Ideja za izlet: Lunagu, kjer sta mir in ekološka hrana doma (FOTO)

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Okolica je povsod res brezhibno urejena. FOTO: Heikomandl.at

Okolica je povsod res brezhibno urejena. FOTO: Heikomandl.at

Poseben pečat pokrajini daje grad Moosham. FOTO: Mitja Felc

Poseben pečat pokrajini daje grad Moosham. FOTO: Mitja Felc

Domače dobrote biološkega izvora FOTO: Mitja Felc

Domače dobrote biološkega izvora FOTO: Mitja Felc

S kolesom v pravljično pokrajino FOTO: Mitja Felc

S kolesom v pravljično pokrajino FOTO: Mitja Felc

Okolica je povsod res brezhibno urejena. FOTO: Heikomandl.at
Poseben pečat pokrajini daje grad Moosham. FOTO: Mitja Felc
Domače dobrote biološkega izvora FOTO: Mitja Felc
S kolesom v pravljično pokrajino FOTO: Mitja Felc
Mitja Felc
 4. 7. 2026 | 15:15
4:35
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Kdor se je kdaj že odpravil na priljubljeno smučišče Obertauern pri naših severnih sosedih, je v dolini, preden se začne pot navkreber, ob desni strani ceste bržkone opazil ličen grad. A le malokdo se je tam verjetno zaustavil, zlasti če ga je pot mimo vodila v snežnih razmerah. To napako je smiselno popraviti zdaj, v poletnih mesecih. A avstrijska regija Lungau ni vredna obiska le zaradi gradu Moosham pri Unternbergu, ki velja za eno najbolj slikovitih srednjeveških utrdb v Avstriji, adutov je mnogo več.

Redke alpske regije znajo tako prepričljivo združiti aktivne počitnice, neokrnjeno naravo in bogato zgodovino kot Lungau na avstrijskem Solnograškem. Poleti se tamkajšnji kraji, vpeti med gorski svet Katchberga in Obertauerna, povsem preobrazijo. Snežne strmine zamenjajo zelene doline, kristalno čiste reke in več sto kilometrov kolesarskih poti, zaradi česar Lungau postane pravi raj za ljubitelje gibanja v naravi. Ko smo prečkali reko Muro, je eden od kolesarskih kolegov v šali pristavil, da smo se zdaj znašli v avstrijskem Prekmurju. Mura oziroma Mur, po nemško, namreč izvira v gorovju Visokih Tur tik nad vasico Muhr, nato pa skozi Lungau ustvarja eno najlepših rečnih kolesarskih poti v Alpah. In prav tu poteka eden najlepših odsekov zdaj že zelo znane Murske kolesarske poti.

Poseben pečat pokrajini daje grad Moosham. FOTO: Mitja Felc
Poseben pečat pokrajini daje grad Moosham. FOTO: Mitja Felc

Regija ponuja tudi številne gorskokolesarske ture, makadamske poti in več kot sto polnilnic za električna kolesa, zaradi česar lahko tudi manj pripravljeni obiskovalci brez večjih naporov raziskujejo oddaljene doline in razgledne planine. Zlasti je za kolesarske navdušence pomembno, da četudi ste obkroženi z gorami, je možnosti za ravninsko (oziroma res rahlimi nakloni) kolesarjenje res presenetljivo veliko. In mnogo kolesarskih poti se vije zunaj cest, po urejenih kolesarskih stezah.

Če želite pobeg v neokrnjeno naravo

Ena enostavnejših in lepših je gotovo od lične vasice Mariapfarr do kraja Tamsweg. Kolesarska cesta gre deloma ob ozkotirni železnici, po kateri enkrat na teden pelje turistični vlak, deloma pa ob kristalno čisti reki Taurach, ki se blizu kraja St. Andrä izlije v Muro. Tamsweg, največji kraj v regiji, s pisanimi pročelji hiš in živahnim trgom ponuja prijeten postanek za kavo ali kosilo, številne kmetije ob poti pa vabijo z domačimi siri, prekajenim mesom in tradicionalnimi lungauskimi specialitetami. Ko smo že pri specialitetah, oznaka bio in eko tam ni prav noben marketinški trik, saj bo praktično vse, kar dobite na krožnik od lokalnih pridelovalcev, takšnega porekla.

Domače dobrote biološkega izvora FOTO: Mitja Felc
Domače dobrote biološkega izvora FOTO: Mitja Felc

Če želite pobeg v neokrnjeno naravo, bo proga številka 9, kot je označena na kolesarski karti, pravi balzam za dušo, telo in oči. Po prvih nekaj kilometrih se sicer začne zahtevnejši vzpon, ki sicer ni pretirano dolg, z e-kolesom je povsem enostavno premagljiv, a je kmalu ves trud poplačan. Pogled na pokrajino, ki jo olepša tamkajšnji nizek, a širok potok, v družbi krav na paši, je pravljičen. V vročinskem valu, ki je pred dnevi žgal po tem delu Evrope, je bil pobeg v regijo Lungau res odlična izbira. Na okoli 1000 metrih nadmorske višine brez betonske džungle je bilo preživljanje dopusta res pravi užitek.

S kolesom v pravljično pokrajino FOTO: Mitja Felc
S kolesom v pravljično pokrajino FOTO: Mitja Felc

Pa še nekaj vam bo gotovo padlo v oči in večkrat sprožilo val navdušenja. Kako so v regiji vse hiše in okolica lično urejene. Zdi se, kakor da bi imeli vsi enakega projektanta in vzdrževalce.

Čarovniški procesi

Grad Moosham je prvič omenjen že konec 12. stoletja, skozi stoletja pa je bil sedež salzburških nadškofov in upravno središče Lungaua. Masivni kamniti zidovi, obrambni stolpi in bogato opremljene grajske sobane obiskovalca popeljejo v čas vitezov in plemstva. Grad pa skriva tudi precej temačnejšo zgodbo. V 17. stoletju je postal eno osrednjih prizorišč zloglasnih čarovniških procesov v Salzburški deželi. Zaradi teh dogodkov se ga je prijel vzdevek grad čarovnic, danes pa številni obiskovalci prihajajo prav zaradi skrivnostnega vzdušja in legend, ki še vedno spremljajo njegove hodnike. Grad je tudi priljubljena kulisa filmskih snemanj in kulturnih prireditev, s terase pa se odpira lep pogled na dolino reke Mur.

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