Zvezdni odsev: Venera v Škorpijonu dodaja intenzivnost našim odnosom

Jutri, 16. novembra 2025, nas nebo vabi v dan introspekcije, ravnotežja in preobrazbe. Luna v svoji padajoči fazi prebiva v znamenju Tehtnice, kar nas spodbuja k iskanju ravnovesja v naših odnosih in v našem notranjem svetu. Ta lunarna pozicija vzbuja željo po miru in diplomaciji, zato je idealen čas za reševanje konfliktov in obnovo harmonije v naših interakcijah.

Luna tvori sekstil z Marsom v Strelcu, kar nas napolnjuje z nežno odločnostjo, ki jo lahko usmerimo v konstruktivna dejanja. Ta aspekt podpira iniciativo na uravnotežen način, kar nam omogoča, da sledimo svojim ciljem z milino in odločnostjo.

Hkrati Sonce prehaja v Škorpijona, kar označuje obdobje globoke čustvene raziskave in preobrazbe. Vpliv Škorpijona nas spodbuja, da se poglobimo pod površje, soočimo se s skritimi resnicami in sprejmemo spremembe. Ta prehod je klic k opuščanju tistega, kar nam več ne služi, ter odpiranju poti za osebno rast in obnovo.

Merkur, prav tako v Škorpijonu, tvori konjunkcijo z Marsom, kar okrepi našo mentalno energijo in zagon. Ta poravnava izboljša našo sposobnost komuniciranja s strastjo in jasnostjo, vendar je pomembno, da pazimo na svoje besede, da se izognemo nepotrebnim konfliktom. Trigon med Merkurjem in Jupitrom v Raku dodatno podpira širjenje misli in optimistične perspektive, zato je to ugoden čas za učenje in deljenje idej.

Solarni prehod v Škorpijona poudarja teme preobrazbe

Venera v Škorpijonu dodaja intenzivnost našim odnosom, saj nas spodbuja k iskanju globine in avtentičnosti v naših povezavah. Vendar pa lahko seskvikvadratni aspekt med Venero in Saturnom v Ribah izpostavi področja, kjer se počutimo omejene ali izzvane pri izražanju naklonjenosti. Ta aspekt nas vabi, da se s potrpežljivostjo in razumevanjem soočimo s temi omejitvami.

Kot dan, ki mu tradicionalno vlada Sonce, jutrišnji solarni prehod v Škorpijona poudarja teme preobrazbe in samoodkrivanja. Da bi se uskladili s to energijo, razmislite o dejavnostih, ki spodbujajo introspekcijo, kot so pisanje dnevnika, meditacija ali raziskovanje ustvarjalnih poti, ki omogočajo čustveno izražanje.

Skratka, 16. november 2025 prinaša harmonično mešanico energij, ki spodbujajo ravnovesje, globoko refleksijo in smiselno delovanje. S sprejemanjem teh vplivov lahko z milino in namenom krmarimo po svojih čustvenih in duhovnih pokrajinah.

