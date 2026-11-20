Zdi se, da v celotni grapi ni kvadratnega centimetra ravnega prostora. Vsepovsod sami klanci. Reka Bača se na desetine kilometrov vije po ozki soteski vse do trenutka, ko se pri Mostu na Soči zlije z Idrijco in takoj zatem izlije v Sočo. Predvsem v zimskem obdobju na dno doline le redko posije sonce. Pa ni treba obupavati v senci, ampak je treba najti sonce. Najbolje na sončnih pobočjih pod Rodico in Črno prstjo. Na sredini grape, v Grahovem, zavijemo do bližnje vasice Koritnice in v dolino istoimenskega potoka. Asfaltirana cesta se vije po ozki soteski, potem pa se po več ostrih serpentinah zažene v strmino in nas popelje do cilja. Izvije se na s soncem obsijano planino, na kateri stoji starodavna vasica Rut. Danes v njej živi kakih 40 ljudi v skupini hiš, ki obkrožajo starodavno cerkvico svetega Lamberta, ki je bila prvič omenjena že v 14. stoletju.

Pod lipo so nekdaj po vsaki nedeljski maši zapele domačinke.

Prebivalci Baške grape so se v te kraje priselili v 13. stoletju na pobudo oglejskega patriarha Bertolda Andeškega. Prišli so iz Pustriške doline v Južni Tirolski. Naseljencem, ki so v samotno grapo prišli iz daljnih krajev, je bila priznana samouprava. V vasi Rut se je z župani vseh vasi v grapi sestajal rihtar, nadžupan in sodnik hkrati. Njegovo moč je simboliziral meč z letnico 1414. Meč je bil vse; če je rihtar razsodil brez njega, sodba ni veljala. Ureditev je veljala vse do sredine 19. stoletja. V vasi so ga hranili do pred nekaj desetletji, ko so ga predali v varstvo Tolminskemu muzeju.

Vasica je videti kot iz škatlice. S soncem obsijani travniki pod južnimi pobočji grebena Bohinjskih in Tolminskih gora pa številni kozolci, starodavne domačije, cerkev sredi vasi in gore vsepovsod naokoli. Vse to zbledi ob največji znamenitosti vasi: mogočni lipi ob cerkvi. Lipa je ena največjih in najstarejših v Sloveniji in cerkev od pomladi do pozne jeseni s svojo široko krošnjo skoraj zakriva. Je primorska rekorderka, saj deblo v prsni višini obsega več kot 8 m, premer znaša 2,67 m, krošnja pa je že dosegla višino 65 m. Že v 19. stoletju je dosegla višino zvonika.

Na s soncem obsijani planini je starodavna vasica Rut.

O njenem izvoru je več legend. Ena pravi, da so jo posadili ob naselitvi prvi naseljenci, druga, da je vitalno drevo staro več kot petsto let in da je bila posajena ob začetku protestantizma. Lipa je simbol vasi, pod njeno krošnjo je rihtar izvajal svojo oblast. Preživela je kopico nezgod. Največja je bila tista iz leta 1844, ko je nepazljiva kmetica zažgala svinjak, povrhu pa celo vas in tudi lipo. Pa se je ta obrasla in ji preizkušnja ni pustila posledic, čeprav je drevo v sredini votlo. Pred desetletji so jo obzidali z manjšim kamnitim zidom, amfiteatrom, in ta je središče družabnega življenja v vasi. Pod njo so nekdaj po vsaki nedeljski maši zapele domačinke, bila je tudi že prizorišče poroke. V njeni senci Rutarji izrekajo dobrodošlico pomembnim gostom, prijateljem in tudi obiskovalcem, potomcem njihovih daljnih prednikov iz Tirolske, s katerimi so po stoletjih ponovno navezali stik.

Pokrajina nad Baško grapo FOTO: Janez Mihovec

Župnijska cerkev, ob njej mogočna lipa, ena največjih in najstarejših v Sloveniji. FOTO: Janez Mihovec

Pod Rodico FOTO: Janez Mihovec