  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: pokriti mostovi v Poljanski dolini (FOTO)

Zaradi varčevanja je bilo vozišče nekdaj leseno na železnih nosilcih, življenjsko dobo je podaljšala streha.
Pokriti mostovi so prava paša za oči. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec
Les ščiti streha.
Cerkev Svetega križa leži nekoliko od rok in daleč stran od radovednih oči.
Čudoviti pogled po Škofjeloškem hribovju
Janez Mihovec
 28. 4. 2026 | 18:15
3:02
A+A-

Za Škofjo Loko se dolina reke Sore razdeli na dva enakovredna dela. Na severni strani je Selška dolina, na južni Poljanska. Podoba obeh dolin je idilična slovenska krajina. Druga za drugo si slede vasi na dnu doline in samotne kmetije na pobočjih hribovja, katerega vrhovi so kronani s podeželskimi cerkvicami. Pri Poljanah se Poljanska dolina nekoliko odpre in naselje je središče gornjega dela doline. Poljansko Soro na tem mestu prečka kopica mostov, ki so vredni ogleda prav zaradi tega, ker so nekoliko nenavadni. Most je namreč dragocena gradnja, ki jo je treba pametno upravljati. Ni druge, kot da so oporniki betonski zaradi neizmerne sile vode, saj reka dostikrat prav nekontrolirano poplavlja in ruši vse pred seboj. Z voziščem je nekoliko drugače in zaradi varčevanja je bilo nekdaj leseno na železnih nosilcih. Tako so graditelji po eni strani precej privarčevali, po drugi strani pa je bil les izpostavljen vremenu. Življenjsko dobo tovrstnih mostov so podaljšali z izdelavo strehe nad njimi.

Dandanes so mostovi v veliki večini v celoti betonski, a nekatere stare gradnje so se še ohranile. Kar veliko takšnih se je ohranilo v Poljanski dolini. Morda najlepši je tisti v Žabji vasi, nekaj kilometrov nad Poljanami. Nekoliko odročen most je prava paša za oči in podoba prejšnjih časov.

Pot nas popelje mimo samotne kmetije na greben

Ob glavni cesti si lahko pot podaljšamo še do cerkve Svetega križa. Druga svetovna vojna Poljanam ni prizanašala in župnijska cerkev je bila požgana ter porušena. Do zgraditve nove je po vojni minilo kar precej let in tačas je vlogo župnijske cerkve opravljala prav cerkev Svetega križa, ki sicer leži nekoliko od rok in daleč stran od radovednih oči. V naselju Brezje zavijemo na poti iz Škofje Loke ostro na levo in cesti sledimo po dolini navkreber in nato po serpentinah. Pot nas popelje mimo samotne kmetije na greben, pokrit s travniki. Na njem najdemo slikovito cerkvico iz 17. stoletja. Nobene predhodnice ni imela, zato je že zgrajena v baročnem slogu, prav takšna pa je njena notranjost.

Ob precej veliki cerkvi je bila pred dvema stoletjema postavljena precej velika Marijina kapela. Nekdaj je bila to priljubljena romarska pot. Cerkev Svetega križa stoji na pobočju nad dolino Poljanske Sore. V nasprotju s številnimi drugimi cerkvami stoji nekoliko stran in je z dna doline ne moremo videti. Se pa z njenega dvorišča odpre lep razgled po Škofjeloškem hribovju in nas vabi, da se sprehodimo po prelepem slovenskem podeželju.

Cerkev Svetega križa je zgrajena v baročnem slogu.

Več iz teme

Škofja LokapohodništvoPoljanska dolinaizletrekreacijacerkevturizem
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki