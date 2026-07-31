  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: po poteh močvirskih gozdov in travnikov (FOTO)

Ob bregovih Sore pod Škofjo Loko ni naselja, vasi so umaknjene daleč stran na rečne police in pobočja Polhograjskega hribovja​.
Sora teče po širni ravnici. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Sora teče po širni ravnici. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Ob reki se na kilometre daleč razteza poplavni gozd.

Ob reki se na kilometre daleč razteza poplavni gozd.

Neskončne poti vodijo po poplavnem gozdu.

Neskončne poti vodijo po poplavnem gozdu.

Sotočje Sore in Ločnice

Sotočje Sore in Ločnice

Čez Ločnico je speljana brv.

Čez Ločnico je speljana brv.

Taka je nova brv v Gorenji vasi.

Taka je nova brv v Gorenji vasi.

Sora teče po širni ravnici. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec
Ob reki se na kilometre daleč razteza poplavni gozd.
Neskončne poti vodijo po poplavnem gozdu.
Sotočje Sore in Ločnice
Čez Ločnico je speljana brv.
Taka je nova brv v Gorenji vasi.
Janez Mihovec
 31. 7. 2026 | 18:15
3:44
A+A-

Reka Sora je nekoliko nenavadna. Sestavljena je iz dveh krakov, ki izvirata v osrčju Škofjeloškega hribovja. Oba se združita v Škofji Loki ter nato tečeta po širokem, skorajda ravnem Sorškem polju vse do Medvod, kjer se reka izlije v Savo. Na tej poti reka dobi dva pritoka, Hrastnico in Ločnico, ki svoje vode dobivata s Polhograjskega hribovja.

Pretežni del leta Škofjeloško in Polhograjsko hribovje delujeta praktično idilično. Valoviti svet, prepreden s samotnimi kmetijami, cerkvicami po vrhovih in vasicami na dnu dolin. A hudič je v podrobnostih. Ob dolgotrajnih padavinah vse te velike količine vode povzročijo hiter porast vseh vodotokov. Poenostavljeno, Sora in njeni pritoki se spremene v podivjane pošasti. To se je lepo videlo pri poletnih poplavah pred tremi leti. Reka Sora, ki poleti ob izlivu v Savo v času dolgotrajnih suš običajno doseže 5–6 kubičnih metrov pretoka na sekundo, dobi pretok, ki je lahko tudi stokrat večji. Čisto plastično: avgusta 2023 so merilne naprave izmerile 700 kubičnih metrov pretoka na sekundo, potem pa so bile meritve prekinjene, saj so bile merilne naprave uničene. Po Sotočju Poljanske in Selške Sore stoji nad reko do Medvod osem mostov. Dva od teh sta bila uničena v celoti, dva pa tako poškodovana, da ju je treba podreti in zgraditi nova.

Ob reki se na kilometre daleč razteza poplavni gozd.
Ob reki se na kilometre daleč razteza poplavni gozd.
Neskončne poti vodijo po poplavnem gozdu.
Neskončne poti vodijo po poplavnem gozdu.

Ob bregovih Sore pod Škofjo Loko ni nobenega naselja ali posamične zgradbe. Vse vasi so umaknjene daleč stran na rečne police in pobočja Polhograjskega hribovja. Ob reki se tako na kilometre daleč raztezajo poplavni gozd ter širni travniki in posamezna polja. Ob vsakem dolgotrajnem deževju reka prestopi bregove in se razlije ob strugi. Po tej urbani krajini je speljanih na kilometre peš- in kolesarskih poti, kolovozov in regionalnih cest, ki povezujejo posamezne vasi na obeh bregovih reke. Te so kot nalašč za potep po krajih, ki so ohranili svojo prvobitno podobo.

Sprehod ob reki je potovanje

Potep je najbolje začeti pri papirnici Goričane v Medvodah. Pri jezu reka naredi zavoj in teče skozi ožino, ki še dodatno povzroča poplave. Gremo po mostiču, ki nas popelje čez mali potok Rakovnik, in se sprehodimo po širnih travnikih do Ladenske brvi. Nad njo travniki preidejo v poplavni gozd, kjer s Polhograjskega hribovja prihaja potok Ločnica. Tudi ta je nagnjen k poplavljanju, zato se vse tja do novozgrajene Gorenjske brvi razprostira poplavni gozd s številnimi mlakami.

Sotočje Sore in Ločnice
Sotočje Sore in Ločnice
Čez Ločnico je speljana brv.
Čez Ločnico je speljana brv.

Potep začnemo pri papirnici Goričane v Medvodah.

Prečkamo brv, se prek Rateč in Godešiča dvignemo na rečno teraso in se pod vasjo spet spustimo na poplavno ravnico, ki nas prek rečnega mostu popelje do Gosteč in nato po desnem rečnem bregu do Puštala na obrobju Škofje Loke. Tudi na tem delu lahko vidimo posledice razdiralne moči reke, saj so brežine kot porezane in most na Suhi odnešen, ko si je reka utirala pot, kjer jo je človek omejeval.

Taka je nova brv v Gorenji vasi.
Taka je nova brv v Gorenji vasi.

Sprehod ob reki je potovanje na robu kulturne krajine po poplavnih ravnicah, ki jih pokrivajo skorajda nedotaknjeni gozdovi in močvirja. Prijeten način za sprehod ob reki, ki naredi najbolj vroče poletne dni precej bolj vzdržne, saj se lahko spotoma ohladimo na enem od številnih naravnih kopališč.

Spotoma se lahko ohladimo tudi na enem od številnih naravnih kopališč.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

reka SoraŠkofja Lokanaravaturizemideja za izlet
ZADNJE NOVICE
18:32
Novice  |  Slovenija
VELIK POŽAR

Uprava za zaščito in reševanje ob požaru na Bovškem aktivirala državni načrt

Gasilci pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera, v katerem letala air tractor zajemajo vodo za gašenje, da se umaknejo na kopno.
31. 7. 2026 | 18:32
18:21
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: začutili boste, da je čas za spremembe

Luna bo dan začela v občutljivih Ribah, zvečer pa prešla v Ovna in prinesla več odločnosti, poguma ter želje po novih začetkih.
31. 7. 2026 | 18:21
18:15
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: po poteh močvirskih gozdov in travnikov (FOTO)

Ob bregovih Sore pod Škofjo Loko ni naselja, vasi so umaknjene daleč stran na rečne police in pobočja Polhograjskega hribovja​.
31. 7. 2026 | 18:15
18:00
Bulvar  |  Domači trači
PROMETNA NESREČA

Primož Roglič šokiral z objavo: »Pred nekaj dnevi me je zbil avto« (FOTO)

Žal ne bo mogel sodelovati na dirkah v San Sebastianu in Burgosu, je dodal naš kolesarski as.
31. 7. 2026 | 18:00
17:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
MNOŽIČNI PRETEP

Mladoletni Slovenec v središču preiskave po pretepu v Poreču

Policija ga sumi, da je med množičnim pretepom na poreški rivi mladoletnemu hrvaškemu državljanu povzročil hude telesne poškodbe. Tudi sam je bil v incidentu hudo poškodovan.
31. 7. 2026 | 17:42
17:17
Novice  |  Svet
KAOS V CEUTI

Po vdoru migrantov v Evropo se je odzval premier Janša: »To je bilo načrtovano«

Iz Maroka je v Ceuto v zadnjih dneh nezakonito vstopilo okoli 60.000 migrantov.
31. 7. 2026 | 17:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki