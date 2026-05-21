LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: pristna izkušnja obujanja pastirskih zgodb v Logarski dolini (FOTO)

Pastirske poti v Logarski dolini oživljajo kot pristno doživetje tamkajšnjega turizma.
Prelepa dolina pod Kamniško-Savinjskimi Alpami FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Okušali so kozji sir s kmetije Matk

Majerca Anja in pastir Jernej Slapnik - Nejc sta očarala goste.

Brez gasilske ne gre.

Pastirska pot je trajnostno doživetje.

Jože Miklavc
 21. 5. 2026 | 16:45
Zgodovina Logarske doline je tako zanimiva, da so jo kot eno najlepših evropskih, morda celo svetovnih, opisovali vse od leta 1872, ko so na domačiji Plesnik uredili prve prostore za prenočitev turistov, pretežno gornikov, ki so prihajali v ta prelestni kraj pod Ojstrico, Planjavo, Brano in Mrzlo goro. Zgodba Plesnik EST. 1426, Povesti s Plesti je ob lanski 30-letnici Hotela Plesnik popisana na 248 straneh velikega formata v tapecirani vezavi z zaščitnim simbolom brestovega lista.

Bogata zgodovina skritega gorskega bisera (do postavitve cestne povezave iz Solčave) je zapisana v zelenih bukvah, kar je omogočila še vedno prva dama in sedanja lastnica hotela Martina Plesnik, ki je knjižnemu delu na pot zapisala: Zgodbo Logarske doline, mojega doma, doma naše rodbine Plesnikovih, naj nadaljujejo ljudje, ki imajo ta svet zapisan v svoji krvi. S ciljem, da se ohrani ta čudoviti naravni ambient neokrnjen, da se razvija trajnostni turizem in ohranja pristnost, okolje ter stik z naravo. K temu si Hotel Plesnik že utira pot kredibilnosti s številnimi mednarodnimi nagradami in priznanji. Tokrat bogati svojo ponudbo doživetij s trajnostnim doživetjem Pastirske poti – modrosti, okusi in sožitje Solčavskega.

Majerca Anja in pastir Jernej Slapnik - Nejc sta očarala goste.

Gostje se v družbi pastirja odpravijo na voden pohod po pastirskih poteh, kjer prisluhnejo pristnim zgodbam v lokalnem narečju in doživijo druženje ob ognju v gozdarski koči, po zaključku dveurne zgodbe po Logarski dolini jih čaka degustacija domačih okusov, nato pa vrhunska kulinarična izkušnja v hotelski restavraciji.

Doživetje črpa iz pastirskega vsakdana in načina življenja, tesno vpetega v naravo in njen ritem.

Pristna izkušnja doline

Gostje so se na bližnjem travniku srečali s pastirjem Jernejem Slapnikom - Nejcem ter pomočnico Anjo Jezernik Knavs kot majerco, ki sta v originalnih oblačilih nekdanjih domačinov predstavila življenje pred stoletji in danes. Skozi zgodbe in drobna presenečenja, ki jih po poti pripoveduje in odstira pastir, udeleženci spoznavajo in okušajo življenje prebivalcev Solčavskega.

Brez gasilske ne gre.

Tako je pastir Nejc v brezhibnem narečju Solčavana ter z mnogimi iz naftalina privlečenimi zgodbami, povezanimi s predniki Solčavskega in Logarske doline, vodil udeležence po gozdni poti iz Plesta pod hribovjem Mrzle gore v bližino Vraničke zijalke do vlcerske bajte z osrednjim postankom pri Logarjevih travnikih in bližini enega od izvirov Savinje. Degustirali so kozji sir z Matkovega in domač žajbljev zdravilni napitek ter se poskusili v družabni igri z metanjem lesene smrekove trte (lučko previt, zadrečko ruče) na zabite kolče. Manjkal ni niti glasbeni zaključek, ob pogledu na 2350 m visoki vrh Ojstrice je pastir zapel v dušo segajočo pesem na vižo avtorja domačina Mirana Grudnika Rebrskega, Ojstrica, ti moje kraljestvo. Sledila je prva predjed, surovi biftek iz recepta praprababice Marije Plesnik, za njim krepčilni obrnenk z ocvirki. Medtem ko so postregli izbrana vina slovenskih avtohtonih sort, je iz hotelske kuhinje zadišalo po sezonsko obarvani glavni jedi z jagnjetino. Za piko na i gibanica plesnik.

Pastirska pot je trajnostno doživetje.

Doživetje ponuja pristno izkušnjo doline, saj črpa iz pastirskega vsakdana in načina življenja, tesno vpetega v naravo in njen ritem. Projekt služi kot odprt in prenosljiv model ustvarjanja turistične ponudbe, ki bo lahko s partnerji ter v sodelovanju z lokalnimi sodelavci, kmetijami in svojimi zaposlenimi, privabljal na doživetje originalne izkušnje. V Hotelu Plesnik verjamejo, da je danes prestižno to, kar je zares trajnostno. Zato je omenjeno doživetje nastalo iz sodelovanja hotela z lokalnimi ponudniki, pridelovalci hrane in domačini.

Logarska dolinaturizemizletkulinarikanaravapočitnicepotovanjadomačija Plesnik
