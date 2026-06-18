Drugačni obraz plitviškega zaledja

Čeprav so Plitviška jezera nedvomno ena največjih naravnih znamenitosti Hrvaške, čar tega dela države zares začutimo šele, ko zapustimo najbolj oblegane turistične poti. Gozdovi, travniki in kraške reke med Slunjem in Drežnik Gradom skrivajo številne manj znane kotičke, kjer je tempo življenja počasnejši, narava pa še vedno narekuje vsakdan.

Naš dan se tokrat začne v svežem jutru, ko se meglice še zadržujejo nad travniki pod Plješevico. Ko zapustimo staro cesto Karlovac–Korenica, ki je nekoč kot edina mimo Plitvic vodila proti obali Dalmacije, po nekaj minutah vožnje, deloma tudi po makadamu, prispemo na ranč družine Bićanić, ki nosi ime Dolina jelenov.

Dolina jelenov, Hrvaška FOTO: Blaž Kondža

Srečanje z gospodarji gozda

Dolina jelenov ni klasična turistična atrakcija, zato moramo gostiteljem svoj obisk pravočasno napovedati. Pred nami se razprostirajo travniki, obdani z gostim gozdom, v daljavi pa se med drevesi že slutijo prve silhuete jelenov.

Sprva so videti plašni. Nato se eden od damjakov previdno približa ograji. Sledi mu drugi. Čez nekaj trenutkov je okoli nas že manjša čreda radovednih živali.

Pristen stik z naravo FOTO: Blaž Kondža

Največji vtis naredijo mogočni samci z razvejanimi rogovi. Ko stojijo le nekaj metrov stran, človek hitro ugotovi, kako veličastne živali so jeleni v resnici. To še zlasti velja v času rasti rogovja in jesenskega parjenja, ko pokažejo vso svojo moč in eleganco.

Gostitelji popeljejo obiskovalce po posestvu in razložijo številne zanimivosti o življenju jelenov. Otroci navdušeno hranijo živali, odrasli pa medtem iščejo najboljši fotografski kader. Poleg jelenov, ki jih je na posestvu okoli dvesto, srečamo tudi konje. Vzdušje je sproščeno in daleč od gneče, ki smo je vajeni na bolj znanih turističnih točkah. Dodajmo še, da ima ranč ob ponedeljkih zaprta vrata.

Pot proti mestu, kjer vlada voda

Po dopoldnevu v družbi jelenov se odpravimo nazaj v smeri Karlovca in se ustavimo v mestecu Slunj. Ta na prvi pogled morda ne deluje turistično, vendar se njegova prava lepota skriva pod mestnim jedrom. Tam, kjer se kristalno čista Slunjčica izliva v reko Korano, je narava ustvarila enega najlepših vodnih prizorov na Hrvaškem – Rastoke.

Frankopanska trdnjava bedi nad sotočjem Slunjščice in Korane v Slunju FOTO: Blaž Kondža

Do Rastok se lahko odpravimo peš skozi mesto. Pot pelje mimo starega mestnega jedra in ostankov frankopanske utrdbe, od koder se odpirajo lepi razgledi na okoliško pokrajino. Nato zaslišimo vodo. Najprej oddaljeno šumenje. Potem vedno glasnejši zvok številnih slapov. In končno se pred nami odprejo Rastoke.

Kraj, kjer voda nikoli ne miruje

Prvi vtis je skoraj pravljičen. Lesene hiše stojijo na otočkih med slapovi. Pod njimi se voda peni med lehnjakovimi pragovi. Mostički povezujejo posamezne dele naselja, med hišami pa cvetijo vrtovi.

Rastoke, Hrvaška FOTO: Blaž Kondža

Rastoke pogosto opisujejo kot male Plitvice. Primerjava ni naključna. Tudi tukaj je voda ustvarila značilne lehnjakove pregrade, po katerih se preliva v neštetih slapovih. A v nasprotju s Plitvicami so Rastoke še vedno živ kraj. Nekdanji mlini in žage pričajo o času, ko je bila voda glavni vir energije za tukajšnje prebivalce. Nekateri objekti so zdaj preurejeni v manjše muzeje, galerije ali gostinske lokale.

Privlačni prizori se prikazujejo skoraj na vsakem koraku. Včasih pogled obstane na lesenem mlinu, drugič na ozkem slapu med hišami, tretjič na smaragdno zeleni vodi pod mostom. Ljubitelji fotografije bi tukaj lahko preživeli ves dan.

Most je del nove plačljive krožne poti v Rastokah FOTO: Blaž Kondža

Nova krožna pot razkrije manj znane poglede

V zadnjih letih so uredili novo krožno sprehajalno traso, ki obiskovalcem omogoča precej bolj celovit ogled območja. Deloma je plačljiva, vendar je vredno seči v žep. Pot nas popelje stran od najbolj obiskanih točk in razkrije poglede, ki jih večina obiskovalcev nikoli ne vidi. Lesene brvi sledijo toku vode, nato se pot povzpne višje med drevesa, od koder se odprejo panoramski pogledi na celotno naselje.

Posebej zanimiv je odsek ob Slunjčici. Reka je tukaj neverjetno bistra. Na posameznih mestih lahko opazujemo ribe, ki skoraj negibno lebdijo v toku. Kot pravijo lokalni turistični delavci, sta obe reki znani tudi kot raj za muharjenje.

Rastoke, Hrvaška FOTO: Blaž Kondža

Poleti prijetna senca dreves daje dobrodošlo zavetje pred vročino, spomladi in jeseni pa je pokrajina zaradi barv še posebej fotogenična. Krožna pot omogoča, da Rastoke doživimo drugače. Ne le kot slikovito kuliso za nekaj fotografij, ampak kot prostor, kjer voda že stoletja oblikuje življenje ljudi.

Več kot le postanek na poti proti morju

Mnogi Slovenci poznajo Slunj in Plitvice predvsem kot kraja, mimo katerih se peljejo na poti proti Dalmaciji. Toda Dolina jelenov in Rastoke so dokaz, da si ta del Hrvaške zasluži vsaj en cel dan raziskovanja. Dopoldne v družbi jelenov, popoldne med slapovi in starimi mlini, zvečer pa večerja ob šumenju vode. To je izlet za tiste, ki radi opazujejo podrobnosti. Morda ravno zato ostane v spominu dlje kot obisk marsikaterega bolj slovitega kraja.

Rastoke, Hrvaška FOTO: Blaž Kondža

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Počitniška malha.