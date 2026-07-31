Zvezdni odsev: začutili boste, da je čas za spremembe

Jutri, 1. avgusta 2026, se bo dan začel z nežnejšo, bolj zasanjano energijo, ki nas bo vabila, da za trenutek upočasnimo tempo in prisluhnemo sebi. Luna bo večino dneva v občutljivih Ribah, proti večeru pa bo prešla v odločnega Ovna, zato se bo razpoloženje iz mirnega opazovanja postopoma prevesilo v željo po dejanju.

Po mirnejšem začetku dneva se lahko pojavijo manjša čustvena nihanja. Nekateri pogovori bodo razkrili razlike med tem, kar si želimo, in tem, kar je trenutno mogoče. Namesto impulzivnih odločitev bo bolje počakati, da se občutki nekoliko umirijo. Če vas bo nekaj zmotilo, ne reagirajte takoj – marsikaj bo do večera videti precej drugače.

Obenem bo začetek avgusta prinesel tudi svežo energijo na področju odnosov in vsakdanjih navad. Venera bo vstopila v znamenje Device, kar bo poudarilo pomen drobnih pozornosti, skrbi za zdravje, urejenosti in iskrenih dejanj. Ljubezen jutri ne bo iskala velikih besed, temveč majhne geste, ki povedo največ.

Popoldne se bo z Luninim prehodom v Ovna povečala motivacija za nove začetke. Kar je bilo zjutraj le zamisel, lahko zvečer postane konkreten načrt. To je primeren trenutek za prvi korak, vendar brez nepotrebnega hitenja. Tudi če ne boste imeli vseh odgovorov, boste vedeli dovolj, da začnete.

Če boste dopoldne dovolili intuiciji, da spregovori, in zvečer zaupali svojemu pogumu, boste lahko naredili korak, ki ga že nekaj časa odlašate. Včasih se največje spremembe začnejo prav z eno samo odločitvijo.