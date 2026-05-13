Ideja za izlet: kar velja, je pogled na Julijske Alpe (FOTO)

Gore so vsekakor nekaj posebnega. Pogled nanje nas navda z veseljem. Da pa si ogledamo najlepše od njih, moramo storiti naslednje: povzpnemo se na sosednje vrhove, sosednje planine in z njih se nam odprejo najlepši razgledi. V našem primeru na osrednje Julijske Alpe.

Kot že samo ime pove, sta planina Dovška rožca in Dovška baba hišna planina in gora vasi Dovje. Odpeljemo se do Mojstrane, kjer zavijemo na desno, se zapeljemo skozi vas in pot nadaljujemo po makadamski cesti proti vzhodu. Prav kmalu se z nje odcepi markirana pot. Po dveh urah hoda pridemo nad gozdno mejo in pred nami je planina Dovška rožca. Na njej najdemo planinsko kočo, nad njo pa prvič vidimo vrh gore Dovška baba. Vendar je s planino tako, da je tisto, kar velja, pogled na Julijske Alpe. Planina leži točno severno od Martuljške skupine in Triglava. Pred kočo najdemo teraso in resnično vredno je, da si vzamemo čas za razglede daleč naokoli.

S planine se odpre prečudovit razgled.

Z vršnega grebena se nam odpre pogled še na severno stran.

A vsakega zabušavanja je enkrat konec, in če smo se že povzpeli do planine, bi bilo prav škoda, če ne bi poti nadaljevali še na vrh Dovške babe, ki ima 1891 metrov višine. Zdi se nam, kot da je vrh na dosegu roke, a se je kljub vsemu do njega treba potruditi še dobre pol ure. Ves ta čas po zložnem pobočju, kjer se poleti pasejo ovce, pozimi je to raj za turne smučarje. Od tam, kjer smo pustili avtomobil, potrebujemo do vrha dobre tri ure, nekaj manj pa še za vrnitev.

Pogled na Rjavino in Triglav

Vrh Dovške babe

Z vršnega grebena se nam odpre pogled še na severno stran, na dolino Drave, Koroško in Visoke ture v ozadju. Na vrhu se nam prek planine odpre še lepši razgled. Vse okoli nas gore in globoko pod njimi ledeniške doline. Pocrkljamo se na toplem soncu in pozabimo na probleme, ki nas čakajo v dolini. Preprosto se imamo lepo.