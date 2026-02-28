Ideja za družinski izlet: smučarski raj v deseti deželi, kjer vladata sonce in mir (FOTO)

Vzhodni Tirolski (Osttirol) pravijo celo deseta zvezna dežela Avstrije, kar sicer ne drži, a gre pravzaprav res za posebno eksklavo naših severnih sosedov. Od glavnega dela Tirolske (Severne Tirolske) je popolnoma ločen del ozemlja, saj ju razdvajata dežela Salzburg in italijanska Južna Tirolska. Do te nenavadne delitve je prišlo po prvi svetovni vojni, ko je bila Južna Tirolska dodeljena Italiji, s čimer se je pretrgala kopenska povezava med severnim in vzhodnim delom avstrijske Tirolske. Regija je pravi dragulj za tiste, ki ne marajo masovnega turizma, ampak prisegajo na surovo gorsko naravo, mir in avtentičnost. Na prvi pogled se zdi, da je odročna, ampak iz središča Slovenije je do tja le debeli dve uri vožnje. Je pa vsekakor manj znana in obiskana, zato je ohranila tisti pravi alpski značaj. Tam leži velik del narodnega parka Visoke Ture z najvišjim vrhom Avstrije, Velikim Klekom (Großglockner).

Krpljanje s pogledi na tritisočake

Središče regije je Lienz, mesto, ki vas bo presenetilo s svojim sredozemskim temperamentom. Pravijo, da ima zaradi ugodne lege na južni strani Alp Lienz več sončnih dni kot katero koli drugo avstrijsko mesto. Glavni trg z drevesi, pisanimi fasadami in številnimi kavarnami daje občutek, da smo že skoraj v Italiji, čeprav nas pogled navzgor, na mogočne Lienške Dolomite, hitro opomni, da smo v osrčju gora. Lienz leži ob znameniti Dravski kolesarski poti (Drauradweg), ki se vije vse do Slovenije. Ta se začne na italijanski strani pri Toblachu in je primerna od pomladi do jeseni. Nadaljuje se po Vzhodni Tirolski, se vije mimo glavnih cest, večinoma v senci, z rahlim spustom, kar je idealno za družine z otroki. A zdaj še ni čas za kolesarjenje, prednost imajo zimski športi.

Smučarski raj

V bližini Lienza sta dve smučišči, ki skupaj ponujata kakšnih 40 kilometrov različnih prog. Prednost je gotovo to, da na gnečo tam kar pozabite. Povsem na obrobju mesta nas gondolska žičnica potegne na nadmorsko višino 1668 metrov. Tu se dejansko začne smučarski raj, kjer najdete večino koč in šolo smučanja. Zettersfeld velja za sončno teraso Lienza in je med smučarji priljubljen prav zaradi svoje odprte, visokogorske lege, ki ponuja neverjetne razglede na Dolomite. Še lepši razgled nas čaka na 2278 metrih, kjer je gora Schoberköpfl. S te točke se odpre čudovit 360-stopinjski pogled na nacionalni park Visoke Ture in okoliške tritisočake. Prave široke snežne avtoceste bomo našli na smučišču Hochstein. Če smučamo od najvišje točke do srednje postaje, premagamo dobrih 600 metrov višinske razlike. Imajo tudi snežni park (Sunsite Park), ki je eden najbolj priljubljenih v regiji za deskarje in freestyle smučarje.

Ob pripovedih Lene Sulzenbacher je pohod še zanimivejši.

Ob smučišču smo opazili krplarje z vodniki, od katerih lahko izvemo marsikatero zanimivost, z nekaj sreče pa ugledamo celo kozoroge ali gamse. Pohode po urejenih poteh v okolici vasi Kartitsch uspešno vodi Lena Sulzenbacher. Kot pravi, ljudje cenijo pristno izkušnjo, vključno z lokalnimi zgodbami, kot je tista o gozdarju, ki s hrupom motorne žage v prostem teku preganja kače, preden se loti dela v gozdu. Območje ponuja še ledne izkušnje v družbi Philippa Steinerja, športnika in promotorja zdravega sloga. Njegovo delovanje na področju lednega kopanja v jezeru Tristacher See je povezano z mentalno močjo. Philipp je sicer leta 2023 postavil svetovni rekord v gimnastičnem elementu Back Lever, kjer je v vodoravnem položaju na drogu zdržal neverjetnih 98 sekund. Vzhodna Tirolska je tudi meka za ledno plezanje, Lienz pa je idealno izhodišče, saj ponuja tako naravne slapove kot umetne stene za učenje.

Lienz, prvak med mesti v sončnih dneh

Območje se kaže posebno tudi v narečju. Če prisluhnemo domačinom, bomo opazili, da njihova nemščina zveni drugače, polna je mehkih, spevnih glasov. Tudi Osttirol izrečejo drugače – Ošttirol. Kaj hitro bomo spoznali, da so domačini morda le na prvi pogled videti robato kot njihova pokrajina, kajti v resnici so neizmerno topli in gostoljubni.

Vzhodna Tirolska je raj za ljubitelje lednega plezanja.