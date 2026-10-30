Čudovit izlet: Sveti Tomaž nad Vrsnikom (FOTO)

Nad Gorenjo vasjo v Poljanski dolini se zdi, kot da cesta vodi v zatrep doline Sore. Pa ni čisto tako. Nad Trebijo se od ceste, ki vodi proti Cerknu, rahlo na levo odcepi cesta, ki vodi proti Žirem. Na mestu naselja se dolina Sore, ki ji tu rečejo Sovra, še zadnjič razširi in tvori precejšno kotlino. Nad kotlino pa najdemo kopico vasi, ena od teh je Vrsnik. Do njega pridemo po asfaltirani cesti, ki vodi precej daleč naokoli, iz samega naselja pa vodi tudi markirana planinska pot. Že takoj se strmo vzpne v pobočje in stopi v gozd.

Na grebenu je bila meja med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Italijo.

Po kolovozih se dvigamo in mimogrede prečimo še dvorišče manjše kmetije. Nad njo nas ob nekoliko zarasli poti čaka presenečenje. Čisto pravi mejni kamen, saj je bila na grebenu meja med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Italijo, določena po rapalski pogodbi. Obe strani sta mejo utrdili, saj sta se bali oboroženega spopada. Na jugoslovanski strani so to bunkerji Rupnikove linije, na italijanski je bil to Alpski zid. Njegove ostanke lahko vidimo še danes. Na drugi strani grebena se pobočje začne zlagoma spuščati. V mrtvem kotu za grebenom najdemo podolgovate ostanke nekdanje karavle. Kopico betona, ki ni nikdar služil drugemu kot zdraham in je slovensko narodno ozemlje razdelil na dva dela.

Pred vhodom stoji nenavadna vpisna knjiga.

Iz gostega gozda stopimo na širno uravnavo, ki se zdi, kot da je razdeljena na tri dele. Na levi najdemo skupino hiš, to je Spodnji Vrsnik. Le nekaj sto metrov proč na drugi strani planote je še ena skupina – Gornji Vrsnik. Nekje na sredini je manjša vzpetina na kateri že od 17. stoletja stoji slikovita cerkvica svetega Tomaža. Makadamska cesta nas pripelje prav do cerkvice. Podoba je kot za razglednico. Na vsaki strani cerkve stoji po starodavna lipa, na drugi strani pa razgled po Škofjeloškem hribovju daleč naokoli.

Vidi se do Vrha Svetih Treh Kraljev, pa do Blegoša in vse tja do Triglava. Pred vhodom stoji nenavadna vpisna knjiga v obliki prirezanega votlega debla. V njem ni papirnate knjige, ampak steklenica, s katero si lahko privežemo dušo. Pa ni čisto obvezno. Na toplem soncu ob starodavni cerkvici pa le posedimo trenutek ali dva. Ker je tako lepo.

Jesenska idila FOTO: Janez Mihovec

Žiri globoko spodaj FOTO: Janez Mihovec

Na vsaki strani cerkve starodavna lipa FOTO: Janez Mihovec

Zgornji Vrsnik FOTO: Janez Mihovec

Ostanki nekdanje karavle FOTO: Janez Mihovec