Adventna pravljica je prižgala praznične luči v Dvorcu Gutenbuchel v Šaleški dolini (FOTO)

Medtem ko na državni ravni že desetletja razpravljajo o lastništvu dvorca, ki je bil nazadnje prostor psihiatrične klinike, si peščica ljudi z domačinoma mag. ing. arh. Matejo Kumer ter mednarodno priznanim floristom Simonom Ogrizkom na čelu že 11 let prizadeva z dodano vrednostjo in neverjetnim ustvarjalnim zanosom ohraniti dvorec kot turistični biser v Šaleški dolini.

Poklon preteklosti

Že 11. adventna pravljica je prižgala praznične luči, razsvetlila 11 soban in v njih dih jemajoče umetnine. Slovesnost ob odprtju je bila v poltemi na platoju pred dvorcem Gutenbuchel preprost kulturno-glasbeni dogodek, ki so ga pričarali pevci MePZ Skorno z moderatorjem in solo saksofonistom Lenartom Kukovcem ob nagovoru Ogrizka in domačega župana Borisa Goličnika. Ta je izrazil zahvalo prirediteljem in sodelujočim umetnikom, s čestitkami pa tudi odprl dvotedensko božično razstavo. Gostom se je pridružil tudi domačin, minister Bojan Kumer, ki bi utegnil pospešiti odločitev za vrnitev dvorca v lokalno upravo ali novo lastništvo. Izvedbo veličastnega dogodka so podprli Občina Šoštanj, Zavod KŠTM Šoštanj, Zavod za turizem Šaleške doline ter številni prostovoljci in razstavljavci.

Rdeče in vzeto iz narave

Simon in Mateja, tandem, ki ohranja dvorec pri življenju.

Mateja Kumer je ob tradicionalnem dogodku povedala: »Letos mineva 100 let, odkar je dvorec prešel v last družine Woschnagg, in 10 let, odkar sem ga prvič odprla za javnost in mu skupaj z ekipo vdihnila novo življenje. V tem času je dvorec postal prostor, kjer ljudje najdejo lepoto, plemenitost in stik z zgodovino, ki jo ta hiša še vedno skrbno varuje. Vsaka razstava je naš poklon preteklosti in prihodnosti hkrati. S Simonom Ogrizkom in ekipo poskušamo vsako leto ustvariti praznični svet, ki spoštuje naravo, tradicijo in arhitekturo ter dvorcu vrača toplino, ki jo tako potrebuje. Ob tem vedno čutim globoko spoštovanje do družine Woschnagg, ki je bila pomemben gradnik razvoja našega mesta. Njihova zgodba je vtkana v vsak detajl dvorca, zato je naše delo tudi poklon njim in temu, kar so ustvarili za Šoštanj.« Občutek ob tako izjemnem dogodku gotovo presega težave, ki jih kot svinčena odeja povzroča odsotnost volje za učinkovito ukrepanje in odločitev, da zdajšnji lastniki dodelijo pristojnost upravljanja in vsebinskih odločitev o zgodovinskem biseru.

V ledeni sobi že diši po zimi.

Pred odprtjem 11. razstave je zapel zbor Skorno.

12 dni so ustvarjali zgodbo.

Pariški salon

Vonj po žlahtnem

»V domačem kraju se še posebej potrudimo, saj se pričakuje dodana vrednost,« je povedal Simon Ogrizek. »Rad dam vse od sebe, tudi tokrat v sodelovanju z ekipo aranžerskih in tehničnih asistentov iz Hrvaške, ki soustvarjajo to božično zgodbo že vrsto let. Gre tudi za dotik tradicionalnih kosov pohištva, ki oddaja posebno energijo, vonj po žlahtnem. Z razstavo poskušamo vnašati naravne materiale in ustvariti ambient, kjer sodelujejo vsa čutila, občutenje estetike in različne zgodbe. Mislim, da nam to kar dobro uspeva. Vsaka sobana je v svojem slogu. Da to uspe, je potrebno veliko razmišljanja, kreativnosti, pa tudi izkušenj, ki jih prinašam s potovanj po svetu. Poskušamo biti tudi racionalni, celo več let zapovrstjo uporabimo gradiva in dele drevnin ter cvetja, a vsakič v drugačnih zgodbah. Na primer vejevje magnolije je bilo prvič uporabljeno kot zimska motivika, naslednje leto kot pomladno cvetoča, in še v tretje in četrto celo obložena s plodovi.«

Zgodba nekdanjih lastnikov družine Woschnagg nikogar ne pusti ravnodušnega, ob kreacijah mojstra aranžiranja, tudi predsednika mednarodnega združenja Florint, Ogrizka pa morda kdo ostane odprtih ust ... in ni obiskovalca, ki ne bi posnel in delil čudovitih kompozicij barv in zgodbic, ki krasijo prehod jesenskih v bele zimske barvne prelive. Dvanajst dni je dvanajst sodelavcev prostovoljcev pod vodstvom umetnika florista vtisnilo pečat prazničnega in odtis vrhunske zgodbe, ki bo privabila mnogo obiskovalcev iz naše dežele in bližnjega zamejstva.

Aktualne barve in modni kontrasti domače modne oblikovalke

Bele sovice pozdravljajo goste.

Njihova zgodba je vtkana v vsak detajl dvorca.

Razstava med vsebinskimi sklopi ponuja tudi gostinsko ponudbo potujočega bara Barej, čebelarske pridelke, nekaj pristne domače kulinarike, domače zeliščne napitke Loko-loko Marije Irman Krajnkove, ki je postala nepogrešljiva osebnost stare vile. Vsekakor vabljeni na doživetje, kjer za nekaj evrov vstopnine odnesete še božično zvezdo.

Zvezde na nebu za pristno pravljično vzdušje

V znamenju praznikov prevladuje rdeča barva.

Dvorjanka Marija Irman Krajnikova je ponujala dišeče in zdravilne napitke.