Družine, začetniki in profesionalci: kolesarska regija, kjer vsak najde svojo popolno linijo

Avstrijska Koroška je v zadnjem desetletju postala ena najbolj prepoznavnih gorskokolesarskih regij v Alpah. Med številnimi središči največ pozornosti pritegneta Bad Kleinkirchheim in Turracher Höhe, ki ju med seboj loči le kakšnih dvajset minut vožnje, vendar ponujata precej različno kolesarsko izkušnjo. Prva slovi po izjemno dolgem flow trailu in razvejani mreži naravnih poti, drugi pa po sodobnem bike parku, ki ga iz sezone v sezono širijo z novimi linijami in zahtevnejšimi elementi.

Bad Kleinkirchheim je med gorskimi kolesarji zaslovel predvsem zaradi 15 kilometrov dolgega flow traila, ki velja za najdaljšega v Evropi. A se kljub temu niso ustavili in smo se letos že spustili po novih trailih, ki odstopajo od že obstoječega. So namreč tehnično nekoliko bolj zahtevni in s kamnito podlago.

Spust po 15-kilometrskem Flow Country Trail se začne pri zgornji postaji gondole Kaiserburgbahn (nekaj čez 2000 metrov nad morjem) in se v neprekinjeni liniji trde makadamske podlage vije proti dolini. Da je spust res dolg in pester, pove že podatek, da ima kar 970 zavojev oziroma »band«. Zaradi tako velikega števila zaporednih zavojev, valov in t. i. rollerjev velja za enega fizično najbolj intenzivnih in razgibanih neprekinjenih flow trailov na svetu.

Čeprav imata središči različen značaj, se odlično dopolnjujeta.

Čeprav številka zveni zastrašujoče, trail ni rezerviran le za izkušene spustaše. Tudi zato je na progi videti vse več družin s »polno bojno opremo«, ker varnost mora biti le na prvem mestu. Zgrajen je po načelu tekoče vožnje, zato ga zaznamujejo široki zavoji, valovi, manjši skoki in dobro utrjena podlaga. Začetnikom omogoča varno spoznavanje vožnje po trailih, bolj izkušenim pa ponuja dovolj hitrosti, da lahko izkoristijo vse elemente proge. Celoten spust je razdeljen na več odsekov, zato ga je mogoče voziti postopoma ali pa izbirati le posamezne dele.

Kolesarji se na Turracher Höhe ne ustavijo le zaradi utrujenosti, ampak tudi zaradi čudovitih razgledov. FOTO: Mitja Felc

Nekoliko drugačen pristop so ubrali na Turracher Höhe, visokogorskem prelazu na meji med Koroško in Štajersko. Smučarsko središče se poleti preobraža v bike park, pri čemer je glavni poudarek na razvoju trailov različnih težavnostnih stopenj. A niso le različne poti tiste, ki vam dajo užitka. Razgledi tam so res čudoviti in že samo sprehod po tamkajšnjem gorovju je prava paša za oči.

Sedežnica Kornockbahn kolesarje popelje nad dva tisoč metrov nadmorske višine, od tam pa se začne približno šest kilometrov dolg Kornock Flow Trail. Njegova posebnost je dvojna linija. Lažja različica omogoča tekočo in varno vožnjo manj izkušenim, zahtevnejša pa prinaša večjo hitrost, višje bande, strmejše odseke in večje skoke. Obe progi se na več mestih združita, zato lahko skupaj vozijo tudi skupine z različno stopnjo znanja. Vmes pa so še krajši črni odseki, rezervirani res samo za tiste izkušenejše.

Najdaljši flow trail progi v Evropi so letos dodali še nekoliko zahtevnejši odsek. FOTO: Mitja Felc

Turracher Höhe v zadnjih letih veliko vlaga prav v zahtevnejše odseke. Ob glavnem trailu so nastali novi Kornock Freeride odseki, kjer so skoki večji, nakloni izrazitejši in linije precej bolj tehnične. Za začetnike so uredili učne traile in pump track, zato lahko prve korake na trailih naredijo tudi otroci in manj izkušeni kolesarji.

Čeprav imata središči različen značaj, se odlično dopolnjujeta. Bad Kleinkirchheim navdušuje z dolžino spustov in razvejano mrežo naravnih poti, Turracher Höhe pa z raznolikostjo linij in sodobnim pristopom k razvoju bike parka. Prav zato številni obiskovalci v nekaj dneh preizkusijo oba centra, saj vsak ponuja drugačen pogled na sodobno gorsko kolesarjenje in skupaj predstavljata eno najbolj zanimivih trail destinacij v tem delu Alp.