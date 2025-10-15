  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Zvezdni odsev: znaki, ki vedno govorijo resnico – tudi takrat, ko boli

Kateri horoskopski znaki ne poznajo laži?
Simbolična slika. FOTO: Irina Romanova Getty Images
Simbolična slika. FOTO: Irina Romanova Getty Images
Delo UI
 15. 10. 2025 | 20:11
 15. 10. 2025 | 20:11
3:28
A+A-

V svetu, kjer se resnica pogosto skriva za tančico laži, je osvežujoče srečati ljudi, ki vedno govorijo resnico. Toda, ali ste vedeli, da je vaša nagnjenost k iskrenosti lahko zapisana v zvezdah? Nekateri horoskopski znaki so namreč znani po svoji neomajni iskrenosti, tudi če to pomeni, da bodo ranili čustva drugih.

Oven – brez dlake na jeziku

Ovni so znani po svoji impulzivnosti in neposrednosti. Ko imajo nekaj na srcu, bodo to tudi povedali, ne glede na posledice. Njihova iskrenost je pogosto osvežujoča, vendar lahko tudi neprijetna. Ovni ne marajo ovinkarjenja in laži – raje bodo povedali resnico, pa čeprav bo ta bolela. Če potrebujete nekoga, ki vam bo brez olepševanja povedal, kako stojijo stvari, se obrnite na ovna.

Devica – analitična in natančna

Device so znane po svoji pozornosti do detajlov in analitičnem pristopu k življenju. Ko devica nekaj pove, lahko pričakujete, da bo njena izjava temeljita in dobro premišljena. Device ne marajo nejasnosti in raje vidijo, da so stvari jasne in natančne. Njihova iskrenost je pogosto motivirana z željo po izboljšanju situacije, zato bodo brez zadržkov povedale resnico, tudi če ta ni prijetna.

Škorpijon – globoko iskren

Škorpijoni so znani po svoji intenzivnosti in globoki čustvenosti. Ko gre za resnico, so škorpijoni neizprosni. Njihova iskrenost izhaja iz potrebe po resnični povezanosti in razumevanju. Škorpijoni ne bodo trpeli laži in prevar, zato bodo vedno povedali, kar mislijo. Njihova resnica je pogosto surova in globoka, vendar vedno izhaja iz iskrene potrebe po avtentičnosti.

Strelec – iskalec resnice

Strelci so znani po svoji ljubezni do svobode in iskanju resnice. So večni optimisti, ki verjamejo v poštenost in iskrenost. Strelci ne prenesejo laži in neiskrenosti, zato bodo vedno povedali resnico, ne glede na to, kako boleča je. Njihova iskrenost je pogosto prežeta z optimizmom in željo po izboljšanju sveta okoli njih. Strelci verjamejo, da je resnica vedno boljša od laži, tudi če je ta težka.

Vodnar – inovativna iskrenost

Vodnarji so znani po svoji inovativnosti in želji po spremembah. So neodvisni misleci, ki ne marajo omejitev in pravil. Vodnarji so pogosto zelo iskreni, saj verjamejo, da je resnica ključ do napredka in razvoja. Njihova iskrenost je pogosto nepričakovana in lahko šokira, vendar vedno izhaja iz globokega prepričanja, da je resnica nujna za rast in spremembe.

Zaključek

Čeprav je iskrenost včasih težka in boleča, je tudi ključna za resnične in globoke odnose. Ovni, device, škorpijoni, strelci in vodnarji so horoskopski znaki, ki ne poznajo laži in vedno govorijo resnico, ne glede na posledice. Čeprav njihova iskrenost včasih boli, je tudi osvežujoča in potrebna v svetu, kjer se resnica pogosto skriva za lažmi.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Več iz teme

astrološki znakiresnica
ZADNJE NOVICE
20:56
Novice  |  Slovenija
PRVA DAMA DZ

Urška Klakočar Zupančič s fotografijo rdečih salonarjev poslala močno sporočilo: »Začenja se ...«

Pravi, da bo ostala jasna, odločna in nekoliko samosvoja.
15. 10. 2025 | 20:56
20:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPLETNE PREVARE

Pazite se spletnih prevarantov, v Izoli izmaknili več tisoč evrov

Policisti primer preiskujejo.
15. 10. 2025 | 20:48
20:11
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: znaki, ki vedno govorijo resnico – tudi takrat, ko boli

Kateri horoskopski znaki ne poznajo laži?
15. 10. 2025 | 20:11
19:46
Novice  |  Slovenija
NOVA STRANKA

Aktualni evropski poslanec izvoljen na čelo nove stranke Prerod

V Kočevju ustanovni kongres.
15. 10. 2025 | 19:46
19:33
Bulvar  |  Tuji trači
VRTGOLAVI ZASLUŽKI

Barron Trump pri devetnajstih ustvaril že 130 milijonov, Melania kipi od ponosa

Barron naj bi imel pomembno vlogo tudi pri Trumpovem vstopu v svet kriptovalut.
15. 10. 2025 | 19:33
19:30
Premium
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Sposoben družinski suv, ki pa ni ravno poceni (FOTO)

Volkswagen tayron kot večja izvedba bolj znanega tiguana.
Gašper Boncelj15. 10. 2025 | 19:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Z znanostjo do popolne gladkosti: varno in dolgotrajno odstranjevanje dlačic

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Slovenska ekipa med najboljšimi v Evropi (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Neverjetno! Razdelili bodo za 5000 evrov nagrad!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki