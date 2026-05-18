MIR IN SPROSTITEV

Idealen za sproščanje: ste že slišali za ta čudoviti grški otok?

Alonissos, skriti biser Grčije, je bil razglašen za najbolj sproščeno počitniško destinacijo leta 2026.
M. Fl.
 18. 5. 2026 | 15:00
Svet je trenutno precej kaotičen. V takšnih časih marsikomu ni do obiska živahnih, hrupnih in prenatrpanih turističnih destinacij. Če iščete kraj, kjer življenje teče počasneje in kjer ima glavno besedo mir, je grški otok Alonissos prava izbira. Slovi po sproščenem vzdušju, izjemno čistem morju in možnosti raziskovanja največjega zaščitenega morskega območja v Evropi. Kot najbolj oddaljen otok Severnih Sporadov ponuja pristno in umirjeno izkušnjo daleč stran od množic, ki preplavljajo bližnji Skiatos. Potovalni strokovnjaki iz britanskega turističnega podjetja Solmar Villas so analizirali več kot 160 destinacij po svetu in Alonissos razglasili za destinacijo, ki prinaša največ sprostitve in je najboljša za mirne poletne počitnice leta 2026. Izpostavili so odsotnost gneče, čudovito naravo, počasnejši življenjski slog in prijetno podnebje.

»Alonissos je eden tistih krajev, ki jih preprosto začutiš. Na koncu mi je bil najljubši med tremi otoki, ki sem jih obiskala. Miren je, nekoliko divji in popolnoma podcenjen. Med vsemi Sporadi je najbolj oddaljen, kar verjetno pojasnjuje, zakaj je še vedno nekakšen skriti dragulj. Je precej manj turističen in veliko bolj sproščen kot otoki, kot je Mikonos. Ni množic s križark niti pretirano dragih koktajlov. Za aperol spritz sem v povprečju plačala devet evrov, medtem ko na Mikonosu stane dvakrat več,« je o njem zapisala ena od turističnih blogerk.

Kaj početi na Alonissos​u?

Predvsem je idealen za sproščanje, poležavanje na plaži in sanjarjenje ob pogledu na morje. Če pa si zaželite nekoliko bolj aktivnih počitnic, možnosti ne manjka. Zaščiteno območje, veliko 2200 kvadratnih kilometrov, je pravo zatočišče biotske pestrosti in dom kritično ogroženega sredozemskega medveda oziroma tjulnja vrste Monachus monachus.

Priljubljeni so izleti do nenaseljenih otočkov, kot je Kyra Panagia, kjer stoji samostan iz 12. stoletja. Alonissos je dom prvega podvodnega muzeja v Grčiji, kjer lahko potapljači na globini 30 metrov občudujejo tisoče antičnih amfor. Morje je tako čisto, da vidljivost sega tudi do 50 metrov. Očarljivo je staro mestno jedro Hora. Slikovito mestece na vrhu hriba s panoramskim razgledom je bilo po potresu leta 1965 skrbno obnovljeno. Danes navdušuje s kamnitimi ulicami in balkoni, polnimi cvetja.

Neokrnjene plaže

Med najlepšimi so:

  • Agios Dimitrios; znamenita plaža v obliki roga s turkiznim morjem,
  • Kokkinokastro; znana po dramatičnih rdečih pečinah in temno modrem morju,
  • Chrisi Milia; edina peščena plaža na otoku s plitvim morjem, idealna za družine.

Ekoturizem in narava

Otok je pravi raj za pohodnike, saj ponuja več kot 40 kilometrov označenih poti skozi goste borove gozdove in oljčne nasade do skritih zalivov. Alonissos velja tudi za pionirja trajnostnega turizma in je eden prvih grških otokov, kjer so prepovedali uporabo plastičnih vrečk, povzema 24 sata.

