Ideja za izlet: po poti Cvetja v jeseni (FOTO)

Z višjimi temperaturami se sneg v gorah počasi poslovi. Narava se obleče v zelenje in pokrajina dobi nežne podobe. Tokrat smo se odpeljali v eno naših najlepših dolin. Poljanska dolina je raj v malem. Kulturna krajina je sestavljena iz travnikov, polj in vasi v dolini ter številnih samotnih kmetij na pobočjih doline. Nič čudnega, da so v sedemdesetih letih prav tu posneli film Cvetje v jeseni. Po pobočjih in vrhovih med samotnimi kmetijami se pne istoimenska pot. Del te poti je tudi Gabrška gora, 836 metrov visok neizrazit greben med Poljansko in Selško Soro.

Gabrška gora ni pri cerkvici, je vrh nad istoimenskim naseljem dober kilometer proč.

Tokratni pohod začnemo v Škofji Loki in se zapeljemo do Poljan. V sredini naselja pri pokopališču parkiramo in se nato odpravimo v brežino. Pot je markirana, ponuja nam celo kopico izbir. Lahko gremo po asfaltirani cesti, po markirani poti ali po katerem izmed številnih kolovozov. Vsi nas na koncu po uri in pol hoje pripeljejo na sončna pobočja ter na greben do cerkvice svetih Primoža in Felicijana na Gabrški Gori.

Pot je markirana, ponuja nam celo kopico izbir.

Vse je kot iz škatlice. Cerkvica, ki je v osnovi gotska, je bila v nadaljevanju barokizirana. Okrog nje stoji manjša kamnita ograja. Tisto, kar velja, pa je, da smo vso pot do našega tokratnega cilja uživali v prelepih razgledih daleč naokoli: na dolino globoko spodaj in do s soncem obsijanih hribov Polhograjskega hribovja na jugu in hribov okoli Blegoša na severu. Gabrška gora ni pri cerkvici, to je neizrazit vrh nad istoimenskim naseljem dober kilometer proč. Za njim se dviga Blegoš, globoko spodaj se vije Poljanska Sora. Čisto nikjer ne piše, da se moramo do našega izhodišča vrniti po isti poti. Vsepovsod je polno kolovozov, pa tudi cesta, ki od razloženega naselja popelje nazaj v dolino. Vodi nas mimo še ene prelepe cerkve, svetega Volbenka, in nas do reke popelje nižje, v vasi Log nad Škofjo Loko.

Cerkvica svetih Primoža in Felicijana je v osnovi gotska. FOTO: Janez Mihovec

Na poti FOTO: Janez Mihovec

Pogled na Poljane FOTO: Janez Mihovec