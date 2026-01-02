  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: vzemimo si čas za negovanje sebe in svojih ljubljenih

Polna luna v Raku in planetarni vplivi dneva.
Simbolična slika FOTO: Guteksk7 Getty Images
Simbolična slika FOTO: Guteksk7 Getty Images
Delo UI
 2. 1. 2026 | 18:00
3:21
A+A-

Jutrišnji dan, sobota, 3. januar 2026, prinaša globoko čustveno jasnost in priložnost za introspekcijo, saj nas bo vodila polna luna v Raku. Nebo bo osvetljeno z negovalno in zaščitniško energijo, ki nas bo spodbujala k razmisleku o naših osebnih temeljih in čustvenih vezeh. Luna v Raku, ki je v svojem domicilu, poudarja teme doma, družine in čustvene varnosti. Ta polna luna nas vabi, da pretehtamo ravnovesje med našimi javnimi obveznostmi in zasebnim življenjem ter zagotovimo, da se naše zunanje dejavnosti ujemajo z našimi notranjimi potrebami. Čas je, da se poglobimo vase in ocenimo, ali so naši čustveni temelji trdni in nas podpirajo v naših življenjskih prizadevanjih.

Dnevni planetarni aspekti še dodatno poudarjajo to introspektivno vzdušje: Sončev seskvikvadrat z Uranom v zgodnjih jutranjih urah prinaša nemir in željo po spremembi. Ta aspekt nas izziva, da se osvobodimo zastarelih struktur in sprejmemo inovacije, vendar ob tem ohranjamo stabilnost. Pomembno je, da to energijo sprejmemo z zavedanjem, saj nam lahko prinese nove priložnosti, če smo odprti za spremembe. Pozneje popoldne se Venera v seskvikvadratu z Uranom lahko odrazi v nepričakovanih preobratih v odnosih ali finančnih zadevah. Fleksibilnost in odprtost bosta ključna za uspešno navigacijo skozi te spremembe, kar nam bo omogočilo rast in nove perspektive. Merkurjev semisekstil s Plutonom sredi dneva spodbuja globoko, transformativno razmišljanje. To je odličen trenutek za raziskovanje kompleksnih vprašanj, odkrivanje skritih resnic in vključevanje v pomenljive pogovore, ki lahko vodijo do osebne rasti.

Sobota je tradicionalno dan, ki ga vlada Saturn, planet discipline, strukture in odgovornosti. S Soncem, Venero in Merkurjem, ki vsi potujejo skozi znamenje Kozoroga, ki je prav tako pod vplivom Saturna, je poudarek na teh temah še toliko močnejši. Ta uskladitev nas spodbuja, da k svojim ciljem pristopimo pragmatično, se osredotočimo na dolgoročno načrtovanje in postavljanje trdnih temeljev. Da bi kar najbolje izkoristili jutrišnje kozmične vplive, se posvetimo čustveni refleksiji, ki jo prinaša polna luna v Raku. Vzemimo si čas za negovanje sebe in svojih ljubljenih ter ustvarimo občutek varnosti in pripadnosti. Uranovi aspekti nas vabijo k raziskovanju novih idej, vendar poskrbimo, da so vse spremembe premišljene in utemeljene. Merkur-Plutonov aspekt nas spodbuja k poglobljenim pogovorom, ki izzivajo naše perspektive in podpirajo osebno evolucijo. S Saturnovim vplivom je jutri odličen dan za organizacijo, načrtovanje in zavezanost svojim odgovornostim. Postavljanje jasnih ciljev in njihovo dosledno uresničevanje bo prineslo dolgoročne koristi. S tem, ko se uskladimo s temi kozmičnimi energijami, lahko z milino in namenom plujemo skozi čustvene in duhovne tokove dneva, kar bo prispevalo k osebnemu vpogledu in zunanjemu napredku.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrologycafe, Cafeastrology.

