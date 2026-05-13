LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: kar velja, je pogled na Julijske Alpe (FOTO)

Dovška rožca je prelepa planina nad Dovjem; leži točno severno od Martuljške skupine in Triglava.
Planina Dovška rožca je prostrana in zelena. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

S planine se odpre prečudovit razgled.

Dovška baba ima 1891 metrov višine.

Pogled na Rjavino in Triglav

Vrh Dovške babe

Pogled z Dovjega proti Julijcem prek cerkvice sv. Klemna

Janez Mihovec
 13. 5. 2026 | 16:14
Gore so vsekakor nekaj posebnega. Pogled nanje nas navda z veseljem. Da pa si ogledamo najlepše od njih, moramo storiti naslednje: povzpnemo se na sosednje vrhove, sosednje planine in z njih se nam odprejo najlepši razgledi. V našem primeru na osrednje Julijske Alpe.

Kot že samo ime pove, sta planina Dovška rožca in Dovška baba hišna planina in gora vasi Dovje. Odpeljemo se do Mojstrane, kjer zavijemo na desno, se zapeljemo skozi vas in pot nadaljujemo po makadamski cesti proti vzhodu. Prav kmalu se z nje odcepi markirana pot. Po dveh urah hoda pridemo nad gozdno mejo in pred nami je planina Dovška rožca. Na njej najdemo planinsko kočo, nad njo pa prvič vidimo vrh gore Dovška baba. Vendar je s planino tako, da je tisto, kar velja, pogled na Julijske Alpe. Planina leži točno severno od Martuljške skupine in Triglava. Pred kočo najdemo teraso in resnično vredno je, da si vzamemo čas za razglede daleč naokoli.

Z vršnega grebena se nam odpre pogled še na severno stran.

A vsakega zabušavanja je enkrat konec, in če smo se že povzpeli do planine, bi bilo prav škoda, če ne bi poti nadaljevali še na vrh Dovške babe, ki ima 1891 metrov višine. Zdi se nam, kot da je vrh na dosegu roke, a se je kljub vsemu do njega treba potruditi še dobre pol ure. Ves ta čas po zložnem pobočju, kjer se poleti pasejo ovce, pozimi je to raj za turne smučarje. Od tam, kjer smo pustili avtomobil, potrebujemo do vrha dobre tri ure, nekaj manj pa še za vrnitev.

Zdi se nam, kot da je vrh na dosegu roke, a se je kljub vsemu do njega treba potruditi še dobre pol ure.

Z vršnega grebena se nam odpre pogled še na severno stran, na dolino Drave, Koroško in Visoke ture v ozadju. Na vrhu se nam prek planine odpre še lepši razgled. Vse okoli nas gore in globoko pod njimi ledeniške doline. Pocrkljamo se na toplem soncu in pozabimo na probleme, ki nas čakajo v dolini. Preprosto se imamo lepo.

Dovška rožcapohodništvoSlovenijagoreJulijske Alpeideja za izlet
Lifestyle  |  Izlet
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA BOVŠKEM

Grozljiva prometna nesreča: po padcu motor 22-letnika obstal pod avtodomom

Motorist je utrpel veliko zlomov, s helikopterjem so ga prepeljali v UKC Ljubljana.
13. 5. 2026 | 16:00
15:44
Lifestyle  |  Astro
ŽIVLJENJE BREZ GIBLJIVEGA MODUSA

Kaj se zgodi, če v naši astrološki karti ni gibljivih znamenj?

Manjkajo hitre spremembe, spontani prebliski in sposobnost prilagajanja novemu izzivu. Potrebujejo čas, da se osredotočijo na to, kar so že zgradili.
13. 5. 2026 | 15:44
15:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
FINANČNO OKORIŠČANJE

Več kot tri leta skrivala smrt 86-letnice in dvigovala njen denar: mumificirano truplo našli v dnevni sobi

Oskrbnica in soseda pokojne naj bi po njeni smrti več let vzdrževala videz običajnega življenja, da bi prikrila, da je ženska umrla.
Kaja Grozina13. 5. 2026 | 15:32
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
NAGRADE BAFTA

Adolescenca velika zmagovalka nagrad bafta, ustvarjalci serije so skupaj pobrali štiri nagrade

Za Grahama je bila to prva bafta po sedmih nominacijah.
13. 5. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEGOBA

Vrasle dlačice: zakaj nastanejo in kako jih preprečiti

Če ena od pikic, ki se po britju pojavi na koži postane večja, bolj občutljiva ali boleča, gre najverjetneje za vraslo dlačico.
13. 5. 2026 | 15:00

