Ideja za izlet: obiščite cerkev na koncu pomola (FOTO)

Širna Ljubljanska kotlina je uravnan svet med Julijskimi Alpami, Škofjeloškim hribovjem na eni strani ter Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami na drugi. Na robovih kotline se odprejo lepi razgledi daleč naokoli. Morda najlepši je prav z Jamnika, grebena, ki se kot naravni podaljšek Jelovice dviga nad Kropo.

Na razgledni greben vodi cela kopica poti, mi se tokrat zapeljemo iz Kranja proti Besnici in še naprej do vasice Nemilj. Nekaj sto metrov pod vasjo parkiramo in se odpravimo v hrib do cerkvice. Tri četrt ure zmernega vzpona nas pripelje do senožeti pod grebenom in gotske cerkvice. Posvečena je svetima Primožu in Felicijanu, njena notranjost je s freskami poslikana že iz šestnajstega stoletja. Cerkev je iz leta 1501 in je nekdaj služila kot relejna postojanka v sistemu protiturških signalnih postojank. Legenda pravi, da so vaščani Jamnika cerkev prvotno želeli postaviti na drugem kraju, a se je material zanjo čudežno prestavil na današnje mesto. Pomenljivemu božjemu dejanju tako ni bilo mogoče oporekati, cerkev stoji danes prav na koncu pomola, od koder se svet strmo spusti v globino.

Na vrhu

Na poti po zimskem gozdu

Tri četrt ure zmernega vzpona nas pripelje do senožeti pod grebenom in gotske cerkvice.

Škoda bi bilo zaključiti izlet že na tem mestu. Cerkvica s prelepim razgledom stoji nekoliko stran od vasi, ki leži že na pobočjih Jelovice. Sprehodimo se torej do vasi, ta leži pod in nad cesto, ki iz Krope vodi proti Dražgošam. Na drugi strani vasi se markirana pot usmeri strmo navzgor. V strmem pobočju Jelovice izstopa prepadna stena Bele peči oziroma Podbliške gore. Strma pot nas popelje prek pobočij na ravnino planote, nato pa še sem in tja po gozdnem robu vse do Bele peči. 1133 metrov meri v višino, in tu prvič stopimo iz gostega gozda. Na izpostavljenem kamnitem robu nas pričakajo vpisna knjiga, lesena klopca in seveda prelep razgled po Škofjeloškem hribovju.

Razgled po Škofjeloškem hribovju je čudovit.

Vzpon na Jamnik in Podbliško goro je potep po sredogorju Škofjeloškega hribovja. Nič kaj zahtevni poti nas popeljeta do najlepših razglednikov Gorenjske v idilično slovensko pokrajino samotnih kmetij, vasic, cerkva in hribov.