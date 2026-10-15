Ideja za izlet: razglednika, povezana z grebenom (FOTO)

V zadnjih letih je v Dolini pod Poncami vedno bolj živahno. Poleg skakalnic je zrasel Nordijski center in nekdanji mir in tišino je nadomestilo vedno več obiskovalcev, ki se običajno podajo še vsaj do konca doline, do markantnega Planinskega doma v Tamarju. Na drugi strani doline se strmo dviga Ciprnik. 1745 metrov je visok in leži točno nasproti skakalnic. Običajni poti na vrh sta dve. Prva se začne na smučišču Kranjska Gora in se ob delujočih sedežnicah vzpenja po smučarski progi pod novo sedežnico, ki po novem vodi do Mojčinega doma pod vrhom Vitranca. Ob njej stoji že pošteno razpadajoč nekdanji planinski dom.

Ciprnik je visok 1745 metrov in leži točno nasproti skakalnic

Druga pot nas popelje po sončnih pobočjih Vitranca z izhodiščem pri jezeru Jasna in nas prek sotočja Male in Velike Pišnice popelje na vrh gore. Kakor koli že, po dveh urah hoda smo na vrhu 1555 metrov visoke gore, kjer nas pričakata Mojčin dom, razgled in precej žalostni ostanki razpadajočega planinskega doma. Od tu naprej nas markirana pot vodi čez drn in strn, gor in dol po grebenu do Ciprnika. Nekje na sredini se nam s strani priključi še malo obiskana pot iz Planice, ki vodi po severnih pobočjih. Šele tik pod vrhom, po dodatni uri hoje, se pot strmo vzpne in nič ni narobe, če smo opremljeni, kot je potrebno za vzpon v visokogorje.

Pa ni prehudo. Po treh urah vzpona se končno dvignemo nad gozdno mejo in na sam vrh Ciprnika. Gora sama po sebi ni nič posebnega niti njena višina ni prav posebno impozantna. Tisto, kar velja, je prelep razgled. Globoko spodaj je dolina Planice s skakalnicami. V zatrepu doline še Tamar, nad njim se dviga morda najlepša slovenska gora, Jalovec. Povrhu si lahko ogledamo še greben Ponc, pa skupino gora okoli Mojstrovk, Škrlatice in Špika.

Običajni poti na vrh sta dve

Škoda bi bilo, da bi se ustavili že na Ciprniku. Pot lahko nadaljujemo še naprej po grebenu do Visoke peči. Obe gori imata približno enako višino, pot pa gre po grebenu malo gori, malo doli, pa tudi naokoli. Kakor koli že, še pol ure, in smo na še enem razglednem vrhu, kjer nas pričaka mali leseni križ.

Ciprnik in Visoka peč sta gori, ki nam ponudita prelep razgled. Obiščemo ju lahko vse leto.