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Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
FOTO: Lenarcic Jure

FOTO: Lenarcic Jure

FOTO: Lenarcic Jure

FOTO: Lenarcic Jure

FOTO: Razvojni Center Novo Mesto

FOTO: Razvojni Center Novo Mesto

FOTO: Jost Gantar

FOTO: Jost Gantar

FOTO: Jernej Kokol

FOTO: Jernej Kokol

FOTO: Danilo Kesic

FOTO: Danilo Kesic

FOTO: Lenarcic Jure
FOTO: Lenarcic Jure
FOTO: Razvojni Center Novo Mesto
FOTO: Jost Gantar
FOTO: Jernej Kokol
FOTO: Danilo Kesic
Promo Slovenske novice
 3. 7. 2026 | 10:50
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Med termalnimi vrelci, zelenimi griči, reko Krko, vinogradi in živahnim kulturnim utripom vam ponuja vse, kar potrebujete za sproščen, aktiven in doživet oddih. Od sladoleda na trgu in razvajanja v termah do vodnih doživetij, vinskih zgodb in festivalskih večerov na prostem.

Šmarješke Toplice: med zdraviliško tradicijo, vinogradi in poletnimi okusi

V Šmarjeških Toplicah stopite v svet vinogradov, zelenih travnikov in termalnih vrelcev. Kraj že stoletja slovi po zdraviliškem turizmu, hkrati pa vam ponuja številne možnosti za športne aktivnosti, sproščene sprehode in odkrivanje kulturne dediščine.

Poletni utrip Šmarjete prijetno dopolnjuje Moletova hiša, ki vas na Karlovškovem trgu ob fontani cvička vse poletje vabi na gelato, pravi italijanski sladoled, pripravljen iz skrbno izbranih sestavin in z veliko ljubezni do okusa. V vročih poletnih dneh lahko izbirate med več okusi kremastega sladoleda, kakršnega poznajo najboljše italijanske gelaterije. Za dodatno osvežitev so vam na voljo ledena kava in različne limonade, tisti, ki prisegate na manj sladke užitke, pa lahko okušate tudi vrhunska lokalna vina in penine.

FOTO: Razvojni Center Novo Mesto
FOTO: Razvojni Center Novo Mesto

Dolenjske Toplice: zdravilna voda, sprostitev in zakladi dediščine

Dolenjske Toplice vas že od nekdaj privabljajo z zdravilnimi termalnimi vrelci. Razvoj kraja je pomembno zaznamovala plemiška rodbina Auersperg, ki je z gradnjo prvih kopališč oblikovala zdraviliški značaj kraja in preoblikovala njegovo mestno jedro.

Danes Terme Dolenjske Toplice veljajo za eno najstarejših zdravilišč v Evropi. Termalna voda je znana po blagodejnem vplivu pri revmatičnih težavah in okrevanju, sodobni velneški center Balnea pa vam ponuja bazene, savne in programe sprostitve za družine, pare in vse, ki si želite oddiha v zavetju narave.

A Dolenjske Toplice niso le termalna destinacija. V bližini se lahko podate na arheološko pot Cvinger, kjer vam ostanki železnodobnega gradišča in talilnic železa odstirajo pogled v davno preteklost. V Soteski vas pričaka Hudičev turn, pravljični grajski paviljon z izjemnimi iluzionističnimi freskami, med gozdovi Kočevskega roga pa se skriva Baza 20, edinstveno ohranjen sedež političnega vodstva slovenskega odporniškega gibanja med drugo svetovno vojno, danes pomemben spomenik slovenske državnosti.

FOTO: Danilo Kesic
FOTO: Danilo Kesic

Novo mesto: aktivna doživetja ob reki Krki

Poletje v Novem mestu vas vabi k raziskovanju mesta z vodne, mestne in razgledne perspektive. Reka Krka vam ponuja številna doživetja, od vožnje na splavu Rudolf do izposoje supov, kanujev in čolnov na Mestni plaži. Vodni utrip mesta lahko spoznate tudi skozi doživetja na Krki in Temenici.

Med najbolj prepoznavne poletne dogodke sodijo tradicionalni Skoki v Krko s Kandijskega mostu, atraktivna prireditev, ki vsako leto pritegne številne obiskovalce in mestu doda pravo poletno energijo. Ko sonce najbolj pripeka, pa vam prijeten umik ponujajo tudi kulturne znamenitosti. V Dolenjskem muzeju z znamenitimi situlami odkrivate bogato arheološko in kulturno dediščino prostora, Razgledna ploščad Kapitelj pa vam ponuja enega najlepših pogledov na okljuk reke Krke in staro mestno jedro.

FOTO: Jost Gantar
FOTO: Jost Gantar

Med vinogradi, zidanicami in pristnimi dolenjskimi okusi

Novo mesto je tudi odlično izhodišče za raziskovanje Trške gore, odprtih zidanic, vinskih degustacij in doživetja Skrivnostna zgodba o cvičku. Dolenjski griči vas vabijo na počasnejši ritem, med vinograde, razgledne točke in gostoljubne domačije, kjer lahko doživite pristne okuse regije.

E-kolesa so idealen način za raziskovanje vinorodne pokrajine, kjer se narava, kulinarika in vinska tradicija prepletajo v doživetje, ki vam ostane v spominu. Posebno noto oddihu dodajo nastanitve v zidanicah med vinogradi, kjer dan zaključite z razgledom, kozarcem domačega vina in tišino dolenjskih gričev.

Festivalsko poletje v mestu

FOTO: Jernej Kokol
FOTO: Jernej Kokol
Poletje v Novem mestu zaznamuje tudi bogat festivalski program, ki povezuje glasbo, kulturo, umetnost in druženje na prostem. Festival novomeško poletje med junijem in avgustom prinaša številne koncerte in dogodke v mestno jedro, mednarodno priznani Festival Jazzinty pa avgusta navdušuje ljubitelje jazza z vrhunskimi glasbeniki in mladimi talenti z vsega sveta.

Poletni utrip mesta dopolnjujejo Novomeški poletni večeri, ki z gledališkimi predstavami, ustvarjalnimi vsebinami in sproščenim dogajanjem oživljajo Glavni trg, največji ohranjeni srednjeveški trg v Sloveniji.

Dolenjska je tako poleti mnogo več kot le destinacija za oddih. Je prostor termalne sprostitve, vodnih dogodivščin, vinskih zgodb, kulturnih zakladov in poletnih večerov, ki se razlijejo med mestnimi trgi, rečnimi bregovi in vinogradniškimi griči.

 

Sofinancira Slovenska turistična organizacija.

 

Naročnik oglasne vsebine je Razvojni center Novo mesto

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