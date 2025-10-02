Bajtarski praznik na Veliki planini to soboto

Bajtarji so ljubitelji Velike planine, ki gostujejo v pastirskih bajtah takrat, ko na planini ni pastirjev, torej od jeseni do pomladi. Njihova zgodba se je začela že davnega leta 1930, ko je prvi turist najel planšarsko bajto čez zimo. Planinsko društvo Bajtar skrbi za ohranjanje te tradicije in vabi vse ljubitelje planine na Bajtarski praznik, ki bo potekal v soboto, 4. oktobra, ob 11. uri v pastirskem stanu. Kot vedno bo poskrbljeno za odličen bajtarski golaž.

Janez Vrenjak - Stegn FOTO: Primož Hieng

Ob tej priložnosti bodo ob 10. uri pred vhodom v Vetrnico odkrili spominsko znamenje dolgoletnemu bajtarjuv obliki njegovega klobuka v naravni velikosti. Ta dan bi praznoval svoj 81. rojstni dan, a se je poslovil oktobra lani. Namesto sveč so v njegov spomin zbirali sredstva za postavitev spomenika. Ta pa ni le poklon Stegnu, temveč tudi vsem bajtarkam in bajtarjem Velike planine, ki že skoraj stoletje sooblikujejo svojo samosvojo kulturno dediščino.

Janez Vrenjak - Stegn (1944–2024) je bil priljubljen godec in bajtar. Svojo življenjsko pot je prepletal z ljubeznijo do gora, popotovanj, glasbe in ljudi. Njegova kitara in hudomušnost sta spremljali mnoge posebne trenutke na Veliki planini – mnogim je prinesel veselje, odgnal skrbi in pustil neizbrisen pečat v bajtarski skupnosti. Bil je popotnik, umetnik in predvsem človek, ki je znal povezovati na planini, doma in v tujini.