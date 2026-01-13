Drugačen pogled na Bled s kotička, ki ga množice še niso našle (FOTO)

Leto za letom veliko domačih in tujih obiskovalcev obišče Bled. Ta je v zadnjih desetletjih postal znamenitost, za katero se zdi, da je ljudi tam že čisto preveč. Pa se kljub vsemu najdejo tudi osamljeni in zanimivi kotički. Eden takšnih je 646 metrov visok vrh Straža nad južnim bregom jezera. Do njegovega vrha potrebujemo pol ure hoda. Nanj vodi cela kopica poti, nič kaj hudo zahtevnih. Ena teh pelje tudi prek smučišča, kjer se pozimi smuča, poleti pa je čezenj speljano umetno sankališče.

Na z gozdom pokritem vrhu je spomenik Arnoldu Rikliju.

Razgled na jezero, grad in samo naselje je tako z vrha smučišča. Sama Straža je v celoti z gozdom pokrit vrh v neposredni bližini. Z njega ni razgleda, zato pa najdemo spomenik Arnoldu Rikliju. Leta 1823 rojeni Švicar je z Bledom neločljivo povezan. Sprva je bil predviden, da bo vodil družinsko tovarno, pa se je preusmeril in na Bledu razvil zdraviliški center za premagovanje bolezni in utrjevanje zdravja. Njegovo zdravljenje je temeljilo na kopanju v hladni vodi, golem sončenju in sprehajanju. Malce čudne navade za Bled v sredini 19. stoletja, zato ga domačini nikdar niso vzeli za svojega. V 52 letih bivanja se ni nikdar naučil slovenščine in se ni prilagajal navadam domačinov. Ti so ga imenovali Švicar, ker je pač prišel iz Švice, pa tudi Sončni doktor glede na njegove navade. O svojih zdravilnih metodah je napisal kopico knjig. Te so pomemben prispevek k razvoju medicine in prikazujejo širok spekter delovanja naravnega zdravilišča na Bledu.

Za sprehod do vrha potrebujemo pol ure.

Bil je malo poseben, a je položil temelje blejskega turizma. Uredil je kopališča, sprehajalne in izletniške poti ter namestitvene zmogljivosti. Na Bled so kar naenkrat začeli prihajati ljudje iz vse Evrope. Mimo Bleda je leta 1870 stekla železnica Trbiž–Ljubljana. Leta 1903 pa še bohinjska železnica. Kar naenkrat je bil na križišču prometnih poti in lahko dostopen. Prav po njegovi zaslugi je Bled na mednarodni razstavi zdraviliških krajev na Dunaju prejel zlato medaljo. Le tri leta kasneje pa so ga uradno prišteli med pomembne turistične kraje Avstro-Ogrske. Rikli je umrl v visoki starosti leta 1906. Zdravilišče, ki ga je ustanovil, je cvetelo do prve svetovne vojne. Potem pa je imel svet druge probleme in zdravilišče je zlagoma zamrlo. Vzpon na Stražo nam ponudi nekoliko drugačen pogled na Bled, Blejski otok in grad, ki se pne na pečini nad jezerom. Pol ure sprehoda, da se povzpnemo na vrh in vidimo turistični center iz druge perspektive.

Straža nad Bledom FOTO: Janez Mihovec

Pečina z gradom in župnijska cerkev svetega Martina FOTO: Janez Mihovec

Pogled na otok FOTO: Janez Mihovec

Pogled na grad FOTO: Janez Mihovec