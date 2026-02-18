Bled v znamenju ljubezni

Bled je minuli konec tedna zaživel v utripu pusta in romantike. Letošnji karneval je pod geslom Ljubezen je v zraku napovedal začetek Meseca ljubezni, ki bo potekal vse do gregorjevega, 12. marca. Na čelu povorke se je v svojem vozilu zapeljal župan Anton Mežan s spremstvom Čarobnikov, ritem so narekovali Godba Gorje in mažoretke. V sprevodu je sodelovalo 18 domačih društev in klubov, poseben pečat so s štajerskim značajem dogajanju dodali kurenti iz društva Korantov 311 Ptuj. Med najbolj opaženimi skupinskimi maskami so bile Blejske sestre z evrovizijskim pridihom, ki so prejele nagrado za domiselnost. Povorko so dopolnili še Amorčki in Kupidi, zaljubljeni hokejisti, umetnostne drsalke in smučarji, seniorke iz Zasipa pod geslom Srce nima gub, skupine Ljubezen na deželi, Ljubezen skozi čas, Novo na Bledu – ljubezen na prodaj, Ljubezen skozi želodec, Macho moj, Po srcu mladi hipiji za mir ter velika poročna torta. Povorka se je sklenila na Jezerski promenadi, kjer je sledilo rajanje ob glasbi skupine Noč'n šiht.

Šestkilometrska pot okoli jezera v mesecu ljubezni ponuja vrsto tematskih postaj: obiskovalci lahko oddajo pismo v nabiralnik ljubezni, stopijo v mehurček skritih misli, se zagugajo na gugalnici ljubezni ali fotografirajo pri cvetočem srčku s pogledom na otok. Posebna zanimivost je kolesarska aktivacija, kjer pari preizkušajo, kako močno žari njihova ljubezen. Svojo zavezo lahko simbolno potrdijo z zaklepanjem ključavnice na Promenadi ali se predajo čudovitim verzom na poti okoli jezera.