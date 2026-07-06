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Zvezdni odsev: val energije in odločnosti

To je idealen trenutek, da se s pogumom in jasnostjo lotimo odprtih zadev.
Lahko občutimo porast motivacije za soočanje z nerešenimi vprašanji. FOTO: Getty Images
Lahko občutimo porast motivacije za soočanje z nerešenimi vprašanji. FOTO: Getty Images
Delo UI
 6. 7. 2026 | 18:00
2:24
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Jutrišnji torek, 7. julija, prinaša bogato paleto astroloških vplivov, ki nas vabijo na notranje popotovanje. Luna, naš čustveni kompas, se v jutranjih urah premakne v znamenje ovna, kar prinaša val energije in odločnosti. Ta prehod zaznamuje tudi zadnjo četrt lune, ki simbolizira čas refleksije in opuščanja tistega, kar nam več ne služi. Ko luna vstopi v ovna, znamenje, znano po svoji drznosti in pobudi, lahko občutimo porast motivacije za soočanje z nerešenimi vprašanji. To je idealen trenutek, da se s pogumom in jasnostjo lotimo odprtih zadev. V popoldanskih urah luna tvori konjunkcijo s Saturnom, kar v naš dan vnese noto resnosti in odgovornosti. Ta aspekt nas spodbuja, da k svojim nalogam pristopimo z disciplino in zrelostjo.

Sončeva kvadratura s Saturnom, ki se oblikuje v zgodnjih jutranjih urah, poudarja morebitne napetosti med našimi osebnimi željami in zunanjimi obveznostmi. Ta aspekt lahko prinese izzive, ki preizkušajo našo potrpežljivost in vzdržljivost. Pomembno je, da uravnotežimo skrb zase z odgovornostmi, saj rast pogosto pride skozi premagovanje ovir. Posebno pozornost jutri zasluži tudi retrogradni obrat Neptuna, ki nas vabi, da se potopimo v svojo podzavest in ponovno ovrednotimo svoje sanje in iluzije. To obdobje je idealno za introspekcijo, meditacijo in raziskovanje notranjih pokrajin. Bodite pozorni na težnje k pobegu iz resničnosti; namesto tega uporabite ta čas za pridobivanje jasnosti in duhovnega vpogleda.

Torek je tradicionalno pod vplivom Marsa, planeta akcije in pogona. Mars, ki se trenutno nahaja v dvojčkih, povečuje našo mentalno energijo, kar spodbuja radovednost in prilagodljivost. Luna tvori sekstil z Marsom v večernih urah, kar dodatno povečuje to dinamičnost in nas spodbuja, da svoje misli usmerimo v konstruktivna dejanja. Danes je še posebej koristno, da se vključimo v spodbudne pogovore ali se lotimo novih učnih priložnosti.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrosofa.

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