Čudovito Škofjeloško hribovje: skriti, osamljeni svet (FOTO)

Škofjeloško hribovje je dokaj težko prehodno, vsepovsod je polno strmih vrhov, med njimi globoko vrezane doline, po katerih teko hudourniške reke. Večjih naselij tako rekoč ni, največji kraj v bližini je Cerkno, globoko pod pobočji Porezna, ki s 1632 metri dominira nad okolico. Do njegovega vrha so iz Cerknega tri ure in pol hoda, iz Podbrda štiri, iz Davče dve uri, še najugodnejša je pot iz Petrovega Brda. Gre za naravni prehod iz doline Selške Sore v dolino Bače.

Na sedlu zavijemo proti jugu in se mimo samotnih kmetij zložno dvignemo po samotni cesti za 200 višinskih metrov. Pri Rovtarjevih se pot odcepi v gozd, in od tu je do vrha še dve uri. Pot nas vodi po nekdanjem mejnem pasu, kjer so si Italijani zgradili Alpski zid, Jugoslovani pa Rupnikovo linijo. Severna in vzhodna pobočja so pokrita z gostim gozdom, medtem ko so južna in zahodna travnata. Naša severna pot nekaj sto metrov pod vrhom stopi iz gozda in pred nami se pokaže piramidast vrh Porezna z planinsko kočo nekaj minut hoje nižje. Koča je neverjetno velika. Gre za nekdanjo italijansko kasarno, ki je nespremenjena že 80 let.Okolica je prevrtana z brezštevilnimi rovi in kavernami, kljub temu pa ob izbruhu vojne leta 1941 utrjene frontne črte niso doživele ognjenega krsta. Jugoslavija se je sesula sama vase in Italijani so napredovali.

Prava tragedija pa se je zgodila tik pred koncem druge svetovne vojne, marca 1945. Po spletu nesrečnih okoliščin se je pred nemško ofenzivo na vrhu Porezna zbrala Kosovelova brigada. Nemci so ujeli 147 partizanov; 106 so jih usmrtili, nekaj odpeljali v ujetništvo, nekaterim pa se je čudežno uspelo rešiti. Na vrhu Porezna na to tragedijo spominja spomenik Toneta Svetine, v njegovem značilnem slogu zgrajen iz ostankov starega orožja, s spominskim obeležjem. S Porezna se odpre pogled na Julijske Alpe na severni strani in morje daleč na jugu, pa na širne gozdove Škofjeloškega hribovja.

Na vrhu FOTO: Janez Mihovec

Bohinjsko-tolminske gore na drugi strani Baške grape FOTO: Janez Mihovec

Pri samotni kmetiji se cesta konča. FOTO: Janez Mihovec

Spomenik padlim partizanom FOTO: Janez Mihovec