Zvok, gib in dihanje: vsakdanji ritual za čiščenje negativne energije in krepitev avre

Ves čas nabiramo pozitivno in negativno energijo. Slednjo sčasoma prepoznamo za modrost ali poglobimo v travmo, pravijo guruji. Vse, kar doživimo, ljudje, s katerimi se obkrožimo, perspektiva na situacije oblikujejo našo avro. Ta nabrana energija postane filter, skozi katerega gledamo svet. Zato je energijsko čiščenje osnovna higiena, saj ne želimo nositi vsega, kar smo doživeli, ampak odložiti težje stvari, da smo lažji, bolj zbrani in prisotni.

Negativno energijo razumemo kot nižje vibracijsko stanje, ki nas odmika od duše oz. pravega jaza. Sodbe, sram, strah, jeza nas oddaljijo od ljubezni, povezanosti in miru. Kot se vsak dan umijemo, lahko odstranimo tudi energijsko umazanijo. Hkrati ko krepimo avro, razvijamo naravno odpornost in večjo psihično prožnost. Naš cilj je odstraniti presežek tistega, kar nas teži in nam preprečuje, da delujemo najbolje.

Energijo lahko očistimo z zvokom, saj premika energijo – ko smo potrti, si zavrtimo nekaj, kar nas dvigne, ko se moramo motivirati, nam pomaga ritem. Frekvenca 396 Hz naj bi pomagala za sproščanje strahu, 417 Hz za sprejemanje sprememb, 528 Hz je frekvenca transformacije in čudežev, 639 Hz globlje povezave, 741 Hz prebujanja intuicije, 852 Hz za odpiranje duhovne povezave. Ko poslušamo, pozorno spremljamo, katera čustva ali telesni občutki se dvignejo v nas, saj želijo priti ven.

Zavestno gibanje naj sledi glasbi: sledijo naj joga, ples, vadba. Gibanje je eden najhitrejših načinov, da energijo premaknemo na fizični ravni. Naj se telo včasih začne premikati samo od sebe. Ne sodimo in se ne držimo strogega ritma. Pustimo, da strese odvečno energijo na svoj način.

Zvok, gib in vizualizacija tvorijo intuitivni trojček. Vaja, ki jo delamo vsak dan, je, da sedemo v meditativni položaj, nekaj trenutkov globoko dihamo in zberemo pozornost, globoko vdihnemo, vizualiziramo belo kroglo energije na kronski čakri, ob počasnem izdihu si predstavljamo, da se krogla preliva po vsem telesu navzdol, vidimo, kako gosta, negativna energija odteka ven, ponovno vdih in izdih, telo napolnimo z zeleno ali vijolično barvo.

Prekajevanje z zelišči očisti prostor zastale energije. Zelišča za to so: beli žajbelj, sveti les, cedra, lahko tudi sivka, navadni pelin, vrtni žajbelj, sveta bazilika, melisa. Če dim draži pljuča, zelišča uporabimo kot čaje ali olja. Lahko ga zmešamo v večji posodi s soljo in vročo vodo, da sprostimo vonj in olja brez sežiganja.

Pranajama dihalne vaje pomagajo nas premaknejo v parasimpatični sistem miru in varnosti. Konico jezika damo za zgornje sprednje zobe, izpraznimo pljuča, sledi vdih skozi nos 4 sekunde, zadržimo dih 7 sekund, izdih skozi usta 8 sekund. S prakso ostajamo mirnejši v napetih situacijah.

Preživljajmo čas v naravi, kjer se nas dotaknejo elementi: voda spere nečistoče, sonce osvetli in sežge staro energijo, veter odnese zastoje, zemlja preoblikuje težo. Pomaga, da si izberemo en prostor, kamor se vračamo – tudi eno drevo ali rastlino. Uglasimo se na tok prostora in poslušamo zvoke.