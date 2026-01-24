Zvezdni odsev: vadimo potrpežljivost in poiščimo konstruktivne načine za izražanje nemira

Jutrišnja nedelja, 25. januarja 2026, prinaša bogato mešanico energij, ki usmerjajo k osebni rasti in preobrazbi. Nebeški ples planetov nam bo ponujal priložnost, da se povežemo z našo notranjo močjo in se podamo na pot novih začetkov. Luna jutri prehaja skozi ognjenega in odločnega ovna, kar nam v jutranjih urah prinaša val pionirske energije. Ta položaj lune spodbuja drznost in željo po novih podvigih, vendar pa kvadrat z Marsom prinaša možnost nestrpnosti in impulzivnosti. Da bi to energijo usmerili konstruktivno, je priporočljivo, da se posvetimo fizičnim aktivnostim ali začnemo projekte, ki zahtevajo pogum. Proti večeru se Luna premakne v zemeljsko znamenje bika, kar prinaša stabilizirajoč vpliv, ki spodbuja k praktičnosti in uživanju v senzoričnih užitkih življenja. To je pravi čas, da se osredotočimo na doseganje otipljivih rezultatov in cenimo preproste radosti vsakdana.

Jutri so Sonce, Merkur, Venera in Mars vsi postavljeni v inovativnega vodnarja, kar ustvarja okolje, ki je zrelo za inovacije, intelektualne podvige in družbene povezave. Ta stelij spodbuja, da razmišljamo izven okvirjev in sprejmemo nekonvencionalne ideje. Jupiter, ki je retrograden v raku, pa nas lahko usmeri k ponovnemu pregledu naših čustvenih temeljev in družinskih odnosov. Sonce jutri tvori konjunkcijo z Merkurjem, Venero in Marsom, kar poudarja vodnarske teme komunikacije, ljubezni in akcije. Ti poravnani planeti nakazujejo dan, ko lahko izražanje naših edinstvenih pogledov in sodelovanje v skupinskih prizadevanjih prinese pomembne preboje.

Nedelja je tradicionalno dan, ki mu vlada Luna, simbol čustev, intuicije in notranjega sveta. Z Luno v ovnu v jutranjih urah je poudarek na odločnosti in akciji. To je idealen čas, da se lotimo novih projektov ali sprejmemo odločne korake. Ko Luna preide v bika proti večeru, se osredotočimo na prizemljene aktivnosti, kot je uživanje obroku z ljubljenimi ali ustvarjalne dejavnosti, ki prinašajo veselje. Vodnarski vpliv spodbuja, da se povežemo z enako mislečimi posamezniki in raziskujemo nove koncepte. Vendar pa bodimo pozorni na kvadrat Lune z Marsom, ki lahko povzroči nestrpnost ali konflikte. Vadimo potrpežljivost in poiščimo konstruktivne načine za izražanje nemira.

Jutrišnji dan ponuja mešanico dinamičnih in stabilizirajočih energij, kar zagotavlja plodna tla za inovacije in konsolidacijo. Skladno s temi kozmičnimi tokovi lahko dan preživimo z jasno vizijo in namenom.

