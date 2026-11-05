Ideja za izlet: macesni v najlepši podobi (FOTO)

Prve zmrzali konec oktobra macesne pripravijo do tega, da spremene svojo podobo. Prej z živo zelenimi iglicami pokrito drevo začne v deblo shranjevati hranilne snovi in klorofil ter se pripravi za zimo. Macesni se obarvajo v zlato rumeno in iglice začno odpadati. Kakofonija barv pripravi obiskovalce od blizu in daleč, da gozdovi macesnov kar vrvijo.

Najpomembnejše točke so znane daleč naokrog, tokrat pa smo se odpravili nekoliko stran od glavnine obiskovalcev.

Po treh urah vzpona iz Kranjske Gore smo na 1941 metrov visokem vrhu.

Iz Kranjske Gore je stoletja vodila tovorna pot čez Vršič v dolino Soče v Trenti. Današnjo cesto čez prelaz so zgradili ruski vojni ujetniki in vojaki avstrijske vojske. Pred stoletjem so bile zime drugačne kot danes in snežni plazovi so zahtevali veliko število smrtnih žrtev. Nanje še danes spominjajo grobišča ob cesti in Ruska kapelica nekaj serpentin višje od Mihovega doma. Ob lepih dnevih se na Vršič odpravi množica vozil, a na prelaz se da povzpeti tudi po planinski poti, ki poteka vzporedno s cesto. Po dveh urah vzpona iz Kranjske Gore se mimo Tonkine koče povzpnemo do Erjavčeve koče nekaj sto metrov pod prelazom. Markirana pot se odcepi na desno in pridruži tisti s prelaza. Tu kakšne samote ni pričakovati, saj se na Sleme valijo kolone ljudi. Pa se dvignemo z njimi le do sedla pod goro Nad Šitom glava. Planinska pot za Sleme gre naravnost, tista za Prednje Robičje pa se nemarkirana skozi borovje odvije proti desni. Pomanjkanje markacije ne povzroča nobenih težav. Lepo izhojena pot se vije po južnem grebenu gore. Malo gori, malo doli in naokoli in po treh urah vzpona iz Kranjske Gore smo na 1941 metrov visokem vrhu. Na njem nas pričaka vpisna knjižica in manjše leseno znamenje.

Na vrhu tišina šepeta

Na vrhu tišina šepeta. Planinci na poti proti Slemenu v bližini so daljna preteklost, na vrh se poda le redkokdo. Čisto po krivici. Tisto, kar velja na vrhu Prednjega Robičja, je razgled. Globoko spodaj vidimo množico avtomobilske pločevine na prelazu, slikovito podobo Ajdovske deklice v steni Prisojnika z njegovim znamenitim skalnatim oknom. Globoko spodaj proti Tamarju je še Slemenova špica in na drugi strani greben Ponc, Dobrač, Ciprnik in Visoke Ture proti severu, pa Špikova skupina s Špikom in Škrlatico. Prednje Robičje je čisto po krivici zapostavljen vrh. Pa je prav, da je tako. V času najlepših macesnov skrenemo s poti do Slemenove špice in se podamo na sosednji, prelep in le malo obiskan vrh.