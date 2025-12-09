Daleč stran od hitrega življenja v dolini (FOTO)

Karavanke se kot orjaški greben vlečejo tako rekoč po vsej slovenski severni meji od zahoda proti vzhodu. Glavni vrhovi so vsem na očeh, na preddverju le-teh pa najdemo tudi nižje vrhove, ki so vsi po vrsti čudoviti razgledniki. Eden teh je 1131 metrov visoka Mala Boncla. Na njen vrh se povzpnemo po nemarkirani poti, vendar je ta takšna, da jo lahko uporabi vsakdo, ki je vajen gibanja po gorah. Na Jesenicah že stoletja obstajajo plavži, s katerimi se pridobiva železo in jeklo. Manj znana značilnost jeklarske industrije pa je, da so za proizvodnjo jekla potrebne tudi velike količine vode. Pa seveda veliko energije. V jeklarskem mestu so ta problem rešili z zgraditvijo umetnih jezer na potokih Veliki in Mali Javornik.

Na vrhu FOTO: Janez Mihovec

V Slovenskem Javorniku, predmestju Jesenic, zavijemo v dolino potoka. Takoj za zadnjimi hišami najdemo velik zadrževalnik, v katerem se zbirajo velike količine vode. Potok v nadaljevanju teče po soteski in na najožjem delu prek vrste slapov. Nad njimi najdemo Javorniški Rovt. Je že precej visoko v pobočju Karavank in na naše presenečenje sploh ne gre za skupino hiš, ampak za precej veliko naselje, katerega zgradbe so raztresene po pobočju. Cesta se vije po pobočju in tam, kjer se teren nekoliko uravna, najdemo precej velik razcep. Na levo zavijemo proti Pristavi, kjer so pred stoletji kopali železovo rudo, na desno proti počitniškemu domu Trilobit. Ime je dobil po številnih fosilih, ki jih je mogoče najti na tem območju.

Pogled proti Triglavu FOTO: Janez Mihovec

Že na razcepu je prvo zajezitveno jezero, ki obsijano s soncem leži na zasebni parceli. Drugo najdemo tik ob počitniškem domu. Obe skupaj napajata malo hidroelektrarno globoko spodaj. Pod jezerom pa tudi ob njem se na desno odcepita dva kolovoza, ki se nekaj sto metrov nad njim združita. Kolovozu sledimo četrt ure, nato pa se na desno odcepi nemarkirana steza, ki vodi vedno bolj strmo v klanec. A ni prehudo. Popelje nas na manjši greben in nato po njem na levo do vrha Male Boncle. Zadnjih nekaj deset metrov je pot po skalnatem in prepadnem vrhu zavarovana z jeklenico. Šele na vrhu se svet odpre. Javorniški Rovt, kot tu imenujejo pašne planine, je globoko spodaj. Prav tako obe jezeri. Prek njih se odpre lep razgled po Karavankah in do Julijskih Alp. Jesenice so industrijsko mesto globoko spodaj v dolini Save. Javorniški Rovt in Mala Boncla pa sta samotna kraja na pobočju Karavank, daleč stran od hitrega življenja v dolini.

Golica FOTO: Janez Mihovec

Prek Karavank do Julijcev FOTO: Janez Mihovec

Zajezitveni jezeri FOTO: Janez Mihovec

Slovenski Javornik je predmestje Jesenic. FOTO: Janez Mihovec

Na poti FOTO: Janez Mihovec