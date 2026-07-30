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Zvezdni odsev: Venerin petek prinaša priložnosti za ljubezen, spravo in nove začetke

Kaj nam zvezde, planeti in Luna prinašajo za petek, 31. julija?
Luna bo ves dan krepila intuicijo. FOTO: Adobest Getty Images
Luna bo ves dan krepila intuicijo. FOTO: Adobest Getty Images
Delo UI
 30. 7. 2026 | 18:17
3:37
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Petek, 31. julija, bo minil v znamenju Venere, planeta ljubezni, lepote, harmonije in odnosov. Tradicionalna astrologija petek že stoletja povezuje prav z Venero, zato ta dan velja za ugodnega za vse, kar odpira srce – od iskrenih pogovorov in sprav do ustvarjalnosti, urejanja doma ter časa, ki ga namenimo sebi in svojim najbližjim. Toda nebo ne prinaša le nežne energije. Planetarni vplivi ustvarjajo zanimivo prepletanje umirjenosti in napetosti, zaradi česar bomo mnogi občutili potrebo, da zaključimo stare zgodbe in naredimo prostor novim začetkom. Petek bo zato odličen dan za razmislek, pomembne odločitve in odnose, ki potrebujejo več razumevanja.

Med pomembnejšimi astrološkimi vplivi izstopa trigon med Soncem in Saturnom, ki prinaša občutek stabilnosti, odgovornosti in notranje moči. To je aspekt, ki podpira potrpežljivost ter nagrajuje trud in vztrajnost. Kar smo gradili dlje časa, lahko začne kazati prve rezultate. Ugoden je tudi za urejanje financ, načrtovanje prihodnosti in sprejemanje premišljenih odločitev.

Nekaj več nemira lahko povzroči kvadrat med Luno in Marsom. Ta vpliv lahko okrepi čustvene odzive, nestrpnost ali občutek, da nas drugi ne razumejo. Prav zato bo pomembno, da se ne odzivamo impulzivno. Besede bodo imele večjo težo kot običajno, zato velja pred pomembnim pogovorom za trenutek vdihniti in premisliti.

Napetost bo mehčal sekstil Merkurja z Venero, ki spodbuja iskreno komunikacijo, prijaznost in pripravljenost na spravo. To je odličen dan za pogovore, ki smo jih morda predolgo odlašali, pa tudi za ustvarjalno delo, pisanje, umetnost ali preprosto za to, da nekomu polepšamo dan z lepo besedo.

Luna krepi intuicijo

Luna bo ves dan krepila intuicijo. Mnogi bodo lažje prepoznali drobna znamenja, občutili močnejšo povezanost s svojimi občutki ali dobili odgovor, ki ga že nekaj časa iščejo. Sanje so lahko bolj žive, notranji glas pa jasnejši kot običajno. Če vas bo nekaj vztrajno opozarjalo, da se ustavite ali spremenite smer, mu velja prisluhniti.

Venerina energija v ospredju

Posebnost petka je prav Venerina energija. Venera nas spodbuja, da poiščemo lepoto v preprostih stvareh, negujemo odnose in se spomnimo, da največje bogastvo pogosto ni materialno, temveč čustveno. To je ugoden čas za romantična srečanja, druženje s prijatelji, obisk kulturnih dogodkov ali trenutek razvajanja, ki nas napolni z novo energijo.

Čeprav bodo planeti občasno preizkušali našo potrpežljivost, bo prevladovala želja po harmoniji. Tisti, ki bodo pripravljeni prisluhniti sebi in drugim, bodo lažje našli skupni jezik ter naredili pomemben korak naprej – tako v odnosih kot pri osebnih ciljih.

Misel za konec

Naj bo petek dan, ko si dovolimo nekoliko upočasniti tempo in opaziti vse tisto, kar nas navdihuje. Nebo nas opominja, da se največje spremembe pogosto začnejo z eno samo iskreno besedo, prijazno gesto ali odločitvijo, da sledimo svojemu srcu. Pod zaščito Venere bo prav to največja moč zadnjega julijskega dne.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

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