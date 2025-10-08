Čudovito pohajkovanje po gričkih Bele krajine (FOTO)

Bela krajina se zdi kot narejena za pohajkovanje. Pokrajina na skrajnem južnem koncu Slovenije je valovit svet kraškega sveta med Gorjanci, Kočevskim rogom in Kolpo. Na jugu jo proti Hrvaški omejuje mejna reka Kolpa. Vodnih tokov ni kaj dosti. Največja res prava belokranjska reka je Lahinja, v katero se izlivajo še Dobličica in Krupa, Lahinja pa se v Kolpo izlije pri Metliki.

Pogled po Beli krajini FOTO: Janez Mihovec

Najvišji vrh pokrajine je 1077 metrov visoka Kopa, a tokrat smo se odpravili na Veliko Plešivico; 364 metrov visok vrh stoji v bližini vasic Jankoviči in Dolenjci. Gibamo se po vinorodnih krajih. Vinograde najdemo tako na ravnini pod vzpetino kot tudi na pobočjih sicer z gozdom poraslega griča. Do vrha se sprehodimo kar po makadamski cesti, ki nas bo peljala malo po gozdu in nekaj med vinogradi. Na vrhu nas pričaka manjša uravnava, vsa porasla z gozdom. Razgledi so le ob poti, na vrhu žal ne, je pa tam slikovita cerkvica svete Marjete. Čisto majhna, a kot iz škatlice.

Sprehodimo se torej po vinorodni deželici in se povzpnimo na zanimivo vzpetino sredi urbane krajine.