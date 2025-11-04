Fjällräven Polar 2026: priložnost za življenjsko pustolovščino v srcu Arktike

Brez zaslonov, brez zvočnih opozoril, brez »hrupa«. Le narava in instinkt. Življenjska pustolovščina Fjällräven Polar je surova in pristna, saj je življenje v Arktiki skrčeno na bistvo. Le ti, tvoja ekipa in svet okoli tebe.

Švedsko podjetje za pohodniško opremo in oblačila Fjällräven znova ponuja 20 radovednim posameznikom z vsega sveta priložnost, da se odklopijo in izkusijo drugačen način življenja med Fjällräven Polar 2026 – prijava pa je enostavnejša kot kdaj prej.

FOTO: Fjällräven

Kaj je Fjällräven Polar?

Od 27. marca do 2. aprila 2026 bo Fjällräven Polar spet združil 20 ljudi na 300-kilometrski odpravi čez skandinavsko arktično tundro. Udeleženci bodo med potovanjem sami vodili svojo pasjo vprego čez prostrane arktične pokrajine, zamrznjena jezera in goste borove gozdove. V svetu, ki je popolnoma drugačen od njihovega vsakdana, se bodo naučili osnovnih veščin preživetja in se prilagodili življenju v ekstremnih razmerah, kjer temperature lahko padejo do –30 °C.

Udeleženci bodo med potovanjem sami vodili svojo pasjo vprego čez prostrane arktične pokrajine, zamrznjena jezera in goste borove gozdove. FOTO: Fjällräven

Fjällräven Polar ponuja življenjsko pustolovščino vsem, ki si želijo več divje narave v svojem življenju. V duhu Fjällrävenovega poslanstva – navdihovati ljudi, da več časa preživijo na prostem – ekspedicija dokazuje, da lahko vsakdo z ustrezno opremo, znanjem in podporo uspešno deluje v naravi – tudi v arktičnih razmerah. Predhodne izkušnje na prostem niso potrebne, prijavi pa se lahko vsakdo, star 18 let ali več, ne glede na to, od kod prihaja.

Več o prijavi najdete na tej povezavi.

Naročnik oglasne vsebine je Fjällräven