Ideja za izlet: na vrhu v družbi kavk (FOTO)

Karavanke so mogočen greben, ki se v vzhodno-zahodni smeri vleče skoraj 140 kilometrov. Nekje na sredini gorovja najdemo 1796 metrov visoki Srednji vrh, ki ponuja razglede po gorovju pa tudi na Ljubljansko kotlino globoko spodaj. Vrh je nekako v ozadju, saj glavno pozornost prevzameta mogočna Vrtača in Stol v bližini. Nanj vodita dve glavni poti, in sicer z Ljubelja in iz doline Završnice. Tokrat se odpravimo po slednji. V Žirovnici nadaljujemo do Most in tu zavijemo v dolino potoka Završnice. Ta čisto po pravici nosi svoje ime, saj leži med grebenom gora nad Begunjami in Stolom. Zapeljemo se mimo zajezitvenega jezera in nato naprej. Nekje na sredini doline nas pozdravi zapornica, ki zahteva plačilo za nadaljevanje vožnje. Naš vzpon lahko začnemo tukaj, lahko pa nadaljujemo naprej do Tinčkove koče, kjer nas stanje ceste prisili, da končamo vožnjo.

Do srednjega vrha se lahko odpravimo prek nekdanjega smučišča Zelenica ali iz doline Završnice.

Gozdna cesta nas popelje še naprej in nas pripelje na Smokuško planino na višini 1425 metrov, kjer stoji Koča pri izviru Završnice. Na širni planini se prav pri koči markirana pot odcepi ostro na levo. Vzpenjamo se po gozdu macesnov in pot nas pripelje na sedlo med Vrtačo in Srednjim vrhom. Pa tudi na pot, ki vodi naprej proti Stolu. Na tem mestu zavijemo še enkrat ostro na levo in se povzpnemo na markanten vrh, okoli katerega smo se vzpenjali že nekaj ur. Še nekaj deset minut in stopimo na gozdno mejo. Na vrhu nas pričakajo nekaj klopi, vpisna knjiga in prelep razgled daleč naokoli.

1796 metrov je visoki Srednji vrh.

Srednji vrh je sorazmerno nepoznan vrh, ki pa je v zadnjih desetletjih postal cilj številnih obiskovalcev. Do njega potrebujemo kake tri ure hoda, pa naj je to prek nekdanjega smučišča Zelenica ali iz doline Završnice. Nanj se lahko povzpnemo tudi iz Begunj mimo Tinčkove koče. Vse poti nas popeljejo na razgledni vrh, kjer nam družbo delajo številne in vedno lačne kavke, ki neutrudno prosijo za posamezne grižljaje.