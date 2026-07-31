Ideja za izlet: po poteh močvirskih gozdov in travnikov (FOTO)

Reka Sora je nekoliko nenavadna. Sestavljena je iz dveh krakov, ki izvirata v osrčju Škofjeloškega hribovja. Oba se združita v Škofji Loki ter nato tečeta po širokem, skorajda ravnem Sorškem polju vse do Medvod, kjer se reka izlije v Savo. Na tej poti reka dobi dva pritoka, Hrastnico in Ločnico, ki svoje vode dobivata s Polhograjskega hribovja.

Pretežni del leta Škofjeloško in Polhograjsko hribovje delujeta praktično idilično. Valoviti svet, prepreden s samotnimi kmetijami, cerkvicami po vrhovih in vasicami na dnu dolin. A hudič je v podrobnostih. Ob dolgotrajnih padavinah vse te velike količine vode povzročijo hiter porast vseh vodotokov. Poenostavljeno, Sora in njeni pritoki se spremene v podivjane pošasti. To se je lepo videlo pri poletnih poplavah pred tremi leti. Reka Sora, ki poleti ob izlivu v Savo v času dolgotrajnih suš običajno doseže 5–6 kubičnih metrov pretoka na sekundo, dobi pretok, ki je lahko tudi stokrat večji. Čisto plastično: avgusta 2023 so merilne naprave izmerile 700 kubičnih metrov pretoka na sekundo, potem pa so bile meritve prekinjene, saj so bile merilne naprave uničene. Po Sotočju Poljanske in Selške Sore stoji nad reko do Medvod osem mostov. Dva od teh sta bila uničena v celoti, dva pa tako poškodovana, da ju je treba podreti in zgraditi nova.

Ob reki se na kilometre daleč razteza poplavni gozd.

Neskončne poti vodijo po poplavnem gozdu.

Ob bregovih Sore pod Škofjo Loko ni nobenega naselja ali posamične zgradbe. Vse vasi so umaknjene daleč stran na rečne police in pobočja Polhograjskega hribovja. Ob reki se tako na kilometre daleč raztezajo poplavni gozd ter širni travniki in posamezna polja. Ob vsakem dolgotrajnem deževju reka prestopi bregove in se razlije ob strugi. Po tej urbani krajini je speljanih na kilometre peš- in kolesarskih poti, kolovozov in regionalnih cest, ki povezujejo posamezne vasi na obeh bregovih reke. Te so kot nalašč za potep po krajih, ki so ohranili svojo prvobitno podobo.

Sprehod ob reki je potovanje

Potep je najbolje začeti pri papirnici Goričane v Medvodah. Pri jezu reka naredi zavoj in teče skozi ožino, ki še dodatno povzroča poplave. Gremo po mostiču, ki nas popelje čez mali potok Rakovnik, in se sprehodimo po širnih travnikih do Ladenske brvi. Nad njo travniki preidejo v poplavni gozd, kjer s Polhograjskega hribovja prihaja potok Ločnica. Tudi ta je nagnjen k poplavljanju, zato se vse tja do novozgrajene Gorenjske brvi razprostira poplavni gozd s številnimi mlakami.

Sotočje Sore in Ločnice

Čez Ločnico je speljana brv.

Potep začnemo pri papirnici Goričane v Medvodah.

Prečkamo brv, se prek Rateč in Godešiča dvignemo na rečno teraso in se pod vasjo spet spustimo na poplavno ravnico, ki nas prek rečnega mostu popelje do Gosteč in nato po desnem rečnem bregu do Puštala na obrobju Škofje Loke. Tudi na tem delu lahko vidimo posledice razdiralne moči reke, saj so brežine kot porezane in most na Suhi odnešen, ko si je reka utirala pot, kjer jo je človek omejeval.

Taka je nova brv v Gorenji vasi.

Sprehod ob reki je potovanje na robu kulturne krajine po poplavnih ravnicah, ki jih pokrivajo skorajda nedotaknjeni gozdovi in močvirja. Prijeten način za sprehod ob reki, ki naredi najbolj vroče poletne dni precej bolj vzdržne, saj se lahko spotoma ohladimo na enem od številnih naravnih kopališč.