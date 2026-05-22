LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: prekrasen, a malo znan razgledni vrh (FOTO)

Vošca je v osrčju Karavank, z nje se odpre čudovit pogled na Špikovo skupino in kralja slovenskih gora, Jalovec.
Ruševine na vrhu FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Špikova skupina

Pogled proti Jalovcu

Janez Mihovec
 22. 5. 2026 | 15:44
Pomladni dnevi po južnih pobočjih Karavank že poberejo sneg in pobočja se kopajo v soncu. To je čas, da se povzpnemo na s soncem obsijan vrh Vošca v Karavankah. 1737 metrov visok vrh sam po sebi ni kaj posebnega. Se pa z njega odpre prelep razgled najprej na Špikovo skupino, za povrh pa še na kralja slovenskih gora: na Jalovec.

Zapeljemo se v Zgornjo savsko dolino do Gozda - Martuljka. Kakih dvesto višinskih metrov nad vasjo je velika polica, na kateri je svoje mesto našel zaselek Srednji vrh. Do njega se lahko pripeljemo po strmi, ovinkasti in kar malo nevarni cesti. Lahko pa gremo kar peš iz Gozda - Martuljka. Že na začetku poti gremo mimo dveh ferat. Najprej ferate Hvadnik v kanjonu potoka Hladnik in nato ferate Jerman ob istoimenskem potoku. Tu gremo mimo treh sledov, ki se dvigajo drug nad drugim. Po pol ure hoda se dvignemo iz gozda do Srednje vasi. Najprej do koče z zanimivim imenom Krmiše in nato do kopice starodavnih kmetij Srednje vasi. Življenje v gorah prav gotovo ni enostavno. A vsaj nekaj odtehta razgled: celotna Špikova skupina je točno na nasprotni strani doline.

Po treh urah zmerne hoje prispemo na vrh gore.

Sprehodimo se do najbolj zahodne hiše v vasici in mimo opuščene karavle in se nato usmerimo strmo v breg. Pot ni nič markirana, a je čisto logična.

Globoko spodaj v senci gora sta Gozd - Martuljek in Kranjska Gora

Takoj nad vasjo se Karavanke spet strmo dvignejo. Prav kmalu zmanjka travnikov in za zadnjim skednjem se spet podamo v gozd po kolovozu. Pot nas praktično ves čas vodi po gozdu, le približno na polovici poti prečkamo manjšo planino. Tik pod vrhom se svet odpre. Kopast vrh Vošce se dviga nad širnim travnikom. Po treh urah zmerne hoje smo na vrhu razgledne gore. Tam nas pričakajo ruševine starodavne planšarije in prelep razgled. Globoko spodaj v senci gora sta Gozd - Martuljek in Kranjska Gora, nad tema turističnima krajema pa osrednje Julijske Alpe. Preprosto ne bi moglo biti lepše. Fotografije povedo vse. Posončimo se na pomladanskem soncu in uživamo na prekrasnem, a čisto premalo znanem vrhu v zahodnem delu Karavank.

1737 metrov je visoka Vošca.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

