  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
Predstavitvena informacija  |   PUSTOLOVŠČINA

Fjällräven Polar 2026: priložnost za življenjsko pustolovščino v srcu Arktike

Preživljanje časa pred zasloni, nenehno drsenje po pametnih telefonih, potisna sporočila in obvestila iz aplikacij vodijo v digitalno utrujenost. V tem svetu je 300-kilometrska ekspedicija s pasjimi vpregami Fjällräven Polar radikalen protistrup.
Fjällräven Polar je 300-kilometrska ekspedicija s pasjimi vpregami FOTO: Fjällräven

Fjällräven Polar je 300-kilometrska ekspedicija s pasjimi vpregami FOTO: Fjällräven

Udeleženci bodo med potovanjem sami vodili svojo pasjo vprego čez prostrane arktične pokrajine, zamrznjena jezera in goste borove gozdove. FOTO: Fjällräven

Udeleženci bodo med potovanjem sami vodili svojo pasjo vprego čez prostrane arktične pokrajine, zamrznjena jezera in goste borove gozdove. FOTO: Fjällräven

FOTO: Fjällräven

FOTO: Fjällräven

FOTO: Fjällräven

FOTO: Fjällräven

FOTO: Fjällräven

FOTO: Fjällräven

FOTO: Fjällräven

FOTO: Fjällräven

FOTO: Fjällräven

FOTO: Fjällräven

Fjällräven Polar je 300-kilometrska ekspedicija s pasjimi vpregami FOTO: Fjällräven
Udeleženci bodo med potovanjem sami vodili svojo pasjo vprego čez prostrane arktične pokrajine, zamrznjena jezera in goste borove gozdove. FOTO: Fjällräven
FOTO: Fjällräven
FOTO: Fjällräven
FOTO: Fjällräven
FOTO: Fjällräven
FOTO: Fjällräven
Promo Slovenske novice
 4. 11. 2025 | 15:35
2:07
A+A-

Brez zaslonov, brez zvočnih opozoril, brez »hrupa«. Le narava in instinkt. Življenjska pustolovščina Fjällräven Polar je surova in pristna, saj je življenje v Arktiki skrčeno na bistvo. Le ti, tvoja ekipa in svet okoli tebe.

Švedsko podjetje za pohodniško opremo in oblačila Fjällräven znova ponuja 20 radovednim posameznikom z vsega sveta priložnost, da se odklopijo in izkusijo drugačen način življenja med Fjällräven Polar 2026 – prijava pa je enostavnejša kot kdaj prej.

FOTO: Fjällräven
FOTO: Fjällräven

Kaj je Fjällräven Polar?

Od 27. marca do 2. aprila 2026 bo Fjällräven Polar spet združil 20 ljudi na 300-kilometrski odpravi čez skandinavsko arktično tundro. Udeleženci bodo med potovanjem sami vodili svojo pasjo vprego čez prostrane arktične pokrajine, zamrznjena jezera in goste borove gozdove. V svetu, ki je popolnoma drugačen od njihovega vsakdana, se bodo naučili osnovnih veščin preživetja in se prilagodili življenju v ekstremnih razmerah, kjer temperature lahko padejo do –30 °C.

Udeleženci bodo med potovanjem sami vodili svojo pasjo vprego čez prostrane arktične pokrajine, zamrznjena jezera in goste borove gozdove. FOTO: Fjällräven
Udeleženci bodo med potovanjem sami vodili svojo pasjo vprego čez prostrane arktične pokrajine, zamrznjena jezera in goste borove gozdove. FOTO: Fjällräven

Fjällräven Polar ponuja življenjsko pustolovščino vsem, ki si želijo več divje narave v svojem življenju. V duhu Fjällrävenovega poslanstva – navdihovati ljudi, da več časa preživijo na prostem – ekspedicija dokazuje, da lahko vsakdo z ustrezno opremo, znanjem in podporo uspešno deluje v naravi – tudi v arktičnih razmerah. Predhodne izkušnje na prostem niso potrebne, prijavi pa se lahko vsakdo, star 18 let ali več, ne glede na to, od kod prihaja.

Več o prijavi najdete na tej povezavi.

Naročnik oglasne vsebine je Fjällräven

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
17:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRI ROMIH

Hišna preiskava na Dolenjskem: zasegli orožje, drogo in celo bombe?!

Na Policijsko upravo Novo mesto smo naslovili vprašanja o poteku preiskave, zaseženih predmetih in morebitnih pridržanjih.
4. 11. 2025 | 17:04
17:01
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Umrl je legendarni vratar Crvene zvezde

Dragan Simeunović rojen v Kraljevu, je za Crveno zvezdo igral v dveh mandatih, skupno je nastopil na 80 tekmah rdeče-belih, navijači Crvene zvezde se ga spominjajo tudi po ubranjeni enajstmetrovki na tekmi lige prvakov proti Interju leta 1981.
4. 11. 2025 | 17:01
17:00
Bulvar  |  Suzy
USKLAJENI

Mavrični Čuki: ne bojijo se barv (Suzy)

Tako pisane skupine pa že dolgo ne.
4. 11. 2025 | 17:00
16:52
Bulvar  |  Tuji trači
VROČICA NA SPLETU

Nova Miss Universe za Srbijo je Mongolka, internet gori, poglejte vroče fotografije (VIDEO in FOTO)

Drama v svetu lepote, Srbijo naj bi zastopala tuja manekenka.
4. 11. 2025 | 16:52
16:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
HIŠNA PREISKAVA

Na območju Kozjega močno povečana poraba elektrika, policiste skoraj kap, ko so ugotovili zakaj (FOTO)

Šmarski policisti so našli 1200 rastlin prepovedane droge konoplje.
4. 11. 2025 | 16:20
16:15
Novice  |  Slovenija
NIČ NE GRE NA BOLJE

Milijoni za Rome! Razkrivamo, kdo dobi največ denarja, življenje v naseljih pa se komaj izboljšuje

Največ denarja za reševanje romske problematike dobijo občine Novo mesto, Metlika, Črenšovci, Lendava, Rogašovci in Dobrovnik.
Pija Kapitanovič4. 11. 2025 | 16:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki