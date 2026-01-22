  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: več bo empatije in ustvarjalnosti

Jutrišnja konjunkcija s Saturnom prinaša čustveno stabilnost in občutek odgovornosti.
Sekstil z Uranom povečuje našo intuicijo in ustvarjalnost. FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES
Sekstil z Uranom povečuje našo intuicijo in ustvarjalnost. FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES
Delo UI
 22. 1. 2026 | 18:00
A+A-

Dnevi, kot bo jutrišnji petek, 23. januar, so prežeti z energijami, ki nas vodijo skozi globoko introspekcijo in nas nato spodbujajo k odločnim dejanjem. Nebesni ples, ki se odvija nad nami, ponuja bogato tapiserijo energij, ki nam pomagajo pri osebni rasti in preobrazbi. Luna jutri začenja svojo pot v sočutnem in intuitivnem znamenju Rib, kar nas povezuje z našim notranjim svetom in kolektivno nezavednim. Ta položaj spodbuja empatijo, ustvarjalnost in duhovno raziskovanje. Kljub temu se tekom dneva Luna premakne v odločno in pionirsko znamenje Ovna, kar v nas prebudi iskrico pobude in poguma. Luna jutri oblikuje več pomembnih aspektov z drugimi planeti, ki bodo močno vplivali na naše razpoloženje in odločitve. Sekstil z Uranom povečuje našo intuicijo in ustvarjalnost, kar je odlična priložnost za inovativno razmišljanje in sprejemanje nepričakovanih sprememb.

Konjunkcija s Saturnom prinaša čustveno stabilnost in občutek odgovornosti, kar nas spodbuja k zrelemu in discipliniranemu pristopu do naših čustev. Konjunkcija z Neptunom poglablja našo povezavo z duhovnim svetom, kar spodbuja domišljijo in občutljivost – odličen čas za umetniške dejavnosti in sočutne interakcije. Sekstil z Marsom povečuje našo motivacijo in odločnost, kar nam daje moč, da uresničimo svoje želje in se učinkovito postavimo zase. Sekstil s Plutonom pa olajšuje čustveno preobrazbo in sposobnost soočanja z globoko zakoreninjenimi težavami, kar spodbuja zdravljenje in osebno rast.

Upor proti zastarelim sistemom

Poleg luninih gibanj jutri izstopa tudi pomemben prehod – konjunkcija Sonca in Plutona v Vodnarju. Ta močna povezava simbolizira preobrazbo in potencial za globoke osebne in kolektivne spremembe. Vabi nas, da opustimo zastarela prepričanja in sprejmemo nove perspektive, zlasti na področjih, povezanih z inovacijami, skupnostjo in humanitarnimi prizadevanji. Poleg tega Mars vstopa v Vodnarja in se pridružuje Soncu, Merkurju, Veneri in Plutonu. Ta koncentracija planetov v Vodnarju poudarja teme napredka, upora proti zastarelim sistemom in prizadevanja za kolektivne ideale. Marsova prisotnost dodaja dinamično energijo, ki nas spodbuja k odločnim dejanjem za dosego teh ciljev.

Petek je tradicionalno dan, ki mu vlada Venera, planet ljubezni, lepote in harmonije. Z Venero, ki je trenutno v Vodnarju, je naš pristop do odnosov in estetike prežet z željo po svobodi, edinstvenosti in intelektualni povezanosti. Ta položaj nas spodbuja, da sprejmemo nekonvencionalne izraze ljubezni in cenimo individualnost znotraj partnerstev.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Prokerala, Infospacetalk, Om-journal.

Več iz teme

astrologijaplanetizvezdenapovedZvezdni odsev
ZADNJE NOVICE
17:15
Novice  |  Slovenija
ŠUTARJEV ZAKON

Šok na računih prejemnikov pomoči, Furs zarubil denar! Golob sporoča: »Ni več nedotakljivih«

Premier Robert Golob meni, da gre za velik mejnik, ki ga ne gre podcenjevati.
22. 1. 2026 | 17:15
17:14
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI POLETI

Z Oberstdorfom ima Timi Zajc posebno vez

Čudovite spomine ima na letalnico Heinija Klopferja.
Miha Šimnovec22. 1. 2026 | 17:14
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
ANSAMBEL NATURA

Ohranjajo preprostost in iskren stik z ljudmi

Družinski ansambel vstopa v šesto leto delovanja, doslej so izdali šest avtorskih skladb, za vse so posneli tudi videospote.
Mojca Marot22. 1. 2026 | 17:00
16:34
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Komedija ni pobeg, temveč odgovornost

Njena kariera sega od lutkovnih odrov do odmevnih dramskih vlog, a povsod, kjer se pojavi, ostaja zanesljiva in pristna. Alenka Tetičkovič zna razgrniti humor, ranljivost in življenjsko modrost v enem samem pogledu, ki se vtisne v spomin.
Danica Lovenjak22. 1. 2026 | 16:34
16:26
Bulvar  |  Domači trači
DOMA

Premier Golob v trenirki za kuhinjskim pultom pokazal bolj sproščen obraz

Premier Robert Golob se je med odgovarjanjem na vprašanja v bolj sproščenem posnetku v trenirki za kuhinjskim pultom razgovoril o kuhanju doma.
22. 1. 2026 | 16:26
16:15
Novice  |  Slovenija
INCIDENT

Lažni policist na Brniku, policija miri javnost: »Varnost letališča ni bila nikoli ogrožena«

Po zagotovilih policije lažni policist ni ogrožal varnosti na letališču.
22. 1. 2026 | 16:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki