KRASNI RAZGLEDI

Čudovit izlet: po grebenu do cerkvice svetega Gabrijela (FOTO)

Iz vasi Križna Gora se odpre prelep razgled po vsem Sorškem polju, pot nadaljujemo na vrh Planice.
Cerkev svetega Križa FOTO: Janez Mihovec

Pogled na Škofjo Loko FOTO: Janez Mihovec

Na poti FOTO: Janez Mihovec

Pogled na Ratitovec FOTO: Janez Mihovec

Cerkev nadangela Gabrijela FOTO: Janez Mihovec

Janez Mihovec
 6. 1. 2026 | 17:15
Med Medvodami, Škofjo Loko in Kranjem leži kot miza ravno Sorško polje. Še pred tisočletjem je bilo poraslo z neskončnim gozdom. Potem pa so Freisinški škofje z južne Bavarske dobili v last to območje in naselili nemške kmete. Z razlogom. Bavarska je bila takrat prenaseljena in ni bilo druge, kot da si višek prebivalstva najde drug prostor za življenje. Posebno zaradi tega, ker je bilo to območje v tem času bolj kot ne nenaseljeno. A zato še kako rodovitno in tako prava vaba za nove naseljence. Vsak kolonist je od oblasti prejel v obdelovanje dolg in ozek kos zemlje, od katere je moral živeti, kot je vedel in znal. Pogled na Sorško polje z grebena med Križno Goro in Planico nam pokaže, da je vmes minilo že veliko časa in preteklo veliko vode, a polja in travniki še vedno teko v isti smeri.

Cerkev je bila pred osmimi desetletji uničena, danes je obnovljena in spet sije v stari podobi.

Na greben se lahko povzpnemo iz več smeri. Ena takih je, da v Škofji Loki na poti proti Selški dolini pri semaforiziranem križišču zapeljemo desno v smeri Križne Gore, Virloga in Moškrina. Nekaj časa se peljemo skozi vasi, nato pa se za naseljem Moškrin cesta začne strmo vzpenjati. Avtomobil pustimo na manjšem križišču in se povzpnemo kar po cesti. Nekoliko višje pridemo do manjšega križišča. Na levo cesta pelje proti Cavrnu, mi pa izberemo desno cesto. Pod grebenom se izvijemo iz gozda in pridemo v vas Križna Gora, iz katere se odpre prelep razgled po vsem Sorškem polju. V vasi zavijemo levo in ta pot nas popelje do lovske koče in starodavne cerkvice Svetega Križa. Po njem je naselje dobilo svoje ime. Prezbiterij cerkvice skriva freske Jerneja iz Loke, ki so stare pet stoletij.

Na greben se lahko povzpnemo iz več smeri.

Vrnemo se v vas in markirana pot nas popelje po grebenu v nasprotno smer. Pot se zlagoma dviga. Popelje nas na vrh Planice, kjer stoji cerkev svetega nadangela Gabrijela. Sorškega polja ne vidimo več, zato pa se odpre razgled ob poti na Škofjeloško hribovje, daleč proti zahodu. Cerkev je bila pred osmimi desetletji uničena. Danes je obnovljena in spet sije v stari podobi. Le razgleda ni skoraj nobenega, cerkev sicer resda stoji na grebenu, vendar je obdana z gozdom. Dve urici potrebujemo, da opravimo pot po grebenu do cerkvice svetega Gabrijela. Po gozdu nas pelje, vmes pa uživamo v razgledih po slovenskem podeželju.

