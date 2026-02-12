  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IDEJA ZA IZLET

Grmada: raj za planince in kolesarje (FOTO)

Če jo pogledaš iz Ljubljane, se ti pred očmi pokaže vznak položen obraz, ki je podoben obrazu nekdanjega francoskega kralja Ludvika XVI.
Pogled na Grmado FOTO: Janez Mihovec

Pogled na Grmado FOTO: Janez Mihovec

Pot nas pripelje do Gont in potem naprej na vrh. FOTO: Janez Mihovec

Pot nas pripelje do Gont in potem naprej na vrh. FOTO: Janez Mihovec

Kmetija nad Mačkovim grabnom FOTO: Janez Mihovec

Kmetija nad Mačkovim grabnom FOTO: Janez Mihovec

Na vrhu je prelepo. FOTO: Janez Mihovec

Na vrhu je prelepo. FOTO: Janez Mihovec

Pogled proti zahodu FOTO: Janez Mihovec

Pogled proti zahodu FOTO: Janez Mihovec

Na vrhu nas pričakata vpisna knjiga in plošča s smerokazi v vse smeri, ki nam prikaže imena sosednjih vrhov. FOTO: Janez Mihovec

Na vrhu nas pričakata vpisna knjiga in plošča s smerokazi v vse smeri, ki nam prikaže imena sosednjih vrhov. FOTO: Janez Mihovec

Pogled na Grmado FOTO: Janez Mihovec
Pot nas pripelje do Gont in potem naprej na vrh. FOTO: Janez Mihovec
Kmetija nad Mačkovim grabnom FOTO: Janez Mihovec
Na vrhu je prelepo. FOTO: Janez Mihovec
Pogled proti zahodu FOTO: Janez Mihovec
Na vrhu nas pričakata vpisna knjiga in plošča s smerokazi v vse smeri, ki nam prikaže imena sosednjih vrhov. FOTO: Janez Mihovec
Janez Mihovec
 12. 2. 2026 | 19:15
3:58
A+A-

Ob lepem dnevu zime je potep po Polhograjskem hribovju prava izbira. Grmada s svojimi 898 metri je v takšnih dnevnih dobesedno oblegana. Z vseh strani se na razgleden vrh vzpenja množica obiskovalcev. Nič čudnega, saj so na vrh speljane markirane poti z vseh strani: s strani Škofje Loke po dolini potoka Hrastnica. Pot nas popelje mimo starodavne cerkvice svete Jedrti pod pobočji Tošča do turistične kmetije Gonte in potem na sam vrh. Druga pot nas popelje iz Polhovega Gradca mimo nekdanje graščine grofov Glagajanov, po samotnih zaselkih nad divjo dolino Mačkovega grabna in še ene prelepe cerkvice svete Uršule, prilepljene na pobočja Grmade. Tretja pot, morda najbolj obiskana, je tista iz Medvod po dolini Ločnice. Zapeljemo se do gostilne Legastja, pa mimo zapuščenega mlina in do nekakšne kotline sredi doline po imenu Knapovže. Vse do sredine 20 let je bil tam čisto pravi rudnik svinca, cinka in živega srebra. Tudi ta pot nas popelje do Gont in potem na sam vrh.

Grmada je kot narejena za lep nedeljski izlet.

Grmada je geološko nekoliko drugačen vrh kot drugje na Gorenjskem. Sestavljen je namreč iz dolomita, precej odporne kamnine, na kateri rastline le slabo uspevajo. Vsa okolica Grmade je prekrita z gostimi gozdovi, kjer se le tu in tam pojavljajo krčevine hribovskih kmetij, Grmada pa je le slabo porasla, polna je pečin in skalovja, kot bi bili na kakšnem dvatisočaku. Zato pa je razgled toliko lepši in se vidi daleč naokoli. Kot zanimivost: nenavadno goro so že pred dvema stoletjema v času Ilirskih provinc opazili Napoleonovi francoski vojaki. Če Grmado pogledaš iz Ljubljane, se ti pred očmi pokaže vznak položen obraz, ki je še kako podoben obrazu nekdanjega francoskega kralja Ludvika XVI. Prav tistega, ki je tako nesrečno izgubil glavo pod giljotino v času francoske revolucije. Brez kakšne posebne domišljije so jo tako imenovali prav po njem.

Za vsakega kaj zanimivega

Dandanes nas na vrhu pričaka vpisna knjiga in plošča s smerokazi v vse smeri, ki nam prikaže imena sosednjih vrhov. Okrog in okrog hriba je speljana tudi krožna pot, ki nam omogoči, da obidemo njena pobočja in si naredimo pohod, ki traja precejšen del dneva. Vsekakor si lahko ob koncu takšnega izleta privoščimo počitek in okrepčilo v eni izmed številnih gostišč v bližini. Grmada je kot narejena za lep nedeljski izlet.

Okrog in okrog hriba je speljana tudi krožna pot.

Vendar pa ni bilo vedno vse tako idilično. Najhujšo preizkušnjo je območje doživelo 8. avgusta 1924. Datum je za prebivalce sinonim za popolno katastrofo. Tega dne se je vse postavilo na glavo. Proti večeru se je nad vrhom Grmade utrgal silovit oblak in v nekaj sekundah je bilo vse pod vodo. Kot po ogromni drči je voda drvela na vse strani. Opustošila je dolino Hrastnice, Ločnice in Mačkovega grabna in vzela 17 življenj. Opustošenje je bilo tako grozovito, da je na obisk in pomoč prišel sam tedanji jugoslovanski kralj Aleksander. Dandanes je potep po Grmadi preprosto čudovit. Za planince je po vrhovih speljana vrsta planinskih poti, za gorske kolesarje je to čisto pravi raj, saj je vsepovsod speljanih kup gorskih cest in kolovozov. Tudi v zimskem času, ko so poti zasnežene. Za vsakega se torej najde kaj zanimivega. Tudi pozimi, ko je območje v zadnjih letih postalo pravi magnet za turne smučarje.

Pot nas pripelje do Gont in potem naprej na vrh. FOTO: Janez Mihovec
Pot nas pripelje do Gont in potem naprej na vrh. FOTO: Janez Mihovec

Kmetija nad Mačkovim grabnom FOTO: Janez Mihovec
Kmetija nad Mačkovim grabnom FOTO: Janez Mihovec

Na vrhu je prelepo. FOTO: Janez Mihovec
Na vrhu je prelepo. FOTO: Janez Mihovec

Pogled proti zahodu FOTO: Janez Mihovec
Pogled proti zahodu FOTO: Janez Mihovec

Na vrhu nas pričakata vpisna knjiga in plošča s smerokazi v vse smeri, ki nam prikaže imena sosednjih vrhov. FOTO: Janez Mihovec
Na vrhu nas pričakata vpisna knjiga in plošča s smerokazi v vse smeri, ki nam prikaže imena sosednjih vrhov. FOTO: Janez Mihovec

Več iz teme

GrmadaLjubljanahribiizletpohodništvokolesarjenje
ZADNJE NOVICE
20:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠAN

Policija preklicala iskanje Aleša (38), v iskalni akciji sodelovalo več kot 100 ljudi

Skupaj je tako v iskalni akciji sodelovalo 16 policistov, 65 gasilcev in 20 vodnikov reševalnih psov.
12. 2. 2026 | 20:05
19:15
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Grmada: raj za planince in kolesarje (FOTO)

Če jo pogledaš iz Ljubljane, se ti pred očmi pokaže vznak položen obraz, ki je podoben obrazu nekdanjega francoskega kralja Ludvika XVI.
12. 2. 2026 | 19:15
19:15
Novice  |  Slovenija
SPORNA PODOBA

Ministrica Vrečko nad SDS: Kradejo, prirejajo in celo služijo z našo umetnostjo – nižje res ne gre

Ena najbolj znanih slovenskih umetnin, Kofetarica Ivane Kobilca, je pred kratkim pristala v nenavadni vlogi.
12. 2. 2026 | 19:15
19:11
Šport  |  Tekme
ZIMSKE OI 2026

Nika Prevc med najboljšimi tudi na treningu na veliki skakalnici

Moška posamična tekma na veliki skakalnici bo v soboto, ženska pa dan kasneje.
12. 2. 2026 | 19:11
19:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PET MESECEV GROZE

Triletnik umrl, starša sta ga stradala in zapirala v predal

Preiskava razkriva dolgotrajno nasilje, popolno osamo in izčrpavanje otroka, ki je ob smrti tehtal komaj sedem kilogramov.
Kaja Grozina12. 2. 2026 | 19:05
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
NEOTESANCI

Festival odpovedali zaradi turistov

Češnjevi cvetovi vsako leto v Fudžijošido pritegnejo na tisoče obiskovalcev, ti pa med drugim kakajo kar po vrtovih.
12. 2. 2026 | 19:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki