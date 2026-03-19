Ideja za izlet: gora, kjer je doma sveti Miklavž (FOTO)

Vhod v Selško dolino zadaj za starodavno Škofjo Loko ne obljublja kaj posebnega. Zapira jo mogočna kopa Lubnika in vse skupaj že na prvi pogled izgleda zelo ozko. Višje gori pa se dolina spremeni. Temačne kope Lubnika ni več. Dolina postane široka, hribovje na vsaki strani doline pa izgubi svojo ostrino. Ena za drugo si sledijo starodavne vasi in pokrajina postane očarljiva. Nekaj sto metrov za Selcami in pred Železniki z glavne ceste zavije proti vasi Golica stranska cesta. Kmalu prečkamo Selško Soro. Tu lahko vzpon začnemo po poti, ki nas popelje direktno na vrh Miklavža. Pravzaprav je poti do cerkvice na vrhu kar nekaj. Še ena je iz Dolenje vasi nekoliko nižje, pa lovska pot na vrh.

Glede na čas in fizično pripravljenost se lahko peljemo del poti naprej še po precej strmi in ovinkasti cesti. V Zgornji Golici je spodobne poti konec. Mimo kapelice stopimo na kolovoz in se strmo vzpenjamo v klanec. Že po nekaj minutah s kolovoza zavije še stranska pot, ki tudi pripelje na vrh. Vrh Svetega Miklavža, ki doseže višino 954 metrov, je prekrit z gozdom, zato je vzpon poleti lažji, saj ni posebne vročine. Je pa treba malo paziti, saj približno na sredini poti kolovoz teče tik nad kamnolomom, kjer ga prečkamo nad njegovimi prepadnimi stenami. Po približno pol ure hoda se pred nami odpre obsežen travnik. Leži na pobočju pod starodavno cerkvico.

V hribih se dani.

Pogled na Selce

Sveti Miklavž je cerkev v gotskem stilu, ki je bila pozneje barokizirana. Obdana je z zidom, ki je ostanek nekdanjega protiturškega tabora. Po tistem, ko je turška nevarnost minila, ga niso več potrebovali. Znižali so ga na današnjo višino približno enega metra, a še vedno v celoti obdaja cerkveno zgradbo. Le vhod so pustili nedotaknjen: gre za zanimiv obok, pokrit z manjšo streho. Z vrha si lahko ogledamo dobršen del Škofjeloškega hribovja. Proti jugu se odpre pogled na Blegoš, Porezen in druge manjše vrhove, proti severu pa na strma pobočja Jelovice in Ratitovec. Takoj za njimi si lahko ogledamo tudi že osrednjo skupino Julijskih Alp. Na Svetem Miklavžu si lahko naredimo lep dan. Sprehod po kulturni krajini in širnih gozdovih Škofjeloškega hribovja, izlet, ki je vreden dneva.

Razgled po Selški dolini