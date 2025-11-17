Ideja za izlet: po razglednih točkah južne Štajerske (FOTO)

Južno od Celja se razprostira valovit hribovit svet, ki ga na eni strani omejuje globoka dolina spodnjega toka Savinje, na južni strani pa prav takšen tok reke Save. Vmes ni kakšnih večjih naseljenih centrov.

Po hribovju, sredi gozdov in travnikov, je raztresena kopica vasi in samotnih kmetij, po vrhovih pa tudi številne cerkvice. Vrhovi so priljubljen cilj številnih obiskovalcev. Eden takšnih je tudi Šmohor. 784 metrov visok vrh je med Laškim, Libojami in Zabukovico. Ime je dobil po bližnji cerkvici svetega Mohorja, njena gradnja sega nazaj v davno sredino 15. stoletja.

Glavni cilj obiskovalcev je planinski dom.

Danes stoji na vrhu manjšega travnika, okoli nje pa so starodavne lipe in nekaj počitniških hiš. Glavni cilj obiskovalcev pa je planinski dom, ki stoji na bližnji jasi na vzhodni strani zaobljenega vrha.

Številne pohodnike in kolesarje privabi predvsem njegova odlična gostinska ponudba. S Šmohorja je lep razgled na bližnje vrhove Posavskega hribovja. Proti jugu vidimo Veliko Kozje in Kopitnik, pod njima pa Laško. Na severni strani vidimo Gozdnik in Kotečnik, v daljavi pa še Paški Kozjak in del Pohorja.

Pogled po hribovju

Šmohor je priljubljen cilj številnih obiskovalcev od blizu in daleč. Nanj vodi množica planinskih poti. Izbrati je treba tisto, ki nam najbolj ustreza, do planinskega doma pa pripelje tudi asfaltirana cesta. Na Šmohor se lahko odpravimo iz Laškega, za vzpon potrebujemo dve uri hoda, prav tako dve iz Tremerja, nekoliko manj iz Liboj, od tam nam vzpon vzame uro in pol hoda. Na poti premagamo kakih 500 metrov višinske razlike in uživamo v neskončnih gozdovih hribovja nad obema rekama.

Podeželska idila

To je pohod po širokih, lahkih poteh hribovja. Čez drn in strn, malo levo, malo desno, pa nas vse poti pripeljejo do planinskega doma in srednjeveške cerkvice, ki sta skrita sredi širnega hribovja.