno izražanje in občutek neodvisnosti. Kljub temu pa se tekom dneva pojavi polkvadrat med Luno in Neptunom, kar lahko prinese pridih zmedenosti ali občutljivosti. To je nežen opomnik, da ostanemo uglašeni z našo potrebo po navdihu in duhovni povezanosti; ustvarjalne dejavnosti ali preživljanje časa v naravi nam lahko pomagajo ponovno uravnotežiti naše energije. Proti večeru Luna tvori sekstil z Jupitrom, kar nam ponuja priložnosti za čustveno rast in optimizem. Ta aspekt nas spodbuja, da sprejmemo nove izkušnje, ki lahko razširijo naša obzorja in prinesejo veselje.

Merkur, planet komunikacije, tvori kvadrat s Saturnom, kar lahko vodi do kritičnega ali rigidnega razmišljanja. Ta tranzit lahko povzroči zamude ali frustracije pri izražanju naših misli. To je pravi čas za introspekcijo in skrbno načrtovanje, kar nam omogoča, da izpilimo svoje ideje, preden jih delimo z drugimi. Venera, prinašalka ljubezni in harmonije, je v Kozorogu, kar poudarja predanost in odgovornost v odnosih. Ta postavitev nas spodbuja, da gradimo trajne povezave, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in skupnih ciljih. Torek je tradicionalno dan Marsa, planeta akcije in pogona. Z Marsom, ki je trenutno povzdignjen v Kozorogu, so naše ambicije povečane, in smo obdarjeni z disciplino, da metodično zasledujemo svoje cilje. Ta energija nas še posebej podpira pri soočanju z zahtevnimi projekti in doseganju pomembnih napredkov v naših poklicnih prizadevanjih.

Jutrišnje nebesne konfiguracije nas vabijo, da uravnotežimo svoj pogon s čustveno prizemljenostjo. Z objemanjem stabilnosti, ki jo ponuja Luna v Biku, in usmerjanjem disciplinirane energije Marsa v Kozorogu, lahko z jasnostjo in namenom navigiramo skozi svoje čustvene in duhovne procese.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Corresponder, Astrologycafe, Phases-moon.

19:05
Novice  |  Svet
KAMERA UJELA PODROBNOST

Je Donald Trump bolan? En detajl na njegovi roki znova pritegnil pozornost

Čeprav se mnogi pogosto obregnejo ob Trumpovo desno roko, se je tokrat v središču pozornosti znašla leva, na kateri so opazili nenavadno obarvanost.
29. 12. 2025 | 19:05
18:31
Šport  |  Tekme
OBERSDORF

Kazalo na dvojno zmago Slovenije, Zajc nato diskvalificiran

Zmagal je Domen Prevc.
29. 12. 2025 | 18:31
18:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NORVEŽAN

Tragedija v svetu športa! V hotelski sobi našli mrtvega biatlonca, star je bil le 27 let

Bakken je bil z nekaterimi reprezentančnimi kolegi te dni na višinskih pripravah v mestu Lavaze, kjer so se pripravljali na nadaljevanje sezone po novem letu.
29. 12. 2025 | 18:12
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
PRAZNIČNO

Čokolada ni za pse

Lahko povzroči težave s srcem in živčevjem, najbolje je, če ostanejo pri svojih običajnih briketih in prigrizkih.
Ajda Janovsky29. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Praznično
OBDAROVANJE

Darila, ki dokazano osrečujejo

Raziskave so pokazale, da so darila, ki prinašajo doživetja in izkušnje, boljša izbira od materialnih stvari.
29. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: v zgodnjih jutranjih urah Luna tvori harmoničen trigon z Marsom

Dan za čustveno stabilnost in praktične korake.
29. 12. 2025 | 18:00

