JESENSKE POČITNICE

Dežela reke Mure, vinogradov in skritih biserov

Ko se jeseni listje obarva v tople odtenke, je Pomurje gotovo eden najbolj očarljivih kotičkov za oddih pri nas.
Plavajoči mlin na Muri FOTO: Shutterstock

Plavajoči mlin na Muri FOTO: Shutterstock

Expano ob Soboškem jezeru FOTO: arhiv Expano

Expano ob Soboškem jezeru FOTO: arhiv Expano

Bukovniško jezero FOTO: NN

Bukovniško jezero FOTO: NN

Pomurje je znano po svojih dobrotah. FOTO: Oste Bakal

Pomurje je znano po svojih dobrotah. FOTO: Oste Bakal

Plavajoči mlin na Muri FOTO: Shutterstock
Expano ob Soboškem jezeru FOTO: arhiv Expano
Bukovniško jezero FOTO: NN
Pomurje je znano po svojih dobrotah. FOTO: Oste Bakal
V. S.
 6. 10. 2025 | 09:25
 6. 10. 2025 | 09:25
8:17
A+A-

Mirna pokrajina ob reki Muri ponuja preplet sproščujoče narave, odlične kulinarike in bogate kulturne dediščine. Izkoristimo jesenske počitnice za raziskovanje te najvzhodnejše slovenske regije, kjer življenje teče počasneje, ljudje pa slovijo po gostoljubnosti.

Mura – žila življenja Pomurja

Ravno reka Mura daje pokrajini poseben značaj. Sprehod ob njenih bregovih razkrije, zakaj ji domačini pravijo reka življenja. Jeseni se meglice zjutraj počasi dvigajo iznad gladine in ustvarjajo pravljično kuliso. Podate se lahko na kolesarski izlet po urejeni Murski kolesarski poti, ki vas pelje skozi slikovite vasi, med polja in do edinstvenih mlinov na vodi. Še posebej si je vredno ogledati Babičev mlin pri Veržeju, zadnji plavajoči mlin na Muri, ki še vedno melje moko na tradicionalni način.

Poleg mlinov Pomurje skriva številne naravne zaklade. Območje reke je raj za opazovalce ptic in ljubitelje narave, saj tu gnezdijo redke vrste, kot sta črna štorklja in vodomec. Obisk naravnega parka Goričko, ki leži nekoliko severneje, je prava jesenska avantura – razgibano pokrajino gričev, gozdov in vinogradov prepredajo poti za pohodnike in kolesarje.

Srce regije

Začnite raziskovanje v Murski Soboti, upravnem središču Pomurja. Mesto, ki ga mnogi poznajo le po hitri cesti, je veliko več kot zgolj tranzitna točka. V središču stoji renesančni grad, zdaj dom Pomurskega muzeja, kjer lahko spoznate zgodovino Prekmurja, od prazgodovine do sodobnosti. Sprehodite se med stoletnimi drevesi v mestnem parku in si privoščite kavo na eni od teras na Trgu zmage.

Murska Sobota je tudi kulinarično živahna, saj je v zadnjih letih pridobila številne zanimive restavracije in bistroje, kjer mladi kuharji ustvarjajo sodobne različice prekmurskih specialitet. Od bujte repe in prekmurske gibanice vse do inovativnih krožnikov, ki združujejo lokalne sestavine z modernimi kuharskimi tehnikami.

Expano ob Soboškem jezeru FOTO: arhiv Expano
Expano ob Soboškem jezeru FOTO: arhiv Expano

Pomurje in njegovo ponudbo lahko spoznate tudi v Expanu, regijskem promocijskem centru z interaktivnim doživljajskim parkom, ki stoji lučaj od pomurske hitre ceste, pri vstopu v Mursko Soboto. V stavbi, ki je bila nekoč slovenski razstavni pavilijon na milanskem Expu in so jo po koncu razstave preselili na obrežje Soboškega jezera, se tradicija in dediščina prepletata s sodobnimi tehnologijami in vas nagovarjata k odkrivanju skritih kotičkov Pomurja.

Otok ljubezni in čar Mure

Med najbolj romantičnimi kotički Pomurja je zagotovo Otok ljubezni v Ižakovcih. To slikovito rečno otočje, obdano z rokavom Mure, je v jesenskih barvah prava pravljica. Tu je znamenita brodarska postaja, kjer se lahko z lesenim brodom popeljete na drugi breg. Brodarji, ki še vedno uporabljajo tradicionalni način prečkanja reke, radi povedo kakšno zgodbo iz preteklosti.

Blizu je tudi Ižakovski mlin, rekonstrukcija nekdanjega plavajočega mlina, ki prikazuje, kako pomembno je bilo mlinarstvo za življenje ob Muri. Če povežete obisk mlin, vožnjo z brodom in sprehod ob reki, dobite pristno doživetje, ki ga drugod v Sloveniji ne boste našli.

3 ideje za popoln jesenski dan v Pomurju

1. Dan ob Muri
Dopoldne začnite s sprehodom po Murski kolesarski poti in obiskom Babičevega mlina pri Veržeju. Nato se zapeljite do Otoka ljubezni v Ižakovcih, kjer z brodom prečkajte reko. Dan lahko sklenete v eni od bližnjih gostiln – priporočamo bograč ali bujto repo.

2. Mističen pobeg na Bukovniško jezero
Dopoldne namenite sprehodu med energijskimi točkami in obisku kapelice sv. Vida, popoldne pa razvajajte brbončice na bližnji turistični kmetiji. Po sončnem zahodu se povzpnite na Vinarium, kjer vas čaka čudovit razgled na vinograde v jesenskih barvah.

3. Termalno razvajanje in martinovanje
Jutro preživite v termalnem kompleksu v Moravskih Toplicah ali Radencih, nato pa se udeležite martinovanja v Lendavi ali Gornji Radgoni. Ob koncu dneva poskusite lokalna vina in prekmursko gibanico ter uživajte v prijetnem večeru ob glasbi in druženju.

Bukovniško jezero in energijske točke

Če želite izlet začiniti z malo mistike, se odpravite do Bukovniškega jezera. Obdano je z gozdom, ki se jeseni obarva v zlato rjave odtenke. Ob jezeru so speljane sprehajalne poti, postavljene klopi za meditacijo in informativne table, ki obiskovalce vodijo po več kot dvajsetih energijskih točkah. Te naj bi imele blagodejen vpliv na počutje, zato je obisk priljubljen tudi med tistimi, ki prisegajo na moč naravne energije.

Nad jezerom se dviga kapelica sv. Vida, kjer izvira znamenit studenec. Ljudje od nekdaj verjamejo, da ima voda zdravilne lastnosti, zlasti za težave z vidom. Čeprav znanstvenih dokazov za to ni, obiskovalci še danes s seboj prinašajo steklenice in si jo natočijo za domov.

Bukovniško jezero FOTO: NN
Bukovniško jezero FOTO: NN

Kraljestvo vin

Pomurje je tudi dežela vina, Lendavske gorice pa so njeno srce. Na gričih med vinogradi stojijo številne zidanice, kjer vas prijazni vinogradniki radi povabijo na pokušino. Tu pridelujejo vrhunska vina, med katerimi izstopa šipon, znan po svežini in mineralnosti.

Ob obisku okolice Lendave nikakor ne izpustite vzpona na razgledni stolp Vinarium, ki velja za najvišji stolp v Sloveniji. Z njegovega vrha se razprostira osupljiv pogled na štiri države – Slovenijo, Madžarsko, Avstrijo in Hrvaško. Jeseni, ko vinogradi zažarijo v rdeče-zlatih tonih, je razgled še posebej slikovit in vreden fotografiranja.

Termalni užitki in sprostitev

Po aktivnem dnevu raziskovanja Pomurje ponuja tudi popolno sprostitev. Regija je znana po svojih termalnih kopališčih, od Moravskih Toplic do Radencev in Banovcev. Terme ponujajo bazene z zdravilno termalno vodo, velnes tretmaje in bogat animacijski program, zato so odlična izbira za družine z otroki. Jeseni je obisk sploh prijeten, saj so dnevi hladnejši, para nad bazeni pa ustvarja prav poseben občutek intime.

Pomurje je znano po svojih dobrotah. FOTO: Oste Bakal
Pomurje je znano po svojih dobrotah. FOTO: Oste Bakal

Jesenska kulisa in prireditve

Pomurje je jeseni čarobno, saj se vinogradi obarvajo v tople odtenke, jutra so megličasta, dnevi pa prijetno topli. To je tudi čas številnih prireditev – martinovanja so tukaj vedno vesela. V Lendavi, Gornji Radgoni in številnih manjših vaseh pripravljajo tradicionalne blagoslove mošta, pokušine mladih vin in bogate kulinarične spremljave. Obisk katere od teh prireditev je prava priložnost za spoznavanje lokalnih običajev in druženje z domačini.

Če si želite mirnejšega oddiha, izberite katerega od številnih manjših penzionov, turističnih kmetij ali glamping namestitev, ki jih v zadnjih letih v Pomurju ne manjka. Tako boste resnično začutili utrip regije in se zbudili s pogledom na griče, ovite v meglico.

Radgoni. Ob koncu dneva poskusite lokalna vina in prekmursko gibanico ter uživajte v prijetnem večeru ob glasbi in druženju.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Jesenske počitnice. 

