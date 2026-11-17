V dneh, ko se jesen nagiba v drugo polovico, so haloški griči prav takšni, kot si jih rišemo v najbolj idiličnih podobah: dvigujejo se nad ravnico ob Dravi in se razkazujejo v vseh barvah, ki jih soustvarjajo s soncem obsijani listi trte. Med njimi je grič, na katerem stoji grad Borl. Nekoč srednjeveška utrdba, pozneje priljubljeno letovišče s prvim bazenom v severovzhodni Sloveniji, se po prenovi uveljavlja kot vstopna točka v Haloze, znane predvsem po vinogradništvu. V teh dneh je tudi tam vse v znamenju martinovega.

Območje si prizadeva, da bi postalo prepoznavno kot destinacija, podobno kot Goriška brda.

Še pred nekaj desetletji se je zdelo, da bo grad, eden najbolj prepoznavnih delov haloške vedute, neizogibno postal ruševina. S tem se niso sprijaznili domačini, ki jim prebivalci sosednjih krajev pravijo Beláni. Gonilna sila prizadevanj za oživitev gradu je bila Sonja Golc, ki je skupaj z ljubiteljskim zgodovinarjem Martinom Prašničkim raziskovala preteklost kraja. Društvo za oživitev gradu Borl je dobilo dodaten zagon po osamosvojitvi Občine Cirkulane leta 2006. Po približno dvajsetih letih prizadevanj in iskanja rešitev so se z ministrstvom za kulturo dogovorili za postopno prenovo. Obnovljena je bila tretjina gradu, občina pa je ustanovila javni zavod Belana Cirkulane. Borl so ponovno odprli pred dvema letoma. »Zdaj pripravljamo načrt upravljanja in vsebinske rešitve za preostali dve tretjini gradu, za kar bi skupaj z ministrstvom poskušali pridobiti evropska sredstva,« je povedal Jernej Golc, direktor podjetja Halo in eden od pobudnikov razvoja turizma v Halozah.

Družina je že dolgo povezana z vinogradništvom, je povedal Tine Brodnjak. FOTO: Simona Bandur

Grad je bil prvič pisno omenjen leta 1255 in je ena najstarejših tovrstnih stavb na Štajerskem. Zaradi strateške lege ob Dravi, ki je bila tedaj mejna reka, je imel pomembno obrambno vlogo. Najprej so zgradili obrambni stolp, katerega zidovi so ponekod debeli kar 12 metrov. Zlato obdobje gradu se je začelo v 17. stoletju, ko ga je kupila rodbinain ga spremenila v svoje domovanje. Iz tega časa je tudi baročna kapela, posvečena sveti Trojici. Njena oltarna slika je danes kopija, saj so izvirnik leta 1993 ukradli in ga še vedno iščejo. Grad je bil v drugi svetovni vojni zbirno taborišče za vojne ujetnike in zavedne Slovence iz okoliških krajev. Po vojni je doživel novo, precej bolj veselo poglavje. Leta 1952 so v njem odprli letovišče s približno 120 ležišči in veliko dvorano. Na vrhuncu priljubljenosti so v enem koncu tedna stočili tudi po tisoč litrov haloškega vina in postregli 700 kilogramov mesnih jedi. Posebej se je ljudem v spomin vtisnil bazen, prvi v severovzhodni Sloveniji, ki je bil v sedemdesetih letih celo ogrevan in je v enem poletnem dnevu sprejel do 500 kopalcev.

Letovišče je zamrlo konec sedemdesetih let, med drugim zaradi porušenega mostu čez Dravo, gradnje nove prometnice, razvoja ptujskih toplic in vse večje potrebe po prenovi. Na novo življenje je čakal štiri desetletja. Danes je nekdanja plesna dvorana preurejena v viteško dvorano za koncerte, poroke in druge prireditve, nekdanji bazen pa je postal mokrišče, ob katerem obiskovalci spoznavajo ta življenjski prostor. Grad ponuja tudi razstavo o reki Dravi, najmlajši pa ga lahko raziskujejo s pomočjo netopirja Borlija. Glavni izziv je zdaj privabiti goste, ki se bodo vračali tudi v Haloze, poudarja Golc. Število prenočitev v šestih občinah se je v zadnjem desetletju z okoli 10.000 povečalo na skoraj 20.000 na leto. K temu so največ prispevale manjše nastanitve, predvsem počitniške hiše.

Haloze se želijo uveljaviti kot prepoznavna turistična destinacija, podobno kot Goriška brda. Med pomembnejšimi zasebnimi pobudami je tudi družina Brodnjak, ki ob cesti proti Cirkulanam razvija vinsko in turistično ponudbo. Ob sodobni vinski kleti, trgovini in degustacijskem prostoru ureja še turistično nastanitev na Regentušaku. Družina ima dolgo tradicijo vinogradništva, mlada vinarka Blažka Brodnjak pa nadaljuje zgodbo, ki jo je začel že njen pradedek. »Smo nekaj novega v Halozah, vendar se pri vinih držimo haloške tradicije,« je povedal Tine Brodnjak. Njihov cilj je pritegniti predvsem individualne goste, ki iščejo kakovostna in osebna doživetja, ne množičnega turizma.

V grad vstopimo skozi vrata z bogatim baročnim portalom. FOTO: Simona Bandur

Dve tretjini gradu še čakata na prenovo. FOTO: Simona Bandur

Bazen je danes mokrišče. FOTO: Simona Bandur