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NOVO DOŽIVETJE

Ajdi iz Wajdušne vabijo v skrivni svet: družine čaka pravljična dogodivščina

Z interpretativnimi vodnicami se podajte na vodeno doživetje in raziskovanje skrivnega sveta velikanov ob reki Hubelj.
Ajdi iz Wajdušne so velikani, ki od nekdaj živijo v gozdnem kraljestvu Hubelj. FOTOGRAFIJE: Jan Čermelj

Ajdi iz Wajdušne so velikani, ki od nekdaj živijo v gozdnem kraljestvu Hubelj. FOTOGRAFIJE: Jan Čermelj

Naslovnica stripa Ajdi iz Wajdušne Ilustracija: Jaka Vukotič

Naslovnica stripa Ajdi iz Wajdušne Ilustracija: Jaka Vukotič

Obiskovalce čakajo interaktivni elementi, naloge, zbiranje pečatov in črk skrivne besede.

Obiskovalce čakajo interaktivni elementi, naloge, zbiranje pečatov in črk skrivne besede.

Za doživetje potrebujete Wajdovsko bukvico.

Za doživetje potrebujete Wajdovsko bukvico.

Ajdi iz Wajdušne so velikani, ki od nekdaj živijo v gozdnem kraljestvu Hubelj. FOTOGRAFIJE: Jan Čermelj
Naslovnica stripa Ajdi iz Wajdušne Ilustracija: Jaka Vukotič
Obiskovalce čakajo interaktivni elementi, naloge, zbiranje pečatov in črk skrivne besede.
Za doživetje potrebujete Wajdovsko bukvico.
Primož Hieng
 16. 9. 2026 | 14:12
3:05
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Z novim družinskim doživetjem Ajdi iz Wajdušne ima Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji že 15 pravljičnih doživetij v petih slovenskih regijah. Mrežo unikatnih družinskih dogodivščin v naravi ustvarjata Nina Peče Grilc in dr. Uroš Grilc, ustanovitelja zavoda Škrateljc, v sodelovanju z lokalnimi partnerji, ki v svojih krajih spodbujajo zdrav način življenja in trajnostno kulturno-turistično ponudbo. Tokrat so z izvirno zgodbo v stripu in družinsko dogodivščino ob reki Hubelj obogatili Ajdovščino, nekdaj rimsko utrdbo Kastro in deželo velikanov – ajdov iz Wajdušne.

Naslovnica stripa Ajdi iz Wajdušne Ilustracija: Jaka Vukotič
Naslovnica stripa Ajdi iz Wajdušne Ilustracija: Jaka Vukotič

Pravljično doživetje Ajdi iz Wajdušne nas vodi po gozdni poti ob reki Hubelj vse do njenega veličastnega izvira. Izhodišče krožne poti je v Športnem parku Pale v Ajdovščini, kjer je tudi parkirišče ob hostlu Hiša mladih. Na doživljajskih točkah obiskovalce čakajo interaktivni elementi, naloge, zbiranje pečatov in črk skrivne besede, s katero vstopijo v skrivni svet ajdov in postanejo varuhi Wajdušne. Pot je dobro urejena in krožna, če izberemo ajdovski izziv in se čez Škol vrnemo na izhodišče. Za doživetje potrebujemo Wajdovsko bukvico, ki jo dobimo v TIC Ajdovščina, kjer bomo na cilju prejeli tudi wajdovsko nagrado.

Obiskovalce čakajo interaktivni elementi, naloge, zbiranje pečatov in črk skrivne besede.
Obiskovalce čakajo interaktivni elementi, naloge, zbiranje pečatov in črk skrivne besede.

Na Škrateljčevih doživetjih se zabavajo tako otroci kot odrasli. Skozi zabavne izzive in igro v naravi se mimogrede naučimo marsikaj novega – sledimo naravoslovni učni poti ob Hublju vse do izvira Hublja. Ajdi iz Wajdušne so v naši zgodbi velikani, ki od nekdaj živijo v gozdnem kraljestvu Hubelj. Nekoč so ljudem pomagali zgraditi mesto ob mrzli reki, danes pa so ena najbolje varovanih ajdovskih skrivnosti. Le kakšno podobo so si nadeli in kako jih lahko prepoznamo v gozdu? Wajduc je starešina ajdov, ljudje smo mu nadeli ime Lipovec. Kdo pa sta Črna jelša in Maklen?

Doživetja v naravi na Pravljično-doživljajski transverzali po Sloveniji so povezana z izvirnimi zgodbami v knjigah za različne starosti otrok. Inovativne prezentacije naravne in kulturne dediščine v naravi so odlična priložnost za družinsko branje, med družinami pa krepijo pozitiven odnos do okolja in varovanja narave. Ob obisku doživetja družine preberejo izvirno zgodbo v stripu Ajdi iz Wajdušne avtorja Uroša Grilca in ilustratorja Jake Vukotiča.

Za doživetje potrebujete Wajdovsko bukvico.
Za doživetje potrebujete Wajdovsko bukvico.

Slavnostno odprtje doživetja Ajdi iz Wajdušne bo to soboto, 19. septembra, ob 10. uri. V Športnem parku Pale v Ajdovščini, kjer je urejeno tudi parkirišče, bo otvoritveni program za otroke in družine z glasbeno pravljico Ajdi iz Wajdušne avtorja in multiinštrumentalista Andreja Fona, naučili se boste lahko pravega ajdovskega plesa s plesalko Ajdo, nato pa se z interpretativnimi vodnicami podali na vodeno doživetje in raziskovanje skrivnega sveta ajdov ob reki Hubelj. 

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