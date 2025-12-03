  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
34. IZBOR NAJ JEKLENEGA KONJIČKA

Glasujte za slovenski avto leta 2026 in se potegujte za lepe nagrade

Finalisti so audi A5, dacia bigster, hyundai inster, kia EV3 in renault 5. Čakajo vas privlačne nagrade.
Letošnji izbor za slovenski avto leta je že 34. po vrsti.  FOTO: Uroš Modlic

Letošnji izbor za slovenski avto leta je že 34. po vrsti.  FOTO: Uroš Modlic

Audi A5 FOTO: Uroš Modlic

Audi A5 FOTO: Uroš Modlic

Dacia bigster FOTO: Uroš Modlic

Dacia bigster FOTO: Uroš Modlic

Hyundai inster FOTO: Uroš Modlic

Hyundai inster FOTO: Uroš Modlic

Kia EV3 FOTO: Uroš Modlic

Kia EV3 FOTO: Uroš Modlic

Renault 5 FOTO: Uroš Modlic

Renault 5 FOTO: Uroš Modlic

Letošnji izbor za slovenski avto leta je že 34. po vrsti.  FOTO: Uroš Modlic
Audi A5 FOTO: Uroš Modlic
Dacia bigster FOTO: Uroš Modlic
Hyundai inster FOTO: Uroš Modlic
Kia EV3 FOTO: Uroš Modlic
Renault 5 FOTO: Uroš Modlic
Gašper Boncelj
 3. 12. 2025 | 14:26
 3. 12. 2025 | 14:26
3:31
A+A-

Tako kot že vrsto leto novinarji različnih medijev izbiramo avto leta, tekmovanje za slovenski avto leta poteka že 34. po vrsti. Med modeli, ki smo jih zbrali na poligonu varne vožnje AMZS na Vranskem, tokrat jih je bilo 26, smo izbrali pet finalistov. To so: 

  • audi A5,
  • dacia bigster,
  • hyundai inster,
  • kia EV3 in
  • renault 5.

Seveda ohranjamo tudi glasovanje bralcev, poslušalcev in gledalcev. Po spletu lahko glasujete enkrat na teden z istega naslova elektronske pošte. Glasovanje traja do vključno 5. januarja. Glasovali boste lahko tudi po pošti na dopisnicah z glasovnicami, ki jih bomo objavljali na časopisnih straneh Dela in Slovenskih novic. Izbirate med naštetimi petimi finalisti in jim s tem zagotovite prve točke v končnem seštevku. Avtomobil, ki bo prejel največ vaših glasov, bo finale začel s šestimi točkami, drugouvrščeni s štirimi, tretji s tremi, četrti z dvema in peti z eno točko. Na enak način bomo sredi januarja glasovali v vsakem posameznem uredništvu sodelujočih medijev. Avtomobil, ki bo zbral največ točk, bo postal slovenski avto leta 2026.

Med finalisti so različni modeli, evropskih in južnokorejskih znamk, dva z različnimi izvedbami hibridnega ali klasičnega pogona z motorjem na notranje zgorevanje, trije pa so povsem električni – v finalu avtomobilov s tovrstnim pogonom še nikoli ni bilo toliko. Med peterico so majhni in večji modeli, v smislu karoserijskih oblik pa je zasedba tudi dokaj pestra, poleg zadnja leta prevladujočih športnih terencev so tu še klasične kombi(limuzine) oziroma v kakem primeru njihova karavanska izvedba. V izboru Slovenski avto leta 2026 sodelujemo različni slovenski mediji: Delo in Slovenske novice, avtomobilizem.com, avtomanija.com s časopisno hišo Večer, Atmosferci, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Motorevija AMZS, Avto magazin, RTV Slovenija z radiem Val 202 in TV-oddajo Avtomobilnost ter Siol.

Nagrade

1. nagrada: Darilne kartice MOL v vrednosti 1500 evrov

2. nagrada: Komplet celoletnih pnevmatik Goodyear Vector 4Seasons Gen-3

3. nagrada: Vikend najem avtodoma Robeta

Vsi, ki boste s svojim glasom za slovenski avto leta 2026 sodelovali na glasovanju, boste prišli v boben za žrebanje treh lepih nagrad: darilne kartice Mol, komplet celoletnih pnevmatik Goodyear ter brezplačna izposoja avtodoma Robeta za ves vikend. Žrebanje bo potekalo v okviru finalne prireditve za izbor slovenskega avta leta 2026, ki bo sredi januarja. Zmagovalec bo nasledil letošnjega prvaka, škodo superb. Glasovanje se prične 3. decembra 2025 ob 05:00.

Audi A5 FOTO: Uroš Modlic
Audi A5 FOTO: Uroš Modlic

Dacia bigster FOTO: Uroš Modlic
Dacia bigster FOTO: Uroš Modlic

Hyundai inster FOTO: Uroš Modlic
Hyundai inster FOTO: Uroš Modlic

Kia EV3 FOTO: Uroš Modlic
Kia EV3 FOTO: Uroš Modlic

Renault 5 FOTO: Uroš Modlic
Renault 5 FOTO: Uroš Modlic

To so zmagovalci preteklih let

škoda superb (2025), renault austral (2024), peugeot 308 (2023), toyota yaris cross (2022), škoda octavia (2021), renault clio (2020), ford focus (2019), volkswagen polo (2018), peugeot 3008 (2017), opel astra (2016), škoda fabia (2015).

Več iz teme

slovenski avto letaAvtomobilimedijiizbor
ZADNJE NOVICE
15:17
Novice  |  Slovenija
GANLJIVA GESTA

Še vedno je pogrešan 24-letni Jaka! To so ganljive besede, ki jih mu je namenila mama ...

»Vsem, ki ste poznali, prijateljevali in se družili z mojim sinom ...«
Neža Pečan3. 12. 2025 | 15:17
15:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
KONČAL POD VLAKOM

Nov šok na tirih! Pri Pivki vlak povozil bika

Nesrečna žival je ušla z nadzorovanega območja – ograja je bila namreč žičnata in varovana z električnim pastirjem.
3. 12. 2025 | 15:13
15:00
Lifestyle  |  Polet
ROK TRAJANJA

12 živil, ki jih ne smemo jesti po pretečenem roku

Roki uporabe na živilih pogosto zmedejo potrošnike, a nekatera živila po pretečenem datumu predstavljajo resno tveganje.
Miroslav Cvjetičanin3. 12. 2025 | 15:00
14:50
Novice  |  Slovenija
ZAKONODAJNI REFERENDUM

Zahtevajo ponovitev referenduma, ker naj bi nasprotniki kršili zakonodajo

Združenje Srebrna nit vložilo ugovor.
3. 12. 2025 | 14:50
14:45
Novice  |  Slovenija
EKOLOŠKA KMETIJA

Na ekološki kmetiji Paldauf sončnice nikoli ne ovenijo (FOTO)

Ekološko kmetijo Paldauf krasi prav posebno sončnično polje. Domačija iz Vučje vasi letos zaznamuje svojo 150. obletnico.
Oste Bakal3. 12. 2025 | 14:45
14:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Slovensko podjetje, ki je (tudi v tujini) prejelo številne nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

To je ena večjih fobij tudi pri odraslih

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Pametni dodatek, ki popestri vsak stil

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pred odhodom na smučišče nujno preverite to informacijo

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Svet
DOBER ZGLED

Vsi se zgledujejo po naši sosedi. Po čem so tako uspešni?

Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, s prostim očesom nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Od Finske do Slovaške: evropski mozaik, ki ga bo zaokrožil praznični teden Brezmejnih božičnih luči v Novi gorici

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Brivnik, ki opravi britje namesto vas

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Končno! Programska oprema, za katero si čakal celo leto, zdaj v mega akciji!

Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Uživanje se začne doma: ideje za praznične gurmanske večere

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO POČUTJE

Ko en bon odpre vrata v svet sprostitve – neverjetno, a resnično

WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pot do brezogljičnega cementa v Sloveniji

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
BODITE PREVIDNI

To so klici, ki vas lahko veliko stanejo. Bodite previdni! (video)

Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
Promo Delo27. 11. 2025 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Strah me je, da vse izgubim«

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

Kaj slikanice v resnici naredijo z vašimi možgani

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta

Pošta Slovenije nudi eno izmed najbolj naprednih orodij za pošiljanje pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki