ASTRO NAPOVED

Zvezdni odsev: zaradi polne lune v ovnu je čas za pogumne korake

Jutri, 6. oktobra 2025, se na nebu razprostira mogočna polna luna v znamenju ovna, ki s svojo svetlobo osvetljuje naše poti in razkriva skrite kotičke naše duše.
Fotografija je simbolična. FOTO: Estt, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Estt, Getty Images
Delo UI
 5. 10. 2025 | 18:00
2:47
A+A-

Polna luna, znana tudi kot žetvena luna, simbolizira vrhunec in izpolnitev naših prizadevanj. To je čas, ko se preteklost sreča s sedanjostjo in nam ponudi priložnost za refleksijo ter nove začetke.

Luna v ovnu je znana po svoji odločnosti in pionirskem duhu, kar nas spodbuja k drznim dejanjem in začetkom novih projektov. Vendar pa jutrišnja luna tvori quincunx aspekt z Marsom v škorpijonu, kar lahko povzroči notranje konflikte med našimi impulzivnimi željami in globljimi, transformativnimi energijami. Ta aspekt nas opominja, da je potrebno najti ravnovesje med takojšnjimi dejanji in strateškim načrtovanjem.

Poleg tega jutri Merkur vstopi v škorpijona, kar bo okrepilo naše komunikacijske sposobnosti in spodbudilo željo po odkrivanju skritih resnic. Ta tranzit povečuje našo sposobnost za raziskovalno mišljenje ter poglablja naše razumevanje kompleksnih zadev. V večernih urah pa se Venera v devici poveže v sekstilu z Lilit v škorpijonu, kar poudarja teme opolnomočenja in sprejemanja naše sence v odnosih. Ta aspekt nas spodbuja k avtentičnosti in integraciji vseh vidikov naše biti v naših interakcijah z drugimi.

Izkoristite odločno energijo polne lune v ovnu

Ponedeljek je tradicionalno dan, ki ga vlada luna, kar poudarja čustva, intuicijo in negovalne lastnosti. S prisotnostjo polne lune so te lunine energije še posebej močne, kar nam ponuja priložnost za globoko refleksijo in čustveno sprostitev. To je idealen trenutek, da ocenimo svoje osebne cilje, priznamo dosežke in se osvobodimo tistega, kar nam ne služi več.

Izkoristite odločno energijo polne lune v ovnu za začetek projektov, ki so vam pri srcu. Vendar bodite pozorni na quincunx med luno in Marsom, ki svetuje previdnost pri sprejemanju naglih odločitev. Uporabite Merkurjev vstop v škorpijona za poglobljene pogovore in raziskovanje tem, ki zahtevajo globino in osredotočenost. Sekstil med Venero in Lilit vas vabi, da v odnosih častite svojo avtentičnost in gradite globlje povezave skozi ranljivost ter iskrenost.

Jutri je dan, ko se zvezde poravnajo za osebno rast, čustveno jasnost in smiselno delovanje. Z usklajenostjo s temi kozmičnimi vplivi lahko preživite dan z namero in milino.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Livescience, Prokerala, Mysterylores.

