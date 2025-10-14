  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Zvezdni odsev: znamenja in zdravje: kdo mora bolj paziti

Kako astrološki znaki vplivajo na naše zdravje
Simbolična fotografija. FOTO: Thanumporn Thongkongkaew Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Thanumporn Thongkongkaew Getty Images
Delo UI
 14. 10. 2025 | 20:45
5:57
A+A-

Astrologija že stoletja navdušuje ljudi po vsem svetu. Zvezde in planeti naj bi vplivali na naše osebnosti, odnose in celo na naše zdravje. Ali ste se kdaj vprašali, kateri astrološki znaki so bolj nagnjeni k določenim zdravstvenim težavam? V tem članku bomo raziskali, kako posamezna znamenja zodiaka vplivajo na naše zdravje in kdo mora biti še posebej previden.

Ovni: Pozor na glavo in krvni tlak

Ovni, ki jih vodi Mars, so znani po svoji energičnosti in neustavljivi volji. Vendar pa ravno zaradi te energije pogosto zanemarjajo počitek in sprostitev, kar lahko vodi v zdravstvene težave. Ovni morajo biti pozorni na glavobole, migrene in težave s krvnim tlakom. Redna vadba in tehnike sproščanja, kot so joga ali meditacija, lahko pomagajo uravnotežiti njihovo energijo.

Biki: Pazite na grlo in prebavo

Biki, ki jim vlada Venera, so znani po svoji ljubezni do udobja in užitkov. Vendar pa ta ljubezen lahko vodi v prenajedanje in težave s prebavo. Poleg tega so Biki nagnjeni k težavam z grlom in ščitnico. Priporočljivo je, da se Biki izogibajo prekomernemu uživanju sladkarij in mastne hrane ter redno preverjajo delovanje svoje ščitnice.

Dvojčki: Pljuča in živčni sistem

Dvojčki, ki jih vodi Merkur, so znani po svoji komunikativnosti in radovednosti. Vendar pa so tudi nagnjeni k težavam z dihalnim sistemom in živčnim sistemom. Dvojčki morajo biti pozorni na prehlade, bronhitis in stres. Redna fizična aktivnost in tehnike dihanja lahko pomagajo ohranjati njihovo zdravje.

Raki: Skrb za želodec in čustva

Raki, ki jim vlada Luna, so zelo čustveni in občutljivi. Njihova čustva pogosto vplivajo na njihovo fizično zdravje, zlasti na želodec in prebavni sistem. Raki morajo biti pozorni na prebavne motnje, kot so gastritis in razjede. Priporočljivo je, da se izogibajo stresnim situacijam in se posvetijo tehnikam sproščanja.

Levi: Srce in hrbtenica

Levi, ki jih vodi Sonce, so znani po svoji moči in samozavesti. Vendar pa so tudi nagnjeni k težavam s srcem in hrbtenico. Levi morajo biti pozorni na srčne bolezni in bolečine v hrbtu. Redna vadba, zdrava prehrana in redni zdravniški pregledi so ključni za ohranjanje njihovega zdravja.

Device: Prebava in živci

Device, ki jim vlada Merkur, so znane po svoji analitičnosti in perfekcionizmu. Zaradi svoje nagnjenosti k skrbi in stresu so pogosto nagnjene k težavam s prebavo in živčnim sistemom. Device morajo biti pozorne na sindrom razdražljivega črevesja in anksioznost. Priporočljivo je, da se posvetijo tehnikam sproščanja in uravnoteženi prehrani.

Tehtnice: Ledvice in koža

Tehtnice, ki jim vlada Venera, so znane po svoji ljubezni do harmonije in lepote. Vendar pa so tudi nagnjene k težavam z ledvicami in kožo. Tehtnice morajo biti pozorne na okužbe sečil in kožne izpuščaje. Redno pitje vode in skrb za kožo sta ključna za ohranjanje njihovega zdravja.

Škorpijoni: Reproduktivni organi in hormoni

Škorpijoni, ki jih vodi Pluton, so znani po svoji strasti in intenzivnosti. Vendar pa so tudi nagnjeni k težavam z reproduktivnimi organi in hormonskim neravnovesjem. Škorpijoni morajo biti pozorni na težave s spolnimi organi in hormonske motnje. Priporočljivo je, da se posvetijo rednim zdravniškim pregledom in uravnoteženi prehrani.

Strelci: Jetra in boki

Strelci, ki jih vodi Jupiter, so znani po svoji ljubezni do avantur in svobode. Vendar pa so tudi nagnjeni k težavam z jetri in boki. Strelci morajo biti pozorni na težave z jetri, kot so hepatitis, in težave s kolki. Redna vadba in zmerno uživanje alkohola sta ključna za ohranjanje njihovega zdravja.

Kozorogi: Kosti in sklepi

Kozorogi, ki jim vlada Saturn, so znani po svoji vztrajnosti in disciplini. Vendar pa so tudi nagnjeni k težavam s kostmi in sklepi. Kozorogi morajo biti pozorni na osteoporozo in artritis. Priporočljivo je, da se posvetijo vadbi za krepitev kosti in uživanju hrane, bogate s kalcijem.

Vodnarji: Obtočila in živčni sistem

Vodnarji, ki jih vodi Uran, so znani po svoji inovativnosti in neodvisnosti. Vendar pa so tudi nagnjeni k težavam z obtočilnim in živčnim sistemom. Vodnarji morajo biti pozorni na težave s krvnim obtokom in stresom. Redna vadba in tehnike sproščanja so ključne za ohranjanje njihovega zdravja.

Ribe: Imunski sistem in stopala

Ribe, ki jim vlada Neptun, so znane po svoji občutljivosti in intuiciji. Vendar pa so tudi nagnjene k težavam z imunskim sistemom in stopali. Ribe morajo biti pozorne na okužbe in težave s stopali, kot so glivice. Priporočljivo je, da se posvetijo krepitvi imunskega sistema in redni negi stopal.

Astrologija nam lahko ponudi zanimiv vpogled v naše zdravje in dobro počutje. Čeprav ni nadomestilo za strokovno medicinsko pomoč, nam lahko pomaga bolje razumeti naše telo in njegove potrebe. Ne glede na vaše astrološko znamenje pa je najpomembnejše, da skrbite za svoje zdravje in redno obiskujete zdravnika.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Več iz teme

zdravjeastroznamenja
ZADNJE NOVICE
20:45
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: znamenja in zdravje: kdo mora bolj paziti

Kako astrološki znaki vplivajo na naše zdravje
14. 10. 2025 | 20:45
20:44
Bulvar  |  Domači trači
V ZAKULISJU

Ne boste verjeli, v čem je voditeljica oddaje Svet na Kanalu A stopila v studio

Na posnetku, ki ga je objavila, samozavestno stopa v studio, oblečena v ...
14. 10. 2025 | 20:44
20:34
Novice  |  Svet
PO IZPUSTITVI TALCEV

Izraelska Romeo in Julija: na poljub sta čakala dolgih 738 dni (FOTO)

Z glasbenega festivala Nova so ju pripadniki Hamasa ugrabili v začetku oktobra 2023.
14. 10. 2025 | 20:34
20:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
OB KONCU TEDNA

Kaj se dogaja? Dolenjci na udaru vlomilcev in tatov

Kradli po hišah, dvorišč ...
14. 10. 2025 | 20:30
19:40
Lifestyle  |  Stil
ZANIMIVOSTI

Moški je krajši od ženskega: neverjetna dejstva o intimnem življenju

Čeprav se o njem pogosto govori, glede intimnega življenja ostaja še veliko neznank.
14. 10. 2025 | 19:40
19:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BREZ ZNAKOV NASILJA

Groza! Vplivnico in njeno hčer našli mrtvi v stanovanju

Policija ni našla znakov vloma ali nasilja, ne na truplih ne v stanovanju.
14. 10. 2025 | 19:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Intervju: »Tehnološko smo primerljivi z najboljšimi evropskimi sistemi«

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Intervju: »Tehnološko smo primerljivi z najboljšimi evropskimi sistemi«

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Velika nagradna igra z bogatimi darili – skupno kar 5.000 EUR!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki